Week-end Première - Week-end 1ère, le monde... et nous! - 27/04/2019

07H13 CONSOMMONS MALIN. Simon Bourgeois - les payements électroniques progressent (au détriment du cash qui reste malgré tout encore le moyen de payement le plus utilisé en Belgique). Petit tour d'horizon des possibilités de plus en plus nombreuses pour payer quand on n'a pas de liquide. Combien elles coutent ? Pour le client et le commerçant.

07H18 CARTE POSTALE EUROPÉENNE. BaptisteHupin - Cette semaine notre carte postale est arrivée à pied à Bruxelles, depuis Lyon... Valérie Thatcher, citoyenne française a marché plus de 750 kilomètres pour inciter les européens à voter aux prochaines éelctions européennes... Une randonnée de plus d'un mois pour rejoindre la capitale européenne... Baptiste Hupin a marché quelques kilomètres avec cette citoyenne engagée juste avant son arrivée à Bruxelles. (R)

07H21 AGENDA. Sophie Moens - Sophie reçoit Anne Vierstraete, Managing Director d'Art Brussels pour la 37e édition de l'expo Art Brussels à Tour & Taxis. Fondée en 1968, Art Brussels figure parmi les foires les plus renommées d'Europe et constitue un rendez-vous incontournable de l'art contemporain. Occasion de nous pencher sur cette locomotive de l'art, des cotes qui s'envolent frôlant, de plus en plus souvent, des sommets et du belge reconnu comme un fin collectionneur.



07H38 GÉNÉRATION START UP. Simon Bourgeois - Simon reçoit Quentin Castel de Mamé Noka, l'un des rares torréfacteurs artisanaux de café en Belgique. Une start-up lancé il y a 3 ans à Bruxelles au vu de l'engouement pour le café de qualité. De plus en plus de bars et de professionnels lui achètent son café du Cameroun.

07H46 INTERVIEW DÉCOUVERTE. Sophie Moens- Sophie reçoit Jonathan Ectors, chef de projet See U et Alexandre Lefebvre, porteur de projet Ukeepers. See U sera, sur 25.000 m2, la plus grande occupation temporaire de Belgique, avec comme colonne vertébrale l'innovation sociale et durable, l'apprentissage et l'expérimentation. Un lieu convivial, ouvert sur le quartier, avec une nouvelle offre d'équipements de proximité pour ses habitants. Plus qu'un projet, See U rassemblera une communauté. Cinéma, marché bio, expositions, ateliers, potagers urbains... : ce lieu unique, au carrefour d'Ixelles et d'Etterbeek, deviendra une zone de travail et d'échanges pour beaucoup d'associations actives notamment dans le développement durable. Parmi ces associations actives dans le développement durable, Ukeepers oeuvre pour le développement d'une apiculture bruxelloise respectueuse des abeilles et de l'environnement. Au cœur de leur activité : l'économie circulaire, l'alimentation locale et durable et la sensibilisation à la protection de l'environnement.



08H20 LE POINT DE VUE ÉCO. Simon Bourgeois - Simon reçoit Jean-Jacques Quisquater, cryptologue à l'UCL. Nous payons de plus en plus de manière électronique (carte, smartphone,...), l'argent liquide circule moins qu'avant. Les banques vantent les mérites de l'argent dématérialisé (facilité, sécurité, rapidité,...). « Attention », prévient notre invité, un monde sans/avec moins de cash a, certes, des avantages mais aussi des revers de la médaille auxquels il faut être très attentifs : exclusion sociale, risque de piratage, protection de la vie privée, et surtout dérive démocratique dès lors que les banques et les Etats pourraient avoir un contrôle sur nos finances. Dans les Etats-démocratiques, on peut encore l'entendre mais que se passera-t-il dans d'autres pays ? Il donne l'exemple de la Chine. Les dangers d'un monde sans cash !



08H35 L'INVITÉ ACTU. Nathalie Devick - Nathalie reçoit Nicole Roland, administratrice générale de l'IFAPME pour les Journées Portes Ouvertes de l'Institut wallon de Formation en Alternance et des Indépendants et Petites et Moyennes Entreprises. Choisir son futur...

