Week-end Première - Week-end 1ère, le monde... et nous! - 17/03/2019

07H00 LE JOURNAL. Africa Gordillo

07H12 AGENDA DU WEEK-END. Sophie Moens - Sophie reçoit Pauline Lorbat, porte-parole de Bruxelles Environnement. Les Bruxellois sont invités à participer aux nombreuses activités gratuites mettant à l'honneur nos ruisseaux, rivières, étangs et bien d'autres!

07H15 BULLE SPORT. Christophe Reculez

07H26 L'EUROPE AU QUOTIDIEN. François Corbiau - Cette semaine nous partons près de Briançon dans les Alpes, à la frontière franco-italienne. Un paysage montagneux dont les cols voient passer des bouqtins et des alpinistes... Mais aussi des migrants qui tentent de franchir le col de Montgenèvre à pied pour passer d'Italie en France. Une marche sans équipement, hors des sentiers battus et donc risquée, en montagne, pour éviter les gardes-frontière.





07H30 60 SECONDES D'ACTU. Africa Gordillo

07H32 LES CURIEUX DU WEEK-END. Patrice Goldberg - Découverte ce dimanche d'une expérience scientifique étonnante démontrant l'impact des mots et tournures de phrases sur nos actes! (R)

07H40 CHOPIN AND CO. Patrick Leterme - JSPV - En ce jour de la Saint Patrick, un classique du dimanche en mode égocentrique et mélomaniaque par l'ami Patrick Leterme!

07H45 UN JOUR DANS L'HISTOIRE DU MONDE. Daniele Kriegel - 17 mars 1969, Golda Meir est nommée Première Ministre en Israël. Retour sur le parcours de la matriarche de l'état avec Danièle Kriegel depuis Jérusalem. (R)

07H56 NOUS, VOUS, ... LE MONDE. Ilios Kotsou- Elles nous tenaillent, nous empêchent d'avancer, nous isolent dans nos schémas personnels. Les peurs peuvent se révéler êtres de redoutables freins dans notre accomplissement personnel. Pourquoi et comment s'en détacher? Ilios Kotsou se penchera sur la question dès 08H50



08H LE JOURNAL. Nathalie Devick

08H14 JOURNAL DES SPORTS + Abécédaire. Christophe Reculez

08H21 INTERVIEW DÉCOUVERTE. Jacques Prouvost - Retour ce dimanche sur un génie du piano et du jazz: Dave Brubeck. Des notes qui ont ainsi inspirés de célèbres musiciens (Nougaro...) et connues de tous!

08H30 60 SECONDES D'ACTU. Africa Gordillo

08H35 L'INVITÉ ACTU. Nathalie Devick - Nathalie reçoit Jacky Bonnemains, porte-parole de l'association Robin des Bois. Robin des Bois a pour objectif la protection de l'Homme et de l'environnement par toutes formes de réflexion et d'actions non violentes. Elle lutte, entre autre, contre la pollution maritime. Ils reviendront ensemble sur la catastrophe du Grande America. (T)

08H44 CITOYENS, A VOS ASSIETTES. Cyndia Izzareli - Ce dimanche, tous au marché! Depuis quelques années, les villes de Belgique oeuvrent à recréer des ponts entre consommateurs et producteurs locaux. Marchés couverts, au coeur des villages ou dans des halles réaffectées... Des lieux de vie où le terroir reprend ses droits pour ainsi recréer un cercle vertueux entre producteurs et citoyens!

08H52 LE JOURNAL DES MÉDIAS. Marie Van Cutsem - Le journal des médias de Marie Van Cutsem !

