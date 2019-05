Week-end Première - 30/05/2019

07H00 LE JOURNAL. François Kirsch

07H12 BULLE SPORT.

07H17 CARTE POSTALE EUROPÉENNE. Frederic Faux ? La carte postale de cette semaine nous emmène en Finlande. Vous le savez, des insectes arrivent dans nos assiettes, on en parlait récemment, mais aussi à présent des BACTERIES... Manger des bactéries, ça ne donne pas tellement l'eau à la bouche... mais c'est la piste suivie par la Finlande, un des pays leader en Europe dans le domaine des biotechnologies. Une piste parce que la population augmente sur terre, les ressources diminuent, et les crises alimentaires pourraient être de plus en plus nombreuses. Frédéric Faux s'est rendu dans le laboratoire de Solar foods, dans la banlieue d'Helsinki, où l'ingénieur Sami Holmström fait fermenter des bactéries dans de grosses cuves en inox. (R)

07H22 AGENDA. Cédric Wautier - Cédric reçoit Mélanie Strauss, coordinatrice du Festival Sortilèges, Rue et Vous ! LE rendez-vous incontournable du jeudi de l'Ascension pour des milliers de personnes. Festival pluridisciplinaire et gratuit, Sortilèges est une véritable vitrine des dernières créations en Art de la Rue et propose une programmation diversifiée et innovante. Trente compagnies, venues des quatre coins de la Belgique et de l'Hexagone, présentent pas moins de cinquante représentations : théâtre, musique, danse, cirque...

Le festival ne se résume pas seulement aux spectacles de rue, de nombreuses animations sont organisées et une scénographie particulière habille les rues athoises. (T)



07H30 60 SECONDES D'ACTU. François Kirsch

07H35 AGENDA 2. Cedric Wautier - Cedric reçoit Virginie N'Guyen, photojournaliste pour l'exposition: ¿femmes photojournaliste¿. Depuis le 8 mai, Géopolis propose un cycle d'expositions dédié aux femmes photojournalistes. A travers les travaux de 10 photojournalistes reconnues, Géopolis propose un tour du monde de l'actualité. Ce cycle a pour but de mettre en avant la vision que portent des femmes sur certaines thématiques d'actualité, tels que les conflits actuels, les conditions des réfugiés et d'autres groupes vulnérables, et l'impact du changement climatique.

07H46 JSPV. Patrick Leterme - JSPV - STRAVINSKY - Le Sacre du Printemps - Faites qu'on vous aime, ou faites qu'on vous déteste : le pire, dans la vie, c'est l'indifférence. Le 29 mai 1913 est créé, au Théatre des Champs Elysées, le Sacre du Printemps de Stravinsky. Les danseurs dansent. L'orchestre joue. Le public, lui, hurle (au scandale). (R)

07H52 INTERVIEW DÉCOUVERTE. Cédric Wautier - Cedric reçoit Maud De Craeye, chargé de mission pour ¿Repair Together¿, le réseau des Repairs Cafés francophones. Les Repairs Café, ce sont des rassemblements/ateliers avec une devise : ¿Jeter ? Pas question ! Réparons ensemble !¿. L'idée est de lutter contre le gaspillage et la production de déchets en masse, en réparant ses objets cassées, abimés ou en panne. Des réparateurs bénévoles sont présents pour vous apprendre à réparer vos bazars ! Et dans « Repair Café », il y a « Café » ! Les « clients » dégustent une boisson en faisant connaissance avec les autres habitants du quartier en attendant leur tour.



08H LE JOURNAL. Nathalie Devick

08H14 JOURNAL DES SPORTS. Christine Hanquet

08H21 LES CURIEUX. Jim Nejman - Connaissez vous le « rentaru furendo » ? Non ? Normal, si vous ne parlez pas japonais. Le « rentaru furendo » ou « location de proches » est un phénomène venue tout droit du Japon qui propose à ses clients de louer les services d'acteurs pour interpréter le rôle d'un proche le temps de quelques heures, d'une journée, d'un week-end, voire même de plusieurs années. Plus question d'arriver seul à un mariage ou de pleurer seul lors de funérailles.



08H30 60 SECONDES D'ACTU. François Kirsch

08H37 L'INVITÉ ACTU. Nath Devick - Nathalie reçoit Benoît Godart de VIAS, l'Institut belge pour la sécurité routière au sujet des nouvelles réglementations visant à mieux protéger les usagers faibles (piétons, cyclistes).

08H47 INTERVIEW DECOUVERTE 2....

