Week-end Première - Week-end 1ère, le monde... et nous! - 18/05/2019

Les éco-chèques en question/Villes et campagnes suédoises en lien/Les démocrates américains en marche/Un festival surréaliste/Des insectes dans nos assiettes/Du volontariat qui a la cote/ Des employés heureux: possible en 2019?/Une traversée urbaine bruxelloise/ Du jazz a Liberchies/Un premier roman belge coup de cœur.



07H00 LE JOURNAL. Benjamin Verpoorten

07H13 CONSOMMONS MALIN. Simon Bourgeois - Les éco-chèques. Est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que ça permet vraiment de réduire notre empreinte écologique ? Et qu'est-ce qu'on peut acheter en fait avec des éco-chèques ?

07H18 CARTE POSTALE EUROPÉENNE. Frédéric Faux - Nous restons en Suède pour assister au Kosläpp. Non, ce n'est une reconstitution du temps des vikings. C'est une fête qui se tient dans les fermes quand les vaches sont relâchées dans les près, après tout un hiver dans l'étable. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce n'est pas une vieille tradition nordique, mais une création récente pour tenter de retisser les liens entre la ville et la campagne, dans un pays où les agriculteurs sont de moins en moins nombreux. Une carte postale signée Frédéric Faux. (R)

07H21 AGENDA. Sophie Moens - Sophie reçoit Damien Hubert, organisateur d'un festival surréaliste : le festival de la coupe mulet. CNN et télévisions étrangères se déplacent depuis quelques semaines au cœur de la région du Borinage. Ce qui suscite leur intérêt ? Un festival organisé par une joyeuse bande de néobrasseurs un peu décalés ! De quoi s'agit-t-il ? Réponse dès 07H25. (T)



07H30 60 SECONDES D'ACTU. Benjamin Verpoorten

07H38 GÉNÉRATION START UP. Simon Bourgeois - Simon reçoit Maïté Mercier, fondatrice de Little Food. Maïté a lancé un élevage de grillons à manger. Ils ont, parait-il, de nombreuses vertus nutritionnelles et écologique. Elle les vend grillés, en farine, en tapenade, en biscuit, pour l'HORECA ou le commerce. Ça vous dit pour l'apéro ?

07H46 INTERVIEW DÉCOUVERTE. Sophie Moens - Sophie reçoit Emmeline Orban, Secrétaire générale de la Plateforme francophone du Volontariat. Le volontariat a la cote ! En écho au Salon du volontariat qui se tient tout ce samedi à Liège, retour sur une tendance de fond en Belgique. Un belge sur huit serait en effet concerné. Le don de soi et l'aide bénévole... pas une utopie en 2019 ? Décryptage dès 07H45.



08H LE JOURNAL. Thomas de Brouckère

08H14 JOURNAL DES SPORTS. Christophe Reculez

08H20 LE POINT DE VUE ÉCO. Simon Bourgeois - Simon reçoit Salvatore Curaba, patron de EASI (une entreprise de solutions informatiques) élue pour la 5eme année consécutive, meilleur employeur de Belgique. Quel est son secret pour des employés épanouis ? Pour lui ce n'est pas qu'une question de bien-être mais aussi d'efficacité, ce sont les deux faces de la même médaille. Être bien au boulot, ce n'est pas simplement un drink le vendredi soir de temps en temps, c'est une approche globale du management. Il nous expliquera sa méthode pour rendre une entreprise si attractive.



08H30 60 SECONDES D'ACTU. Benjamin Verpoorten

08H35 L'INVITÉ ACTU. Thomas De Brouckère - Thomas reçoit Serge Jaumain, professeur à l'ULB, spécialiste des Etats-Unis et responsable du Centre d'études nord-américaines (CENA) pour préfacer la course à l'investiture démocrate à X jours de l'évènement. S'illustrant par une diversité sans précédent, les candidats se pressent déjà en nombre du côté démocrate pour défier le républicain Donald Trump lors de la présidentielle de 2020. Au point que la primaire du parti, qui doit se tenir de février à juin 2020, s'annonce relativement chargée. 23 ont déjà annoncé leur candidature, un record. Décryptage avec notre invité.

08H48 LA CULTURE EST À NOUS. Nicole Debarre - Au menu de notre spécialiste culture : « Bruxelles-Brussel, une traversée urbaine », le nouveau documentaire de Luc Jabon, le festival Django à Liberchies, L'exposition « L''autre c'est moi » au Musée Juif de Belgique, la pièce ¿Fugueuses¿ de Pierre Palmade et...

Casting et équipe Animateur Sophie MOENS