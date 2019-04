Week-end Première - Week-end 1ère, le monde... et nous! - 28/04/2019

07H00 LE JOURNAL. Benjamin Verpoorten

07H12 AGENDA DU WEEK-END. Sophie Moens - Sophie reçoit Cyprien Houdmont, Organisateur du festival des plantes comestibles. Un événement convivial et festif dans les Jardins d'Arthey qui a pour but de favoriser l'échange et la découverte de connaissances pratiques sur les plantes comestibles de nos contrées. De nombreux exposants horticulteurs et pépiniéristes seront présents pour faire découvrir leur métier et leurs produits. (T)

07H15 BULLE SPORT. Christophe Reculez

07H26 L'EUROPE AU QUOTIDIEN. Myriam Baele - La Pologne se prépare, tout comme la Belgique, aux élections européennes. Notre reportage européen du jour se penche sur un curieux paradoxe : La relation d'amour/rejet de nombreux polonais envers l'Europe. Les sondages montrent une population polonaise assez europhile... Et malgré cela, les derniers scrutins montrent une poussée nationaliste. Le parti au pouvoir ¿droit et justice¿, le PIS garde 35 à 40% des intentions de votes... Alors qu'il est en froid avec l'Union. (R)



07H30 60 SECONDES D'ACTU. Benjamin Verpoorten

07H32 LES CURIEUX DU WEEK-END. Marianne Perilleux - Notre curieuse du dimanche, Marianne Perilleux, s'intéresse ce dimanche à la semaine Jeunesse et Patrimoine et ses 33 châteaux accessibles gratuitement en Wallonie le 1er mai.

07H40 CHOPIN AND CO. Nicolas Blanmont - Le concours Reine Elisabeth : un millésime dédié au violon, c'est reparti !

07H45 UN JOUR DANS L'HISTOIRE DU MONDE. Pascal Thibaut - Retour sur le 28 avril 1908, jour de la naissance d'Oskar Schindler (R)

07H56 NOUS, VOUS, ... LE MONDE. Ilios Kotsou- Réveil en douceur avec notre petit maitre à penser, Ilios Kotsou.



08H LE JOURNAL. Nathalie Devick

08H14 JOURNAL DES SPORTS + Abécédaire. Christophe Reculez

08H21 INTERVIEW DÉCOUVERTE. Jacques Prouvost - Portrait et destin de l'une des plus grandes voix du jazz : Billie Holliday !



08H30 60 SECONDES D'ACTU. Benjamin Verpoorten

08H35 L'INVITÉ ACTU. Nathalie Devick - Nathalie reçoit Ignasi Guardans, journaliste et commentateur politique sur plusieurs chaines espagnoles. En Espagne, cette semaine avait lieu le dernier débat télévisée avant les élections législatives anticipées de ce dimanche. Et cela se confirme, la question de l'indépendance de la Catalogne domine et polarise la vie politique espagnole. D'après les sondages, le Parti socialiste du chef du gouvernement sortant Pedro Sanchez devrait arriver en tête, mais n'aura pas de majorité tout seul. Décryptage avec notre expert.

08H44 CITOYENS, A VOS ASSIETTES. Pierre Leclercq - Dans notre série consacrée aux mythes de l'histoire de la gastronomie, nous allons visiter la grande fierté de la gastronomie liégeoise, le boulet sauce lapin ou boulet à la liégeoise. La version texte se trouve sur le site de notre partenaire l'Université de Liège : news.uliege.be/mythesdelagastronomie.

08H52 LE JOURNAL DES MÉDIAS. Marie Van Cutsem - Le journal des médias de Marie Van Cutsem !

