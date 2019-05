Week-end Première - Week-end 1ère, le monde... et nous! - 04/05/2019

07H00 LE JOURNAL. Benjamin Verpoorten

07H13 CONSOMMONS MALIN. Maxime Paquay - 25 nouveaux « codes », cette année. Encore de la complexification ? Pas forcément. Pour Philippe Jacquij, les nouvelles cases sont celles d'une « grille de lotto » souvent synonymes - Bingo ! - d'exonération ou de réduction d'impôts pour le contribuable. Dividendes, moins-values sur action, investissements, adoption...tour d'horizon de ce qui change en 2019.

07H18 CARTE POSTALE EUROPÉENNE. Franceline Beretti - Les manifestations contre la politique du gouvernement italien Lega / Cinq Étoiles sont particulièrement importantes à Milan, la capitale économique, au Nord du pays... Il y a plus d'un mois, le 2 mars, 200 000 personnes ont défilé avec des slogans antiracistes... En juin dernier, juste après l'annonce de la fermeture des ports, plusieurs milliers de personnes réclamaient leur réouverture sur la place de la Scala. Et il y a quelques jours, pour célébrer la Libération, il était encore question de « résister » au gouvernement actuel. Milan est-elle devenue la capitale de l'opposition italienne ? C'est la carte postale de la semaine, elle nous est envoyée par Franceline Beretti. (R)

07H21 AGENDA. Sophie Moens - Sophie reçoit Grégory Bovy, guide depuis bientôt 24 ans au Fort de Flemalle et secrétaire de l'ASBL. Le Fort et son musée sont gérés depuis 1995 par des bénévoles un peu fous... Avec peu de moyens et beaucoup d'idées, ces bénévoles font découvrir aux visiteurs ce qu'était la vie d'un artilleur de Forteresse, en 14 comme en 40. Le Fort étant presque totalement ferraillé depuis l'après-guerre, ils s'appuient maintenant sur une visite 3D créée par un de leurs jeunes guides, avec une exactitude chirurgicale. La visite se fait dans les conditions des combats de 14, avec une machine à vapeur en panne, à cause des bombardements, et un groupe qui se déplace à la lanterne, faute d'électricité... Et c'est là que les murs livrent le mieux leurs secrets, que les cicatrices du béton sont les plus parlantes, et que le stress vécu par la troupe est le mieux compris... (T)



07H38 GÉNÉRATION START UP. Maxime Paquay - Maxime reçoit Frédéric Goethals, co-fondateur de Troty. Lime, Flash, Bird, Tier, Dott,...la concurrence est rude, pour cet acteur bruxellois de la trottinette en libre-service. N'y a-t-il pas un risque de saturation sur ce marché ? Comment tirer son épingle du jeu face à la concurrence internationale ?

07H46 INTERVIEW DÉCOUVERTE. Sophie Moens- Sophie reçoit Guillaume Culot, co-organisateur des 48h de l'Agriculture Urbaine. Pour la 3e fois, l'événement qui célèbre l'agriculture urbaine revient dans différentes communes de Bruxelles les 4 et 5 mai. ¿Les 48h de l'Agriculture Urbaine¿ est un concept français à la base, présent dans plusieurs grandes villes de l'hexagone mais aussi à Tournai. Pour la troisième année, elle reprend ses quartiers dans la capitale belge, une édition portée par l'association ¿Aromatisez-vous¿. L'asbl est active dans la sensibilisation et l'éducation à l'environnement et promeut l'accès à l'autonomie alimentaire pour un rééquilibrage des écosystèmes. Le tout propulsé par de nouvelles pratiques à la fois agro-écologiques et citoyennes.



08H20 LE POINT DE VUE ÉCO. Maxime Paquay - Maxime reçoit Thomas Dermine, coordinateur du plan CATCH et « wallon de l'année 2018 ». Le plan de relance économique du bassin carolo a été lancé dans la foulée de la fermeture de Caterpillar à Gosselies en 2016. A mi-mandat, les objectifs d'accélération de la création d'emploi "sont en bonne voie de réalisation"...la plan CATCH se targue de 4000 emplois créés. Mais où sont-ils, ces emplois ? Et Thunder Power, constructeur chinois de voitures électriques dont l'arrivée a été...annoncée, où est-il ?



