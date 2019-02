Week-end Première - Week-end 1ère, le monde... et nous! - 24/02/2019

07H00 LE JOURNAL. Thomas De Brouckère

07H12 AGENDA DU WEEK-END. Sophie Moens - Sophie reçoit Sandrine Thiebauld, organisatrice du Salon Côté bien-être. Le Château-ferme de Profondval accueille dans son écrin un événement dédié au bien-être le week-end des 23 et 24 février : le salon Côté bien-être. Les produits, les services, les acteurs du bien-être fleurissent un peu partout. Comment bien choisir ? Comment se faire du bien ? Vers quels produits, quelles activités se diriger ? Le salon Côté bien-être réunit des professionnels du secteur qui prodiguent de précieux conseils, partagent leurs connaissances par le biais de conférences et d'ateliers, rencontrent les visiteurs et font tester leurs produits ou leurs services. (T)

07H15 BULLE SPORT. Christophe Reculez

07H26 L'EUROPE AU QUOTIDIEN. Myriam Baele - Vous vous rappelez peut-être de ces images d'un hangar à Herstal plein de sacs de lait en poudre, stocké là depuis 3 ans, comme dans d'autres hangars européens... Cela remonte à 2015-2016, moment où il y avait eu une surproduction de lait en Europe, et une chute des prix. La commission européenne avait alors voulu limiter la dégringolade en rachetant 380 mille tonnes de lait en poudre pour les stocker, et les revendre petit à petit dès que la période serait plus propice. La commission a pu écouler ces stocks cette semaine avant qu'ils ne périment. Et elle s'en félicite. Mais ce qu'elle ne dit pas c'est à qui elle a revendu ce lait, et pour quel usage.... (R)



07H30 60 SECONDES D'ACTU. Thomas De Brouckère

07H32 LES CURIEUX DU WEEK-END. Patrice Goldberg - Retour ce dimanche sur une découverte étonnante de scientifiques parvenus à détecter certaines maladies de peintres (Parkinson, Alzheimer) par leur évolution stylistique. (R)

07H40 CHOPIN AND CO. Nicolas Blanmont - Retour sur le parcours étonnant de la cheffe d'orchestre de l'ORW Speranza Scappucci.

07H45 UN JOUR DANS L'HISTOIRE DU MONDE. Bernard Delattre - Il y a 65 ans jour pour jour, le 24 février 1954, s'achevait l'événement people le plus glamour du début des années 50 : le voyage de noces de Marilyn MONROE au Japon.. (R)

07H56 NOUS, VOUS, ... LE MONDE. Ilios Kotsou- Réveil en douceur avec notre petit maitre à penser, Ilios Kotsou. Ce dimanche, Les bienfaits du silence.



08H LE JOURNAL. Nathalie Devick

08H14 JOURNAL DES SPORTS + Abécédaire. Christophe Reculez

08H21 INTERVIEW DÉCOUVERTE. Sophie Moens - Sophie reçoit Caroline Stévigny et Nausicaa Noret pour leur ouvrage La flore médicinale de nos régions - Thérapeutique ou toxique ? Ce livre détaille à l'aide de magnifiques lithographies du XIXe siècle, les propriétés pharmaceutiques et/ou toxiques de cinquante espèces de plantes. Il fut un temps où les médicaments de synthèse n'existaient pas, et où les plantes, seules ou en association, étaient nos principaux remèdes. Cet ouvrage remet ces savoirs en valeur.



08H30 60 SECONDES D'ACTU. Thomas De Brouckère

08H35 L'INVITÉ ACTU. Nathalie Devick - Nathalie reçoit Stijn Van Bever, porte-parole de la Pro League pour la campagne ¿Football for All¿. Ce week-end du 22 au 24 février, la Pro League, en collaboration avec Voetbal Vlaanderen, l'ACFF et l'URBSFA, organise sous le slogan "Football for All" le week-end arc-en-ciel contre l'homophobie, le racisme et d'autres formes d'inégalités. De cette façon, tant la Pro League et ses clubs, que les clubs du football amateur, s'engagent en faveur de la diversité et de la tolérance sur nos terrains et autour de ceux-ci. Le football est en effet pour tout le monde.

08H44 CITOYENS, A VOS ASSIETTES. Sophie Moens - Sophie reçoit Quentin Labrique, co-fondateur The Barn Bio Market. Le marché couvert 100% bio The Barn a ouvert ses portes sur la place Saint-Pierre d'Etterbeek en début de mois. Les deux initiateurs du projet ont pour ambition de démocratiser l'achat bio et de mettre en valeur le travail des producteurs locaux.

08H52 LE JOURNAL DES MÉDIAS. Marie Van Cutsem - Le journal des médias de Marie...

Casting et équipe Animateur Sophie MOENS