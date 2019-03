Week-end Première - Week-end 1ère, le monde... et nous! - 03/03/2019

07H00 LE JOURNAL. Benjamin Verpoorten

07H12 AGENDA DU WEEK-END. Nicolas Buytaers - Nicolas reçoit Noélie Maquestiau, chargée de communication de l'ASBL Musées et Société en Wallonie et coordinatrice du projet Marmaille & Co pour Viens t'a(musées) ! Viens t'a(musées) est une action proposée au grand public, et plus particulièrement aux familles, par 27 musées dans le cadre du projet Marmaille&Co coordonné par Musées et Société en Wallonie. Une aventure à vivre en famille histoire de prouver, s'il le faut encore, que les enfants sont plus qu'admis au musée ! (T)

07H15 BULLE SPORT. Christophe Reculez

07H26 L'EUROPE AU QUOTIDIEN. Myriam Baele - C'est l'heure de notre reportage européen.... Avec aujourd'hui un exemple d'effet papillon... On va parler de l'"arrêt Matzac"... du nom de Rudi Matzac, qui est pompier volontaire à Nivelles. Il y a un an, la cour de justice de l'Union Européenne lui donnait raison, à lui et à 36 autres pompiers volontaires. Cet arrêt concerne leur cas précis mais, Myriam Baele l'a constaté, il a une portée bien plus large : il a de quoi remuer l'organisation de services de secours dans toute l'union européenne... (R)



07H30 60 SECONDES D'ACTU. Benjamin Verpoorten

07H32 LES CURIEUX DU WEEK-END. Marianne Perilleux - Marianne Perilleux, notre curieuse du dimanche et spécialiste ¿patrimoine¿ nous emmène à la découverte de l'hôpital Notre-Dame à la Rose à Lessines.

07H40 CHOPIN AND CO. Patrick Leterme - JSPV - Ravel - Ma mère l'Oye : Il était une fois un petit compositeur d'un mètre soixante-et-un. Du bas de ses 48 kg, le tout petit monsieur était selon ses amis un des grands espoirs de la grande musique de la grande nation française. Mais voilà, un petit jour, Maurice leur montre chez lui ses derniers petits croquis... (R)

07H45 UN JOUR DANS L'HISTOIRE DU MONDE. Alexandre Billette - Retour sur la date du 03 mars 1924 et l'abolition du califat en Turquie. (R)

07H56 NOUS, VOUS, ... LE MONDE. Ilios Kotsou- Réveil en douceur avec notre petit maitre à penser, Ilios Kotsou. Ce dimanche, X



08H LE JOURNAL. Nathalie Devick

08H14 JOURNAL DES SPORTS + Abécédaire. Christophe Reculez

08H21 INTERVIEW DÉCOUVERTE. Nicolas Buytaers - Nicolas reçoit Daphné Duvivier, Manager de la BBFL, la Belgian Babe Football League. La BBFL, c'est une league beaucoup plus ¿chill¿ que les autres. Une league où on te casse pas la tête pour ton piercing sur le nombril. Une league où tu peux sortir du terrain puis remonter dessus une fois que tu te sens mieux! Une league où on est tous là pour s'amuser... Mais qu'il faut absolument gagner tellement c'est la classe! Bref une league plus belle, plus cool, plus jeune, plus dynamique, plus marrante, plus passionnante et qui sera le meilleur moyen de s'améliorer tout en prenant un max de FUN ! Mais la BBFL, c'est surtout une ligue qui est passée de 6 à 32 équipes en cinq ans et qui permet aux femmes de rejoindre des clubs plus ouverts et moins professionnels que ceux de l'Union Belge. De plus, la BBFL est impliquée dans un projet humanitaire : #PlayBeyond > "Akhand Jyoti" qui soutient l'émancipation des femmes en luttant contre le mariage forcé.



08H30 60 SECONDES D'ACTU. Benjamin Verpoorten

08H35 L'INVITÉ ACTU. Nathalie Devick - Nathalie reçoit Sébastien Boussois, Docteur en sciences politiques, collaborateur scientifique du CECID (Université Libre de Bruxelles), de l'OMAN (UQAM Montréal) et du CPRMV (Centre de Prévention de la Radicalisation Menant à la Violence/ Montréal) pour nous parler des évènements qui touche actuellement l'Algérie. Ce dimanche 03 mars, Abdelaziz Bouteflika déposera officiellement sa candidature à un cinquième mandat auprès du Conseil constitutionnel. Une candidature contestée par le ¿peuple¿ algérien qui se rassemble dans les rues pour exprimer leur colère. Au pouvoir depuis 1999, Abdelaziz Bouteflika est considérablement affaibli suite à un AVC en 2013.

08H44 CITOYENS, A VOS ASSIETTES. Pierre Leclercq - Dans le cadre de notre...

Casting et équipe Animateur Nicolas BUYTAERS