Week-end Première - Week-end 1ère, le monde... et nous! - 05/05/2019

07H12 AGENDA DU WEEK-END. Sophie Moens - Sophie reçoit Patricia Limauge, co-organisatrice de la Fête des plantes et du jardin d'Aywiers. Les amateurs de jardinage ont rendez-vous ce week-end à la Fête des plantes et du jardin à l'Abbaye cistercienne d'Aywiers à Lasne. Quelque 200 professionnels du monde des jardins prodigueront, à chaque détour de la promenade, conseils et astuces aux visiteurs. Pépiniéristes, architectes-paysagistes, artistes ou artisans, librairies spécialisées, créateurs de mobilier de jardin seront rassemblés dans ce lieu historique et magique. Ils permettront aux jardiniers avertis et amateurs de cueillir 1001 idées pour créer leur petit paradis vert.

07H26 L'EUROPE AU QUOTIDIEN. Quentin Warlop - Notre séquence ¿l'Europe au quotidien¿ vous emmène à présent en Grèce. A la frontière turque. A Evros, plus particulièrement. D'après un récent rapport de l'agence Frontex, le nombre de migrants passant la frontière en Europe orientale a augmenté de 32%, en une année seulement. Cette route est désormais privilégiée par les migrants. Ils étaient 42000 en 2017 et près de 56000 en 2018. Pourquoi les migrants optent souvent pour la région du fleuve Evros plutôt que la traversée des îles, plus au sud ? Nos envoyés spéciaux, Vincent Van Hove et Quentin Warlop, se sont rendus sur place. (R)



07H32 LES CURIEUX DU WEEK-END. JC Verset - Dans nos curieux du week-end, JC Verset s'intéresse ce dimanche au cloud. Il est pratique, mais est-il moins dangereux que le bon vieux disque dur ?

07H40 CHOPIN AND CO. Patrick Leterme - Pourquoi Mozart est-il tellement incontournable, dans le répertoire, dans les salles de concert, connu du monde entier y compris des non-mélomanes... et incontournable dans les programmes imposés des concours comme le Reine Elisabeth.

07H45 UN JOUR DANS L'HISTOIRE DU MONDE. Sonia Dridi - Retour sur le 05 mai 1891 et l'inauguration de la salle de concert new yorkaise mythique, le Carnegie Hall.

07H56 NOUS, VOUS, ... LE MONDE. Ilios Kotsou- Réveil en douceur avec notre petit maitre à penser, Ilios Kotsou. Ce dimanche, les bienfaits de la musique!



08H21 INTERVIEW DÉCOUVERTE. Sophie Moens - Sophie reçoit Marc Pasteger, auteur de l'ouvrage ¿Les plus étonnantes histoires de chemin de fer¿. Une fois de plus, Marc Pasteger nous régale de ses belles histoires. Plus aventureuses, dramatiques ou romantiques les unes que les autres, elles nous font voyager dans le temps, traverser les mers et découvrir les autres continents. Quel endroit plus fascinant qu'une gare ? Quel endroit plus propice aux rencontres qu'un train ? Dans cet univers si foisonnant, l'auteur a choisi 35 « faits divers » grâce auxquels il nous tient en haleine. Folles aventures, crimes odieux, histoires d'amour passionnées... une plongée dans le monde fascinant des gares et du chemin de fer ! (R)



08H35 L'INVITÉ ACTU. Nathalie Devick - Nathalie reçoit Fabrizio Trobbiani, responsable de l'Ordre de l'Architecte, responsable pour la Commission des architectes de la Région de Bruxelles et surtout architecte qui présente un projet de rénovation pour cette Journée de la Rénovation 2019. Vous avez des projets de rénovation ? Vous voulez réarranger votre maison, votre appartement ? Vous êtes sur le point d'acheter un bien à rénover ? Alors cette journée est faite pour vous... Le temps d'une journée, vous aurez l'occasion de visiter plusieurs projets de rénovation terminés ou en cours de travaux dans votre région. Cette journée sera pour vous l'opportunité de faire le plein d'idées et de pouvoir poser vos questions aux architectes présents. Grâce au thème de cette édition, "La rénovation dans tous ses états", vous pourrez découvrir les secrets des différentes étapes qui...

