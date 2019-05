Week-end Première - Week-end 1ère, le monde... et nous! - 11/05/2019

07H00 LE JOURNAL. Benjamin Verpoorten

07H13 CONSOMMONS MALIN. Dominique Delhalle - A l'image de la Saint-Valentin, la fête des mères génère une ruée sur les fleurs. On sait que le Kenya est un gros producteur - de roses notamment. Que les Pays-Bas sont les champions de la culture sous serre, des serres très « énergivores ». Compte tenu, aussi, de la présence de pesticides sur les fleurs (jusqu'à une douzaine pour certaines roses, ...) quelle est la fleur idéale à offrir à maman ?

07H18 CARTE POSTALE EUROPÉENNE. Valérie Dupont - Notre carte postale cette semaine nous emmène en Croatie... La Croatie qui fait partie de l'Union Européenne depuis 2013, ses habitants voteront donc pour la deuxième fois le 26 mai prochain. Mais depuis l'entrée dans l'Union, les Croates quittent le pays par milliers. Notre carte postale européenne nous emmène à Imotski en Dalmatie, où curieusement le symbole de la réussite de ceux qui rentrent au pays passent par la possession d'une Mercedes. (R)

07H21 AGENDA. Sophie Moens - Sophie reçoit Mohamed Ahripou, administrateur de l'asbl Man Natura, organisateur de l'évènement Brussels Food Festival. Rendez-vous au plus grand marché dédié à l'alimentation, aux producteurs et aux artisans ! Un marché des producteurs et un marché-cantine pour organiser le plus grand restaurant de Belgique (plus de 40 cuisines sur un seul espace !) Le Brussels Food Festival c'est chaque année depuis 5 ans déjà un rendez-vous pour les amateurs de bons produits alimentaires et de créateurs. Retrouvez plus de 40 stands food et plus de 20 artisans/producteurs.



07H30 60 SECONDES D'ACTU. Benjamin Verpoorten

07H38 GÉNÉRATION START UP. Dominique Delhalle - Dominique reçoit Quentin Walravens, co-fondateur de Fishtripr. Avec deux associés, un passionné de pêche et formé dans le marketing a créé en octobre 2017 « Fishtripr ». A une première levée de 200.000 Euros, la start-up en a récemment ajouté une de 500.000. La plate-forme est ouverte à tous les professionnels (matériel, équipement) et aux pêcheurs qui cherchent des projets/découvertes, d'une visite guidée d'un étang...à une expédition en Alaska. Dans cette pêche sportive, le poisson capturé est relâché.

07H46 INTERVIEW DÉCOUVERTE. Sophie Moens - Sophie reçoit Sandrine Vézilier-Dussart, conservatrice du musée de Flandre et commissaire de l'exposition ¿Fêtes et kermesses au temps de Brueghel¿ au musée de Flandre. Alors que l'Europe célèbre le 450e anniversaire de la mort de Pieter Bruegel l'Ancien, le musée de Flandre se met au diapason. Une plongée sans retenue dans deux siècles de réjouissances, de danses et de musique ! (R)



08H LE JOURNAL. Thomas de Brouckère

08H14 JOURNAL DES SPORTS. Christophe Reculez

08H20 LE POINT DE VUE ÉCO. Dominique Delhalle - Dominique reçoit Didier Cartage, directeur général de l'ADEB, l'association des entreprises belges de grands travaux. Investissements privés et publics, durée des chantiers, emplois...autant de thèmes que nous allons parcourir avec lui. (R)



08H30 60 SECONDES D'ACTU. Benjamin Verpoorten

08H35 L'INVITÉ ACTU. Thomas De Brouckère - Thomas reçoit Carine Fol directrice du Centrale for contemporary art pour La 58e Biennale de Venise et ses 80 artistes invités, qui pose un regard acéré, politique et parfois très poétique, sur une humanité en crise. Si, longtemps, la Biennale était l'occasion pour le monde de prendre le pouls du meilleur de l'art contemporain, et si cela reste vrai, c'est aujourd'hui l'art qui vient prendre le pouls d'un monde en crise grave. (R)

08H48 LA CULTURE EST À NOUS. Nicole Debarre - Au menu de notre spécialiste culture : « Les journées européennes de la Marionnette » au théâtre Royal du Peruchet, L'opéra « Les Bienveillantes » à l'opéra de Gand, l'exposition Bientôt, Déjà, Hier au Centre de la Gravure à La Louvière, le roman « les enténébrés » de l'auteure et psychanalyste Sarah Chiche, le Kunsten festival des Arts, à Bruxelles (R)

