Week-end Première - Week-end 1ère, le monde... et nous! - 10/03/2019

07H00 LE JOURNAL. Benjamin Verpoorten

07H12 AGENDA DU WEEK-END. Sophie Brems - Sophie reçoit Francisco Martin, organisateur du salon Zen-Topia prévu du 8 au 10 mars 2019 à l'Espace Magnum de Colfontaine. Comme chaque année, Zen-topia réunira les professionnels du secteur des thérapies douces et énergétiques venant des 4 coins de la Belgique, France, Luxembourg et Canada. De part son concept pointilleux sur la qualité et sa convivialité, Zen-topia vous proposera durant 3 jours des solutions, des produits, une vingtaine de conférences et ateliers pour vous sentir plus serein dans la vie de tous les jours... en d'autres mots pour être plus « ZEN ». (T)

07H15 BULLE SPORT. Christophe Reculez

07H26 L'EUROPE AU QUOTIDIEN. Sandro Calderon - Deux heures et demi de vol et nous voilà à Bucarest. Les projecteurs sont braqués sur la Roumanie à cause d'une série de réformes judiciaires controversées. Le gouvernement roumain dit vouloir mettre fin aux abus qui serait commis au sein du système judiciaire. Un argument qui ne convainc pas du tout les magistrats... (R)



07H30 60 SECONDES D'ACTU. Benjamin Verpoorten

07H32 LES CURIEUX DU WEEK-END. Pasquale Nardonne - Le 13 mars 1759, madame Nicole-Reine Lepaute a calculé le prochain passage de la comète de Halley pour le 28 juillet 2061. Une prévision qui date donc de 260 ans. Un bel anniversaire pour célébrer le talent de calcul de cette femme.

07H40 CHOPIN AND CO. Patrick Leterme - JSPV - Brahms - Concerto pour piano n°2 : Le jeune Brahms avait composé un premier Concerto pour Piano (bien fougueux) et l'avait surnommé « Le Jeune ». Vingt ans plus tard, Brahms a deux attributs supplémentaires : la barbe (il dit : « si vous êtes rasé de près, les gens vous prennent pour un acteur - ou un prêtre) et le bide (là, il ne dit rien.) (R)

07H45 UN JOUR DANS L'HISTOIRE DU MONDE. Sonia Dridi - Retour sur la date du 10 mars 1969 : James Earl Rey est condamné à 99 ans de prison pour le meurtre de Martin Luther King. (R)

07H56 NOUS, VOUS, ... LE MONDE. Ilios Kotsou- Réveil en douceur avec notre petit maitre à penser, Ilios Kotsou.



08H LE JOURNAL. Nathalie Devick

08H14 JOURNAL DES SPORTS + Abécédaire. Christophe Reculez

08H21 INTERVIEW DÉCOUVERTE. Sophie Brems - Sophie reçoit Chloé Overlau, coordinatrice à l'Asbl Singa pour leur projet ¿CALM¿. ¿Comme A La Maison¿, le programme qui a permis l'accueil de plus de 530 personnes réfugiées en France depuis 2015, débarque en Belgique ! Ce programme met en relation des ménages Bruxellois, qui désirent vivre une expérience interculturelle au quotidien, avec une personne réfugiée qui vient d'obtenir ses papiers et qui est en recherche d'un logement. Avec Calm, SINGA et les familles proposent un tremplin en permettant une immersion linguistique, sociale et culturelle pour un nouveau départ.



08H30 60 SECONDES D'ACTU. Benjamin Verpoorten

08H35 L'INVITÉ ACTU. Nathalie Devick - Nathalie reçoit Zehra Sayin, CEO de Special Olympics. Le 12 mars, la 15ème édition des Jeux Mondiaux d'Eté Special Olympics débutera à Abu Dhabi. 15ème édition à laquelle participeront 80 athlètes belges ayant un handicap mental et des partenaires unifiés, ainsi que 7 500 athlètes de 190 pays différents. Pendant 11 jours, les athlètes et partenaires unifiés Special Olympics Belgium (SOB), l'organisation Olympique pour les athlètes ayant un handicap mental, donneront le meilleur d'eux-mêmes dans 14 disciplines sportives différentes.

08H44 CITOYENS, A VOS ASSIETTES. Sophie Brems - Sophie reçoit Grégory de Walque, country manager pour la Belgique de TheFork, une plateforme de réservation de restaurant en ligne appartenant au groupe TripAdvisor. Créé en 2007 par 3 entrepreneurs français après une discussion avec le grand chef Alain Ducasse, La Fourchette compte désormais plus de 55 000 restaurants partenaires dont plus de 12 000 en France et plus de 1000 en Belgique. Leur festival, le festival TheFork a démarré hier et s'étendra jusqu'au 07 avril en proposant...

Casting et équipe Animateur Sophie BREMS