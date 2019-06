Week-end Première - Week-end 1ère, le monde... et nous! - 01/06/2019

07H00 LE JOURNAL. PY Meugens

07H13 CONSOMMONS MALIN. Michel Gassée - Incursion au cœur du Yuman Village, un centre commercial de produits et services de l'économie circulaire. Ici, tous les objets sont fabriqués à partir de matériaux recyclés, éco-conçus, à base de matières naturelles pour limiter l'impact sur la planète.

07H18 CARTE POSTALE EUROPÉENNE. David Philippot - La carte postale cette semaine nous est envoyée d'Allemagne où une association qui s'appelle Exit aide les néos nazis à sortir des griffes des mouvements dans lesquels ils évoluent...Une tâche difficile, dangereuse car cela oblige souvent ces repentis à couper les liens avec leur passé, avec leurs familles parfois...Un travail de fond qui.... on l'a vu avec encore plus d'acuité ces dernières semaines avec les manifestations anti étrangers à Chemnitz.... est d'une grande utilité pour l'équilibre de la démocratie : Un reportage à Berlin signé de notre correspondant David Philippot. (R)

07H21 AGENDA DU WEEK-END. Sophie Moens - Sophie reçoit Amy Norrigton, fondatrice et directrice du Festival Resonances, le Festival de musique de chambre international. Une vingtaine de musiciens s'y produisent chaque année dans des formations variées lors d'une série de concerts s'étendant sur trois ou quatre journées consécutives. Cette année, le Festival fête déjà son dixième anniversaire ! Sept concerts y sont proposés et seront tous donnés au Château de Halloy, près de Ciney. (T)



07H30 60 SECONDES D'ACTU. PY Meugens

07H38 GÉNÉRATION START UP. Michel Gassée - Michel reçoit Judith Michel, fondatrice de la start up Sleev'in. Sleev'in, une société liégeoise active dans le secteur de la personnalisation de bouteilles et flacons.

07H46 INTERVIEW DÉCOUVERTE. Sophie Moens - Sophie reçoit Philippe Mattart, Directeur général de l'APAq-W pour le début de la semaine Bio en Wallonie et à Bruxelles. Occasion de faire le bilan des conversions au cœur de notre paysage agricole, des habitudes chez les consommateurs et son développement à venir.



08H LE JOURNAL. Nathalie Devick

08H14 JOURNAL DES SPORTS. Christophe Reculez

08H20 LE POINT DE VUE ÉCO. Michel Gassée - Michel reçoit Allison Vanderplancke, CEO de Chaussures Maniet. Allison Vanderplancke prend officiellement la direction de l'entreprise Chaussures Maniet, groupe familial propriétaire des enseignes Chaussures Maniet et Luxus, qui regroupe 37 magasins en Belgique. À 28 ans et à la tête d'un groupe de plus de 400 personnes, elle devient la plus jeune CEO d'une société de cette taille dans le Brabant wallon et l'une des plus jeunes de Wallonie. Allison succède à son père George Vanderplancke. Elle représente ainsi la 5e génération aux commandes de cette entreprise familiale 100% belge qui a vu le jour dans la région de Charleroi en 1903.



08H30 60 SECONDES D'ACTU. PY Meugens

08H35 L'INVITÉ ACTU. Nathalie Devick - Nathalie reçoit Aude Delcoigne, porte-parole de Vétérinaires Sans Frontières pour la Journée Mondiale du lait. Ce samedi, Manneken-Pis urinera du vrai lait toute la journée, habillé de son costume d'éleveur ouest-africain. Par cette action à l'occasion de la Journée mondiale du lait, l'ONG belge Vétérinaires Sans Frontières veut demander plus d'attention pour les éleveurs laitiers ouest-africains. Le lait est pour eux une source importante d'alimentation et de revenus. Mais à cause de la concurrence déloyale venue d'Europe, qui inonde le marché avec ses surplus de lait sous forme de lait en poudre écrémé réengraissé à l'huile de palme, le lait des producteurs locaux ne rapporte presque plus rien.

08H48 LA CULTURE EST À NOUS. Nicole Debarre - Au menu de notre spécialiste culture : le projet « Somnia » au Kunsten Festival des Arts, la pièce « Elephant Man » au théâtre Le Public, passage par Lille et sa semaine mexicaine dans le cadre de sa saison culturelle consacrée aux Eldorado, le livre d'Alain Berenboom « Monsieur Optimiste », le concert du groupe She Drew the Gun à Huy. (R)

Casting et équipe Animateur Sophie MOENS