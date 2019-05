Week-end Première - Week-end 1ère, le monde... et nous! - 26/05/2019

07H00 LE JOURNAL. Sophie Léonard

07H12 AGENDA DU WEEK-END. Sophie Moens - Sophie reçoit Barbara Hollosi, organisatrice du festival Rétrorama, l'évènement vintage de l'année ! Le Festival Rétrorama. Le vintage a plus que jamais la cote ! Vêtements, design, architecture... Le voilà redevenir ultra-tendance ! Mais que signifie ce retour en grâce ? Simple nostalgie ou besoin collectif à plus d'authenticité ? Décryptage dès 07H12

07H15 BULLE SPORT. Christophe Reculez

07H26 L'EUROPE AU QUOTIDIEN. Annick Capelle - Notre séquence Europe au quotidien nous fait voyager à la rencontre des citoyens européens. Cette semaine nous faisons escale aux Pays Bas. Un pays qui affiche une santé économique insolente, le taux de chômage est à 3 et demi pourcent... conséquence, les PB connaissent une pénurie de main d'œuvre. Depuis plusieurs années, les travailleurs d'Europe de l'est (en particulier les Polonais) sont donc accueillis en masse et à bras ouverts. Sauf que certaines agences d'intérim, peu scrupuleuses, n'hésitent pas à contourner la législation néerlandaise pour faire du profit sur le dos de ces travailleurs vulnérables. Arnaud Verniers et Annick Capelle se sont rendus aux PB et leur reportage commencent au milieu des tulipes... (R)



07H30 60 SECONDES D'ACTU. Sophie Léonard

07H32 LES CURIEUX DU WEEK-END. Patrice Goldberg - Notre curieux du week-end vous parle de l'intolérance au lactose, un sucre complexe que l'on retrouve en grande quantité dans le lait et les crèmes glacées. Si l'on en croit les estimations, un Belge sur deux ne le digérerait pas. (R)

07H40 CHOPIN AND CO. Valentine Jongen - Le reine Elisabeth clap de fin ! Une éditon 2019 dédiée au violon et qui aura vu notre compatriote Sylvia Huang se hisser en finale du concours. A J+1 de la soirée de clôture, retour sur le palmarès de ce cru exceptionnel avec Valentine Jongen.

07H45 UN JOUR DANS L'HISTOIRE DU MONDE. Sonia Dridi - Retour sur le 26 mai 1896, une date qui marque la naissance du plus vieil indicateur boursier : le Dow Jones.

07H56 NOUS, VOUS, ... LE MONDE. Ilios Kotsou- Le traumatisme et après ? Comment grandir après un traumatisme ? Comment porter un regard nouveau sur notre vie et ainsi se reconstruire ? En quoi l'expérience traumatique peut-elle nous révéler des ressources et talents créatifs insoupçonnés ? Eclairage avec Ilios Kotsou.



08H LE JOURNAL. Nathalie Devick

08H14 JOURNAL DES SPORTS + Abécédaire. Christophe Reculez

08H21 INTERVIEW DÉCOUVERTE. Jacques Prouvost - Un dimanche de jazz. Alors que Bruxelles jazzera tout ce week-end, découverte avec notre expert Jacques Prouvost d'un festival mythique : le Festival Newport aux Etats-Unis.



08H30 60 SECONDES D'ACTU. Sophie Léonard

08H35 L'INVITÉ ACTU. Nathalie Devick - Nathalie reçoit Cathy Immelen, l'envoyé spéciale de la RTBF sur la Croisette pour un retour sur le festival de Cannes ! (T)

08H44 CITOYENS, A VOS ASSIETTES. Sophie Moens - Sophie reçoit Ludovic Vanackere, chef de ¿L'Atelier de Bossimé¿. Un chef au plus près de son terroir et visionnaire ! Depuis quelques années, le chef Ludovic Vanackere de "L'Atelier de Bossimé" à Loyers incarne cette cuisine au plus près du terroir ! Une approche de l'ultra-localité qui n'empêche en rien l'innovation avec la création d'une ferme d'aquaponie.

08H52 LE JOURNAL DES MÉDIAS. Marie Van Cutsem - Le journal des médias de Marie Van Cutsem !

