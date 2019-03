Week-end Première - Week-end 1ère, le monde... et nous! - 09/03/2019

07H00 LE JOURNAL. Benjamin Verpoorten

07H13 CONSOMMONS MALIN. Simon Bourgeois - Un pot de sauce tomate peut couter presque le double du prix sur le site de course en ligne d'une enseigne de supermarché par rapport au magasin physique. Pour la plupart des produits, le prix est le même. Mais pour certains il y a de (très) grosses différences. Pourquoi ? Quelle est la politique tarifaire des supermarchés en la matière ? A quoi faut-il faire attention quand on fait ses courses en ligne ?

07H18 CARTE POSTALE EUROPÉENNE. Fany Boucaud - Et c'est l'heure de notre carte postale... Envoyée de Pologne en ce 8 mars, Journée Internationale pour le droit des Femmes. la Pologne, qui est l'un des pays européen où le droit à l'avortement est le plus restreint. Depuis 1993, il n'est autorisé que dans 3 cas : viol ou inceste, danger de mort pour la mère et malformation du fœtus. Mais aux yeux de certains, ces restrictions ne vont pas assez loin. Les anti-avortement sont presque tous les jours dans les rues. Armés de banderoles et de slogans pour la vie, ils veulent l'interdiction totale de l'avortement dans leur pays, la suppression complète de ce droit pour les femmes. Fany Boucaud, notre correspondante en Pologne, les a rencontrés... (R)

07H21 AGENDA. Sophie Brems - Sophie reçoit Alexis Leplat, directeur du salon ¿Made in Asia¿, le plus grand événement dédié à la pop culture asiatique du Benelux. L'Asie - et en particulier le Japon - est ultra branchée ces dernières années. À tous les niveaux, les influences japonaises sont de plus en plus nombreuses à faire leur retour. Dans les domaines de l'alimentation (du sushi au ramen en passant par le matcha), de la littérature, de la technologie, de la santé et de la beauté, mais aussi - et dans une mesure croissante - du design et de la mode, où les lignes minimalistes japonaises sont de plus en plus présentes. Les amateurs de pop culture asiatique, d'animation japonaise, de YouTube et de jeux vidéo sont attendus les 8, 9 et 10 mars 2019 à Brussels Expo, où ils seront plongés dans le monde merveilleux du manga, du cosplay et des jeux vidéo. (T)



07H30 60 SECONDES D'ACTU.

07H32 REVUE DE PRESSE.

07H38 GÉNÉRATION START UP. Simon Bourgeois - Simon reçoit Simon Desbarax, co-fondateur de la start-up Neveo. Neveo c'est une solution pour garder le lien avec les proches, les grands parents, en leur envoyant tous les mois un album photos par la Poste. Vous envoyez vos photos de famille via l'application. Ils mettent en page, impriment et envoient votre album.

07H46 INTERVIEW DÉCOUVERTE. Sophie Brems - Sophie reçoit Gilles Quoistiaux, journaliste au Trends-Tendances pour son enquête ¿Ils savent tout sur vous¿ (réalisée avec Sébastien Buron). Vous achetez du Nutella au supermarché ? Vous augmentez le chauffage en hiver ? Vous payez vos factures de téléphone via votre appli bancaire ? Vous faites une radio de votre genou après un accident de ski ? Vous postez vos photos de vacances sur Facebook ? Tous ces comportements anodins laissent des traces. Chaque jour, sans le savoir, nous semons nos données. Et il y a toujours quelqu'un pour les ramasser... et les exploiter ! Banques, assurances, supermarchés, administrations, employeurs, fournisseurs d'énergie... Ils savent tout sur vous. (R)



08H LE JOURNAL.

08H14 JOURNAL DES SPORTS.

08H20 LE POINT DE VUE ÉCO. Simon Bourgeois - Simon reçoit Dominique Ferir, entrepreneuse, consultante en stratégie d'entreprise. Pour elle, les femmes sont nécessaires à la transition économique. Ce n'est pas un discours féministe, dit-elle, c'est un constat : les femmes réagissent différemment lorsqu'elles décident, entreprennent, ... elles sont complémentaires aux hommes. Aujourd'hui, Le monde économique est façonné par des codes masculins. Les entreprises auraient à gagner à se transformer en profondeur pour intégrer structurellement les femmes dans les processus de décision. Quelle différence «...

