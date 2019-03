Week-end Première - Week-end 1ère, le monde... et nous! - 16/03/2019

07H00 LE JOURNAL. Africa Gordillo

07H13 CONSOMMONS MALIN. Maxime Paquay - La tarification pour les prosumers doit évoluer... » A quand la fin du compteur qui tourne à l'envers ? », nous demandent deux chercheurs de l'Ulg. Des dizaines de milliers de ménages wallons utilisent le réseau de distribution d'électricité pour injecter et pour prélever de l'électricité. Mais ces « prosumers » ne contribuent pas -ou presque pas- au financement de ce réseau. La faute à la tarification : basée sur le solde simple entre les volumes consommés et produits. Et les pics de consommation dans tout ça ?

07H18 CARTE POSTALE EUROPÉENNE. Cette semaine nous partons près de Briançon dans les Alpes, à la frontière franco-italienne. Un paysage montagneux dont les cols voient passer des bouqtins et des alpinistes... Mais aussi des migrants qui tentent de franchir le col de Montgenèvre à pied pour passer d'Italie en France. Une marche sans équipement, hors des sentiers battus et donc risquée, en montagne, pour éviter les gardes-frontière. C'est ce que nous raconte ce reportage de François Corbiau. (R)

07H21 AGENDA. Sophie Moens- Sophie reçoit Géraldine Hubot, Directrice d'Affordable Art Fair Bruxelles. Les prix de l'art contemporain se hissent depuis quelques années dans des sommets jamais atteints. Un art de riches, vraiment? L'Affordable Art Fair, entend bien démontrer le contraire, en en faisant un art accessible de tous! Explication dès 7H25 (T)



07H38 GÉNÉRATION START UP. Maxime Paquay - Maxime reçoit Dominique Duhayon, d'Intersysto.La start-up tournaisienne a développé un logiciel qui pourrait bien révolutionner l'aide à domicile des séniors. Suivi, traitement, médicaments. L'objectif est de proposer des solutions aux professionnels de la santé (médecins, aides-soignants, homes, hôpitaux,...). Mêler technologie et soins de santé quand la population vieillit, c'est le jackpot assuré ? Intersysto a tout cas gagné un prix international à Las Vegas début 2019.



07H46 INTERVIEW DÉCOUVERTE. Sophie Moens- Sophie reçoit Magali Mouthuy, responsable de l'antenne bruxelloise d'1Toit2Ages. En 2019, les modèles d'habitats évoluent. Du plus petit, au plus énergétique en passant par des logements intergénérationnels, nous n'habitons résolument plus comme nos aieux! Découverte ce samedi, en marge du Congrès de l'habitat intergénérationnel, de ce concept "kangourou" qui fait des émules en Belgique!

08H20 LE POINT DE VUE ÉCO. Maxime Paquay - Maxime reçoit Françoise Pissart, directrice Pauvreté & Justice sociale à la Fondation Roi Baudouin. De plus en plus de personnes craignent de pas pouvoir chauffer leur logement. Pourquoi ? Augmentation des prix de l'énergie, pauvreté en général, fossé croissant entre les locataires et les propriétaires, insécurité d'emploi, et proportion croissante de personnes isolées. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Agir sur le logement, pardi ! La mauvaise qualité du logement, surtout dans les segments inférieurs du marché immobilier - est vrai problème. Les propriétaires privés doivent être stimulés à rénover et isoler leurs logements - les pouvoirs publics aussi.



08H35 L'INVITÉ ACTU. Nathalie Devick - Nathalie reçoit Zahi ZAAROUR, psychiatre en thérapie comportementale. A partir de ce samedi débutent les Journées de la Schizophrénie. L'occasion de revenir sur ce trouble du comportement méconnu qui touche 23 millions de personnes dans le monde.

08H48 LA CULTURE EST À NOUS Nicole Debarre - Giacometti à Lille, Hamlet au Théatre Jean Vilar... survol de l'actu culture à ne pas râter ce week-end! (R)

