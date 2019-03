Week-end Première - Week-end 1ère, le monde... et nous! - 23/03/2019

07H00 LE JOURNAL. Sophie Léonard

07H13 CONSOMMONS MALIN. Michel Gassee - Focus ce matin sur les mandats extra judiciaires, ces mandats qui servent à désigner un proche pour s'occuper de son patrimoine le jour où on est plus en mesure de s'en occuper soi-même. Depuis le 1er mars, il est également possible de désigner quelqu'un pour s'occuper d'une personne.

07H18 CARTE POSTALE EUROPÉENNE. Florence La Bruyère - Notre carte postale nous emmène à Budapest, en Hongrie... où depuis plusieurs années, le premier ministre Viktor Orban fait de la relance de la natalité l'une des priorités de son gouvernement. Farouchement opposé à l'immigration, le nationaliste Viktor Orban a déclaré qu'il voulait que naissent « des enfants hongrois pour la Hongrie ». C'est le seul pays d'Europe avec l'Allemagne où le nombre des décès dépasse celui des naissances, et depuis 3 décennies. Le gouvernement hongrois mène régulièrement des programmes d`action pour tenter d'inverser la tendance. Le dernier en date a été lancé le mois dernier, avec une énorme campagne médiatique sur ce nouveau plan « d'aide aux familles ». Qu'en pensent les Hongrois ? C'est une carte postale de Florence La Bruyère. (R)

07H21 AGENDA. Sophie Moens - Sophie reçoit Jeroen Roppe, Press Manager de visit.brussels pour l'évènement le Printemps Numérique. A l'initiative du Ministre-Président bruxellois, la Région accueille la première édition bruxelloise du Printemps Numérique du 22 au 24 mars. L'événement totalement gratuit est ouvert à tous. Il a pour vocation de mettre en valeur les acteurs bruxellois investis dans le développement de la créativité numérique. Les Bruxellois et les visiteurs de tous âges, néophytes ou connaisseurs, partiront à la découverte des technologies numériques au travers d'expositions, d'expériences de réalité augmentée ou encore de séances de codage ou de création de jeux vidéo. Une véritable expérience immersive qui leur permettra de se familiariser avec les différentes technologies et créations numériques.



07H30 60 SECONDES D'ACTU. Sophie Léonard

07H32 REVUE DE PRESSE. Sophie Moens

07H38 GÉNÉRATION START UP. Michel Gassee - Michel reçoit David Baudrey, Ceo de Gespodo, une start-up qui fabrique des semelles orthopédiques sur mesure à l'aide de la technologie 3D.

07H46 INTERVIEW DÉCOUVERTE. Sophie Moens- Sophie reçoit Michel Gauthier, commissaire de l'exposition Vasarely au Centre Pompidou à Paris. Découvrez la première grande rétrospective française consacrée à Victor Vasarely, le père de l'art optique. Un parcours à la fois chronologique et thématique vous emmène parmi toutes les facettes de son œuvre foisonnant, depuis sa formation dans les traces du Bauhaus jusqu'aux dernières innovations formelles : peintures, sculptures, multiples, intégrations architecturales, publicités, études... Au travers de trois cents œuvres, objets et documents, explorez le « continent Vasarely » et la manière dont il a marqué la culture populaire de l'époque, s'inscrivant pleinement dans le contexte scientifique, économique et social des années 1960-1970, et soulignant la place cardinale de l'artiste dans l'imaginaire des Trente Glorieuses. (R)



08H LE JOURNAL. Thomas De Brouckère

08H14 JOURNAL DES SPORTS. Christophe Reculez

08H20 LE POINT DE VUE ÉCO. Michel Gassee - Michel reçoit Philippe Aghion, professeur au collège de France, titulaire de la chaire d'économie des institutions, de l'innovation et de la croissance pour mettre en perspective le ralentissement de la croissance de la productivité. (R)



08H30 60 SECONDES D'ACTU. Sophie Léonard

08H35 L'INVITÉ ACTU. Thomas De Brouckère - Thomas reçoit Thomas Renard, chercheur et spécialiste des matières terroristes à l'Institut Egmont. Le président américain, Donald Trump, a vanté hier, cartes à l'appui, les progrès dans la lutte contre le groupe Etat islamique (EI) depuis son arrivée au pouvoir, affirmant une nouvelle fois que la chute de leur "califat" autoproclamé était vaincu à 100%.

