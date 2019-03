Week-end Première - Week-end 1ère, le monde... et nous! - 30/03/2019

07H00 LE JOURNAL. Florence Hurner

07H13 CONSOMMONS MALIN. Simon Bourgeois - Le SPF Economie sort ses chiffres : La tendance se confirme, il se construit de plus en plus d'appartements et de moins en moins de maisons (quasiment le double d'appart). Et pour la première fois, les appartements dépassent les maisons en Wallonie (où la 4 façades a longtemps été reine). Le belge préfère acheter un appartement clé sur porte plutôt que de faire construire sa maison.

07H18 CARTE POSTALE EUROPÉENNE. Henry de Laguérie - Notre carte postale cette semaine nous emmène en Espagne. On va parler football. Vous le savez, les équipes nationales sont en train de disputer la phase de qualification pour l'euro 2020... et bien la sélection de Catalogne aussi a disputé un match international cette semaine... contre le Venezuela. Cela se passait à Gérone dans le nord de l'Espagne. Ce n'est pas la première fois que l'équipe de Catalogne dispute une rencontre internationale, mais ce match revêtait forcement une dimension politique comme nous le raconte notre correspondant à Barcelone Henry de Laguérie. (R)

07H21 AGENDA. Sophie Moens - Sophie reçoit Luc Darte, managing director Art Fairs pour la foire Eurantica Brussels. Tableaux modernes, meubles anciens ou design, bijoux ou encore toiles de maitres flamands sont au rendez-vous dans le Palais 1 de Brussels Expo à l'occasion de l'édition 2019 d'Eurantica Brussels qui ouvre ses portes du 26 au 31 mars 2019. (T)



07H30 60 SECONDES D'ACTU. Florence Hurner

07H38 GÉNÉRATION START UP. Simon Bourgeois - Simon reçoit Emmanuelle Vin fondatrice de AMIA Systems. Une fois n'est pas coutume, nous recevons une startup B to B. Elle a créé un logiciel qui optimise la chaîne de production d'une usine. En déplacement simplement une machine d'endroit, en aménageant des petits stocks proches de chaque unité de production plutôt qu'un stock central plus éloigné, il y a de gros gain de productivité et donc d'argent à faire. AMIA Systems s'exporte aux 4 coins du monde.

07H46 INTERVIEW DÉCOUVERTE. Sophie Moens- Sophie reçoit Paul Ariès, politologue, conférencier, essayiste et auteur de l'ouvrage "Lettre ouverte aux mangeurs de viande". Un ouvrage dans lequel Paul Ariès vise à déculpabiliser les mangeurs de viandes mais aussi à remettre en perspective le débat sur le mouvement végan en décryptant point par point de nombreuses idées reçues. (R)



08H LE JOURNAL. Thomas De Brouckère

08H14 JOURNAL DES SPORTS. Christophe Reculez

08H20 LE POINT DE VUE ÉCO. Simon Bourgeois - Simon reçoit Nicolas Menet sociologue et co-auteur du livre « Startup : Arrêtons la mascarade ». Pour lui, le mythe du jeune entrepreneur cool, digitale, riche en jeans-basket, est une mascarade. En réalité des millions d'argent public (et privé) est investi dans ces startup dont l'écrasante majorité se casse la figure. Certains politiques y voient la solution pour le redéploiement économique de régions entières, pourtant elles créent peu d'emplois. Les success story ne sont que les arbres qui cachent la forêt. Il est lui-même startuper et ne fait pas un pamphlet anti-startup, il plaide pour un nouveau modèle pour que ces jeunes entreprises contribuent vraiment à l'économie. (R)



08H30 60 SECONDES D'ACTU. Florence Hurner

08H35 L'INVITÉ ACTU. Thomas De Brouckère - Thomas reçoit Louis Wiart. Apple vient de dévoiler son offre de streaming. Disney, Warner et NBCU préparent déjà le leur... Quels bouleversements cela va-t-il engendrer ? Ces nouvelles plateformes de vidéo à la demande par abonnement ont-elles les armes nécessaires pour faire de l'ombre au mastodonte Netflix ? Quels impacts sur la télévision ou l'industrie du cinéma ? Eléments de réponses avec notre expert.

08H48 LA CULTURE EST À NOUS Nicole Debarre - Dans le viseur de notre spécialiste culture : Le Littérature Festival à Bruxelles, le nouveau roman de Delphine de Vigan « Les Gratitudes » », l'exposition « Masques » à Liège, le spectacle « Play Back, d'histoires d'amour » au...

