Week-end Première - Week-end 1ère, le monde... et nous! - 23/02/2019

07H00 LE JOURNAL. Thomas De Brouckère

07H13 CONSOMMONS MALIN. Michel Gassée - Est-il encore possible d'acheter seul un bien immobilier ? La réponse est un grand OUI, les célibataires et ménages mono-parentaux représentent 30% des dossiers de crédits hypothécaires chez BNP, leader du marché. Ils achètent plus tard, et sont ceux qui achètent le plus d'appartements (mais 2 sur trois achètent quand même une maison). A quelles conditions ? Quelles conséquences sur les revenus mensuels ?

07H18 CARTE POSTALE EUROPÉENNE. Alexis Rosenzweig - Notre carte postale cette semaine nous emmène en Slovaquie. Il y a un an, le journaliste d'investigation Jan Kuciak et sa compagne étaient assassinés. Pour commémorer ces meurtres, plusieurs rassemblements ont été organisés dans tout le pays pour rendre hommage au jeune couple mais aussi pour montrer aux responsables politiques que la société civile était loin d'être indifférente. Ce double homicide a en effet traumatisé la Slovaquie, mais le choc a aussi provoqué une réaction face à des responsables politiques, toujours aussi méprisant envers les journalistes. Reportage à Bratislava signé Alexis Rosenzweig.

07H21 AGENDA. Sophie Moens - Sophie reçoit Anais Bastin, responsable de la Museum Night Fever. Imaginez 30 musées. C'est bon ? Maintenant, imaginez 30 musées mais en tenue de soirée avec plus de paillettes, plus de frénésie, plus de passion et une bonne dose de folie créative : Bienvenue à la Museum Night Fever ! L'unique Nuit des Musées de Bruxelles revient ce samedi 23 février de 19h à 1h. 30 musées, dont 7 nouveaux participants, font de cette édition de Museum Night Fever la plus importante depuis ses débuts.



07H30 60 SECONDES D'ACTU. Thomas De Brouckère

07H38 GÉNÉRATION START UP. Michel Gassée - Michel reçoit Frederic Musin, ingénieur civil et patron de la start-up montoise Emphase qui a développé un capteur intelligent en fibre optique pour détecter les incendies. « Plus rapide et moins cher », mais surtout destiné à l'industrie, ou...à l'hôtellerie. Emphase a des clients aussi bien en Belgique qu'à l'étranger. F.Musin est avant tout spécialiste de l'efficacité énergétique des bâtiments. Que lui évoque donc ce slogan du « smart building » brandi tous azimuts, même pour les logements de particuliers ?

07H46 INTERVIEW DÉCOUVERTE. Sophie Moens - Sophie reçoit Luc Julia pour son ouvrage L'Intelligence Artificielle n'existe pas. Luc Julia, scientifique de génie toulousain, est l'un des gourous mondiaux de l'intelligence artificielle. Célèbre dans la Silicon Valley aux États Unis, les plus grosses marques se l`arrachent et pour cause, Apple lui doit SIRI le célèbre outil de reconnaissance vocale et HP les imprimantes connectées par exemple... Les premiers frigos connectés ou les lunettes de réalité virtuelles c'est encore lui ! Aujourd'hui ce grand scientifique a décidé de prendre sa plume pour déconstruire le mythe de l'intelligence artificielle à travers un fascinant récit autobiographique. (R)



08H LE JOURNAL. Nathalie Devick

08H14 JOURNAL DES SPORTS. Christophe Reculez

08H20 LE POINT DE VUE ÉCO. Michel Gassée - Michel reçoit Cécile Wolf, architecte. Le paradoxe du petit. Les logements deviennent plus petits, c'est une tendance de fonds. Parce que les ménages sont plus petits ET que le prix au mètre carré augmente. Mais construire ou aménager un logement plus petit est souvent loin d'etre moins cher. Et les spécialistes des rangements sur mesures, qui permettent de gagner en espace - « more space for your suivez mon regard » - ne font pas vraiment dans l'entrée de gamme.



08H30 60 SECONDES D'ACTU. Thomas De Brouckère

08H35 L'INVITÉ ACTU. Nathalie Devick - Nathalie reçoit Hugues Dayez, Mr. Cinéma de la RTBF pour revenir sur la cérémonie des César, qui a eu lieu hier soir, soit deux jours avant la soirée des Oscars, sa grande soeur américaine. La Belgique pourra compter sur les réalisateurs Lukas Dhont et Guillaume Senez ainsi que sur les actrices Virginie...

