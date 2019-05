Week-end Première - Week-end 1ère, le monde... et nous! - 19/05/2019

Un réseau européen de la nature en action/ Les coulisses de l'amande: une catastrophe écologique pour un superaliment/Foot: Le bilan de la saison /Ecaussines et son arbre de mai/Du minimalisme en musique/Lawrence d'Arabie 84 ans déjà/La perspective du temps/Mise au vert et balades dans nos régions



07H00 LE JOURNAL. Benjamin Verpoorten

07H12 AGENDA DU WEEK-END. Sophie Moens - Sophie reçoit Tomy Tchatchou, Chef de Cellule Natura 2000 au SPW Environnement pour le Natura 2000 Day. A l'occasion du 27ème anniversaire de Natura 2000, le programme européen de protection de la nature et plus grand réseau de sites naturels protégés au monde, le SPW organise une journée spéciale au Domaine des Grottes de Han. (T)

07H15 BULLE SPORT. Christophe Reculez

07H26 L'EUROPE AU QUOTIDIEN. Caroline Hick - Direction la Suède à présent pour parler défense. La Suède, un pays qui a recommencé à investir dans son armée ces dernières années. Campagnes de recrutement, retour du service militaire, exercices grandeur nature avec la Norvège et la Finlande... la question de la défense est prise très au sérieux, face à l'ombre russe. Les Suédois sont aussi fortement encouragés à se préparer à une crise majeure, notamment à une guerre. C'est ce qu'on appelle là-bas la "défense totale" : une préparation aussi bien civile que militaire face à un potentiel danger. Reportage de Caroline Hick et Jean Marc Vierset. (R)



07H30 60 SECONDES D'ACTU. Benjamin Verpoorten

07H32 LES CURIEUX DU WEEK-END. Marianne Perilleux - Ce dimanche, notre curieuse du jour, Marianne Perilleux s'intéresse à la tradition de l'arbre de mai à l'origine du goûter matrimonial d'Ecaussines.

07H40 CHOPIN AND CO. Patrick Leterme - JSPV : ADAMS - The Death of Klinghoffer - Dans les années 60, certains voient dans le minimalisme américain l'équivalent en musique de ce que fait Mac Donald's avec les burgers. John Adams va néanmoins développer un langage musical répétitif, oui, mais plus riche que la recette du Big Mac. Notamment dans ses opéras, basés sur des moments de l'histoire américaine contemporaine.

07H45 UN JOUR DANS L'HISTOIRE DU MONDE. Chloé Goudenhooft - Retour sur le 19 mai 1935. Une date qui marque la mort du Colonel Lawrence, dit Lawrence d'Arabie.

07H56 NOUS, VOUS, ... LE MONDE. Ilios Kotsou- Réveil en douceur avec notre petit maitre à penser, Ilios Kotsou. Zoom ce dimanche sur les perspectives du temps dans nos vies !



08H LE JOURNAL. Thomas De Brouckère

08H14 JOURNAL DES SPORTS + Abécédaire. Christophe Reculez

08H21 INTERVIEW DÉCOUVERTE. Sophie Moens - Sophie reçoit Nathalie Demain, autrice du guide ¿15 balades inédites en pleine nature en Brabant wallon¿. Comme une envie d'évasion, de paysages sublimes ? Besoin de vous mettre au vert ? Pas besoin de partir bien loin pour trouver votre bonheur. Nos régions recèlent de coins bucoliques à souhait ! Découverte avec Nathalie Demain qui nous fait découvrir dans son nouvel opus, 15 balades inédites en pleine nature en Brabant wallon.



08H30 60 SECONDES D'ACTU. Benjamin Verpoorten

08H35 L'INVITÉ ACTU. Thomas De Brouckère - Thomas reçoit Thierry Luthers, journaliste sportif à la RTBF. Ce dimanche, c'est la dernière journée des play off. Mais ce modèle des play-offs a-t-il encore de beaux jours devant lui ? Ou se dirige-t-on vers une nouvelle formule de compétition à partir de la saison 2020-2021 ? Eléments de réponse avec notre expert.

08H44 CITOYENS, A VOS ASSIETTES. Sophie Moens - Sophie reçoit Hélène Eckmann, réalisatrice de l'enquête ¿L'amande : les secrets d'un super aliment¿. La réalisatrice Hélène Eckmann est partie à la découverte des coulisses de cet aliment devenu phare ! Depuis ses zones de productions au désastre écologique provoqué par sa culture aux USA, incursion au cœur de ce produit star, pour le meilleur et pour le pire, dès 8H45.

08H52 LE JOURNAL DES MÉDIAS. Marie Van Cutsem - Le journal des médias de Marie Van Cutsem !

Casting et équipe Animateur Sophie MOENS