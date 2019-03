Week-end Première - Week-end 1ère, le monde... et nous! - 31/03/2019

07H00 LE JOURNAL. Florence Hurner

07H12 AGENDA DU WEEK-END. Sophie Moens - Sophie reçoit Benoit Ceysens, directeur de la Ferme Nos Pilifs pour la 2ème Foire du Jardin Naturel à Bruxelles organisée en collaboration avec Bruxelles Environnement et Natagora. Organisée dans le cadre de la semaine sans pesticides, l'évènement souhaite mettre en lumière qu'une approche naturelle du jardinage est possible et bénéfique pour tout un chacun. Le défi : faire de Bruxelles une région plus verte et vivante, naturellement. La foire du jardin naturel présentera à un public le plus large possible, y compris un public non averti et familial, de multiples éco solutions simples et reproductibles.

07H15 BULLE SPORT. Christophe Reculez

07H26 L'EUROPE AU QUOTIDIEN. Myriam Baele - Le flou intégrale qui règne à Londres autour du Brexit a évidemment un impact sur les Britanniques et notamment les habitants de la capitale. A chaque soubresaut, ils sont nombreux à accuser le coup... Frustration, ras-le-bol, parfois de la tristesse. Le Brexit a un cout aussi émotionnel, et c'est ce que Myriam Baele et Arnaud Verniers ont pu constater en déambulant dans les rues de Londres. (R)



07H30 60 SECONDES D'ACTU. Florence Hurner

07H32 LES CURIEUX DU WEEK-END. Marianne Perilleux - Découverte de Redu et de son Village du Livre et de l'Espace pour la 35ème édition de la Fête du Livre, une magnifique destination au cœur de l'Ardenne belge.

07H40 CHOPIN AND CO. Valentine Jongen - Valentine Jongen nous fait découvrir le concert ¿The World of Hans Zimmer¿ prévu ce soir au Palais 12. Hans Zimmer, lauréat d'un Oscar et de plusieurs Grammy et Golden Globe Awards, est incontestablement l'un des compositeurs de musique de film les plus connus et influents de notre époque. Le Roi Lion, Gladiator, Pirates des Caraïbes, Da Vinci Code, The Dark Knight, Inception et Interstellar ne sont que quelques-uns des nombreux films dont il a signé la bande originale.

07H45 UN JOUR DANS L'HISTOIRE DU MONDE. Fred Says - Retour sur le 31 mars 1889 et l'inauguration de la Tour Eiffel. (R)

07H56 NOUS, VOUS, ... LE MONDE. Ilios Kotsou- Réveil en douceur avec notre petit maitre à penser, Ilios Kotsou en direct depuis le Salon de l'Education à Geneve! (T)



08H LE JOURNAL. Thomas De Brouckère

08H14 JOURNAL DES SPORTS + Abécédaire. Christophe Reculez

08H21 INTERVIEW DÉCOUVERTE. Sophie Moens - Sophie reçoit Sarah Lavoine, célèbre designer et décoratrice d'intérieur française. Ce dimanche, découverte du récit de cette Princesse venue de l'Est devenue Reine de la déco et d'un certain art de vivre à la française ! (R)



08H30 60 SECONDES D'ACTU. Florence Hurner

08H35 L'INVITÉ ACTU. Thomas De Brouckère - Thomas reçoit Nina Bachkatov, professeur à l'Université de Liège et éditrice du site Inside Russia and Eurasia pour évoquer le premier tour des élections présidentielles en Ukraine. Ce fut la grande peur des dernières semaines de campagne : une tentative de déstabilisation venue de Russie et visant un candidat, voire l'ensemble du processus électoral. Mais à mesure que s'éloigne la menace russe, ce sont les vulnérabilités internes à l'Ukraine qui apparaissent dans une lumière crue.

08H44 CITOYENS, A VOS ASSIETTES. Pierre Leclercq - Notre série consacrée aux mythes de l'histoire de la gastronomie nous emmène aujourd'hui sur le terrain de la cuisine régionale belge. Le hochepot flamand ou hochepot gantois, si apprécié dans le Nord du pays, est très peu connu dans le Sud. Il est pourtant bel et bien un fleuron de la gastronomie nationale... La version texte se trouve sur le site de notre partenaire l'Université de Liège : news.uliege.be/mythesdelagastronomie.

08H52 LE JOURNAL DES MÉDIAS. Marie Van Cutsem - Le journal des médias de Marie Van Cutsem !

Casting et équipe Animateur Sophie MOENS