Week-end Première - Week-end 1ère, le monde... et nous! - 09/02/2019

07H00 LE JOURNAL. François Kirsch

07H13 CONSOMMONS MALIN. Dominique Delhalle ? Le marché européen de l'olive va-t-il souffrir des taxes que lui imposent les Etats-Unis ? Qu'est-ce qui influence le prix de l'huile d'olive ? Éléments de réponse avec Dominique Delhalle.

07H18 CARTE POSTALE EUROPÉENNE. Frédéric Faux ? Double salto à présent à patins à glace, avec notre carte postale venue de Suède... Dernièrement, de très belles images ont circulé sur les réseaux sociaux. Celles de patineurs qui glissent entre les îles de l'archipel de Stockholm, qui passent sous les ponts et longent les bâtiments historiques. Les températures à Stockholm ont été négatives de longues semaines, gelant les lacs et canaux de la ville. Mais rien n'est plus incertain que la glace naturelle, et s'y aventurer n'est pas sans risque, comme nous le rappelle notre correspondant Frédéric Faux. (R)

07H21 AGENDA. Sophie Brems ? Sophie reçoit Olivier Papegnies, photojournaliste membre du collectif Huma pour son exposition ¿Koglweogo, miroir d'une faillite d'Etat¿, récompensé comme l'un des meilleurs sujets photojournalistiques par ¿Visa pour l'Image¿ en 2018. Avec la journaliste Valentine van Vyve, Olivier Papegnies est allé à la rencontre des Koglweogo, ces groupes d'autodéfense burkinabés ¿aussi nécessaires que controversés¿. Depuis 2015, ces groupes s'installent comme « gardiens de la forêt » et comme mouvement social transversal à la société burkinabé. Nés du ras-le-bol d'une population victime des braqueurs, des coupeurs de routes, des voleurs, ou encore des terroristes, les Koglweogo s'accordent le droit d'arrêter, de juger et de sanctionner au terme de tribunaux populaires (sévices corporels et humiliations). Ces « milices » se disent acteurs de la paix, défenseurs du bien commun et veulent lutter contre deux problèmes : l'injustice et la corruption des forces de l'ordre. (T)



07H30 60 SECONDES D'ACTU. François Kirsch

07H38 GÉNÉRATION START UP. Dominique Delhalle ? Dominique reçoit Romain Trigaux, co-fondateur de « Calla garden ». Depuis décembre 2017, Calla Garden commercialise des produits d'entretien de plantes aromatiques d'un potager de Salon.

07H46 INTERVIEW DÉCOUVERTE. Sophie Brems ? Sophie reçoit Anne Van Loo, Présidente du Fonds Henry van de Velde et membre du comité scientifique du même nom pour célébrer les 100 ans du Bauhaus ! Ecole d'art révolutionnaire, le Bauhaus fit l'effet d'un coup de tonnerre dans le monde de l'architecture et du design, lors de sa naissance en Allemagne en 1919. Près d'un siècle plus tard, son esprit d'avant-garde continue d'exercer une influence majeure sur notre époque, imprégnant les paysages urbains et les objets du quotidien ! À cette occasion, le Fonds Henry van de Velde asbl, l'école de La Cambre et la Faculté d'Architecture de l'ULB La Cambre-Horta ne pouvaient manquer de s'interroger sur l'héritage commun légué au Bauhaus par Henry van de Velde.

Un colloque intitulé ¿Henry van de Velde et le Bauhaus. Art, pédagogie et industrie¿ se tiendra le 15 février 2019 au Palais des Académies.



08H LE JOURNAL. Sophie Léonard

08H14 JOURNAL DES SPORTS. Christophe Reculez

08H20 LE POINT DE VUE ÉCO. Dominique Delhalle ? Dominique reçoit Stijn Christiaens, co-fondateur et associé de « Collibra », et deux collaborateurs de la société : Sina Heshmati et Maha Alenhessari. Spécialisée dans la gouvernance de données, la start-up Collibra est désormais valorisée à plus d'un milliard de dollars.



08H30 60 SECONDES D'ACTU. François Kirsch

08H35 L'INVITÉ ACTU. Sophie Léonard ? Sophie reçoit Moana Genevey, membre du "Collecti.e.f 8 maars¿. Composé d'une centaine de femmes, ce collectif à annoncer officiellement la première journée de grève des femmes en Belgique le 8 mars prochain. Une grève dont l'objectif est de ¿rendre visible tout le travail que font les femmes¿. Les étudiantes sont appelées à brosser les cours et les femmes à ne pas s'occuper de la maison, ni des enfants, ce jour-là, mais le...

Casting et équipe Animateur Sophie BREMS