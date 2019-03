Week-end Première - Week-end 1ère, le monde... et nous! - 02/03/2019

07H00 LE JOURNAL. Benjamin Verpoorten

07H13 CONSOMMONS MALIN. Dominique Delhalle - Plusieurs sociétés incluent désormais dans leur offre de mobilité la trottinette électrique. Depuis quelques semaines, ces trottinettes se sont multipliées dans plusieurs villes. Mais qu'en est-il au niveau des assurances ?

07H18 CARTE POSTALE EUROPÉENNE. Henry de Laguérie - Notre carte postale de cette semaine nous emmène en Espagne... L'Espagne au-dessus de laquelle plane encore le fantôme de Franco. Le gouvernement Sanchez a demandé à 656 municipalités de retirer de l'espace public les symboles hérités du franquisme, alors que nombre de rues portent encore des noms de dignitaires de la dictature. C'est un reportage signé Henry de Laguérie (R)

07H21 AGENDA. Nicolas Buytaers - Nicolas reçoit Gabriel Alloing, Directeur du Kidzik, le festival musical jeune public. Nés à Louvain-La-Neuve à l'initiative de la Ferme du Biéreau, les festivals Kidzik mettent à l'honneur la musique Jeune public, sous toutes ses formes, en mêlant concerts et animations musicales à destination des enfants de 0 à 12 ans. À Bruxelles, voilà huit ans déjà que le Kidzik est devenu le rendez-vous musical incontournable des petites oreilles de la capitale. Tout au long du mois de mars 2019, les mini-pouces et les grandes pousses pourront s'initier à la musique de façon ludique à travers toutes sortes d'activités.



07H30 60 SECONDES D'ACTU. Benjamin Verpoorten

07H32 REVUE DE PRESSE. Nicolas Buytaers

07H38 GÉNÉRATION START UP. Dominique Delhalle - Dominique reçoit Frédéric de Bueger, CEO et cofondateur de la plateforme Konvivio. Konvivio permet de faciliter la gestion et le suivi de ses biens, et offre une assistance sous forme de plateforme en ligne pour les petites copropriétés. Accessible à différents acteurs (propriétaires, locataires...), l'outil permet de créer des discussions, d'effectuer le suivi des loyers et assemblées générales ou encore de générer des documents conformes aux lois en vigueur. Plus généralement, elle propose gratuitement une boîte à outils à tout « utilisateur » d'un bâtiment

07H46 INTERVIEW DÉCOUVERTE. Nicolas Buytaers - Nicolas reçoit Jean-Louis Verbaert, co-fondateur de Virtual Park, le plus grand parc de réalité virtuelle d'Europe. Ce lundi 04 mars, Virtual Park ouvrira officiellement ses portes au grand public. Le plus grand parc de réalité virtuelle (VR) d'Europe, accessible à la journée, s'établit à Mouscron. Des grands classiques aux dernières nouveautés, Virtual Park propose 4000 m2 de jeux et d'activités en réalités virtuelle ou augmentée, accessible à tous et à un prix démocratique. Découverte !



08H LE JOURNAL. Nathalie Devick

08H14 JOURNAL DES SPORTS. Christophe Reculez

