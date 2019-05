Week-end Première - Week-end 1ère, le monde... et nous! - 25/05/2019

07H00 LE JOURNAL. Sophie Léonard

07H13 CONSOMMONS MALIN. Maxime Paquay - Les restaurants italiens de Jamie Oliver déposent le bilan au Royaume-Uni. Les chaînes de restauration ont voulu s'y développer trop vite, avec trop d'implantations. Mais cela en dit aussi long sur les modifications d'habitudes de consommation...Et en Belgique ? C'est l'effervescence : Chaines de burgers « de qualité », comme Five Guys qui débarque à Bruxelles, mais aussi Copper Branch, une chaîne de restaurants végétaliens. KFC, qui va ouvrir 40 sites en Belgique, après l'été... Effervescence, mais jusque quand ?

07H18 CARTE POSTALE EUROPÉENNE. Valérie Dupont - Notre carte postale cette semaine nous est envoyée d'Italie..... où Matteo Salvini, le chef de La Ligue et ministre de l'Intérieur a mené une campagne très active pour ces élections européennes. Mais désormais lors de ses déplacements, les Italiens qui ne sont pas d'accord avec ses idées lui font savoir... en accrochant des calicots à leurs balcons avec des messages ... Une liberté d'expression qui n'est pas toujours au goût des forces de l'ordre. C'est une carte postale signée Valérie Dupont.

07H21 AGENDA DU WEEK-END. Sophie Moens - Sophie reçoit Steven Palmaers, managing partner du Brussels Jazz Festival. Le plus grand festival de jazz d'Europe est de retour dans notre capitale avec plus de 200 concerts gratuits ! Occasion de nous pencher sur cette vague musicale qui aujourd'hui, chiffres des plateformes musicales à l'appui, séduit un public de plus en plus jeune ! Décryptage dès 07H25.



07H30 60 SECONDES D'ACTU. Sophie Léonard

07H38 GÉNÉRATION START UP. Maxime Paquay - Maxime reçoit Pierre-Yves Bossard, d'EVENTER. Soirées, mariages, anniversaires...Eventer est un réseau social privé lié à un événement. Le but ? Rassembler les souvenirs : photos et vidéos prises par les participants dans un seul album digital. L'application est gratuite pour les particuliers...et propose une version « premium » pour les professionnels de l'événementiel. Une nouvelle levée de fonds vient d'être réalisée.

07H46 INTERVIEW DÉCOUVERTE. Sophie Moens - Sophie reçoit Victor Brevière, du collectif Saint-Vide Leegbeek, pour évoquer la 20ème commune bruxelloise. En 2019, le constat est sans appel : le nombre de logements inoccupés atteint des sommets. 6,8 millions de m2 vacants rien qu'en Région Bruxelloises. Face à ce phénomène, des associations s'activent pour ainsi valoriser le droit au logement et ainsi remplir ces espaces laissés vides. Explications avec notre invité.



08H LE JOURNAL. Nathalie Devick

08H14 JOURNAL DES SPORTS. Christophe Reculez

08H20 LE POINT DE VUE ÉCO. Maxime Paquay - Maxime reçoit Emmanuel Legras, nouveau CEO de Microstart. Le microcrédit n'a pas encore atteint son plein potentiel en Belgique. De quoi parle-t-on ? D'une forme de finance solidaire qui sort des petits entrepreneurs de la pauvreté. « Aujourd'hui, on estime à 50.000 le nombre d'entreprises pouvant être soutenues en Belgique grâce au microcrédit », nous dit Emmanuel Legras. Mais pour ça il faudrait encore faciliter l'accès au microcrédit.



08H30 60 SECONDES D'ACTU. Sophie Léonard

08H35 L'INVITÉ ACTU. Nathalie Devick - Nathalie reçoit Miguel Torres Garcia, vice-directeur général de Child Focus pour la Journée internationale des enfants disparus.

08H48 LA CULTURE EST À NOUS. Nicole Debarre - Au menu de notre spécialiste culture : Le spectacle « Congo » de Faustin Linyekula au Kunstenfestival à Bruxelles, le festival « Ostende à l'ancre », le Festival MUE à Bruxelles, la pièce « Fugueuses » de Pierre Palmade et Christophe Duthuron au Théâtre Le Public à Bruxelles, le roman « Bluebird » de Geneviève Damas et le Bru jazz week-end.

