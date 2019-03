Week-end Première - Week-end 1ère, le monde... et nous! - 24/03/2019

07H00 LE JOURNAL. Sophie Léonard

07H12 AGENDA DU WEEK-END. Sophie Moens - Sophie reçoit Hugues Frère, Directeur de Hout Info Bois, le Centre national d'information technique sur le bois pour le Salon Bois & Habitat. Le Hout Info Bois est présent depuis 21 ans soit depuis la première édition ! Son rôle est d'y dispenser des informations techniques et objectives sur le bois et son utilisation. C'est donc l'occasion pour les visiteurs de s'informer et de faire le tri dans toutes les informations qu'ils auront reçues sur le salon. Le salon Bois et Habitat, véritable catalyseur de la filière et unique salon belge dédié à la construction et aux aménagements en bois rassemble quelque 180 sociétés de référence qui vous feront partager leur passion. Découvrez, à travers leur savoir-faire, les multiples applications et les atouts esthétiques et techniques de ce matériau noble et durable.

07H15 BULLE SPORT. Christophe Reculez

07H26 L'EUROPE AU QUOTIDIEN. Sandro Calderon - Place à notre reportage européen. Sandro Calderon, petit chanceux, revient de Naples, dans le sud de l'Italie. Une région pauvre qui se vide de ses habitants. Naples n'est pas épargné par ce phénomène. Ces dernières années, des milliers de jeunes ont quitté la ville. Alors, les choses s'améliorent doucement. Notamment grâce à l'explosion du tourisme. Mais vous allez l'entendre, tous les jeunes Napolitains n'en profitent pas... (R)



07H30 60 SECONDES D'ACTU. Sophie Léonard

07H32 LES CURIEUX DU WEEK-END. Hugues Dorzée - Retour ce dimanche sur les innovations démocratiques : toutes ces nouvelles pratiques qui émergent aux quatre coins du monde (tirage au sort, vote justifié, "préférendum", assemblée du futur, panel citoyen...). Y compris autour du climat. (R)

07H40 CHOPIN AND CO. Nicolas Blanmont - Les Mortier Boys à la une - Cinq ans après la mort de Gérard Mortier, célèbre directeur d'opéra belge, le 8 mars 2014, son héritage continue à se faire sentir à travers ses disciples. Peter De Caluwe, actuel directeur de la Monnaie, vient d'annoncer la première saison de son troisième mandat : mais, en même temps, il sera peut-être nommé dans les prochains jours à la direction de l'Opéra de Paris. Serge Dorny, lui, vient d'annoncer sa dernière saison à l'Opéra de Lyon, qu'il s'apprête à quitter pour le très prestigieux opéra de Munich. Enfin, Jan Vandenhouwe prendra en septembre prochain la direction de l'Opéra flamand. (R)

07H45 UN JOUR DANS L'HISTOIRE DU MONDE. Catherine Fiankan - C'est un 24 mars qu'est décédé à Lausanne, le physicien suisse Auguste Piccard, qui fut le premier à explorer la stratosphère en ballon et les profondeurs marines. Il a inspiré à Hergé le Professeur Tournesol, personnage de la bande dessinée Tintin. Son petit-fils n'est autre que le psychiatre et aéronaute Bertrand Piccard, qui a effectué un tour du monde en ballon et a développé l'avion solaire Solar Impulse.

07H56 NOUS, VOUS, ... LE MONDE. Ilios Kotsou- Réveil en douceur avec notre petit maitre à penser, Ilios Kotsou. Dans son viseur : la joie!



08H LE JOURNAL. Nathalie Devick

08H14 JOURNAL DES SPORTS + Abécédaire. Christophe Reculez

08H21 INTERVIEW DÉCOUVERTE. Sophie Moens - Sophie reçoit Isabella Simi, chargée de projet pour le Printemps Sans Pesticides. Comme un marronnier, ce début de printemps marque le coup d'envoi du printemps sans pesticides. Une occasion, en pleine actualité pour le climat, d'envisager le monde de demain sans intrants chimiques dans nos jardins, parcs publics et champs. Douce utopie ou réalité de demain ? Le point ce dimanche 08H20



08H30 60 SECONDES D'ACTU. Sophie Léonard

08H35 L'INVITÉ ACTU. Thomas De Brouckère - Thomas reçoit Anne Bauwens, organisatrice des Printemps des Sciences. La plus grande manifestation de culture scientifique en Fédération Wallonie-Bruxelles se tiendra du 25 au 31 mars 2019. Des mondes par milliards. Des éléments inertes qui s'assemblent en êtres vivants. Une biodiversité et des écosystèmes qui...

