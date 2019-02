Week-end Première - Week-end 1ère, le monde... et nous ! - 03/02/2019

07H00 LE JOURNAL. Benjamin Verpoorten

07H12 AGENDA DU WEEK-END. Sophie Moens ? Sophie reçoit Morgan Laloux, organisatrice et fondatrice du Brussels Vintage Market, le rendez-vous des fans de vintage, de seconde main et de jeunes designers. En 2019, la vague vintage s'empare de nos univers ! Décoration, ameublement, vêtements... une nostalgie assumée, un retour vers les pièces rétro et furieusement à la mode. Décryptage d'une tendance de fond et découverte de cette grande Messe du Vintage dès 07h12. (T)

07H15 BULLE SPORT. Christophe Reculez

07H26 L'EUROPE AU QUOTIDIEN. Alice Debatis ? Immersion au sein de la répétition des chœurs de l'Union européenne, la chorale qui a accompagné les grandes étapes de la construction européenne. (R)



07H30 60 SECONDES D'ACTU. Benjamin Verpoorten

07H32 LES CURIEUX DU WEEK-END. Hugues Dorzée ? Hugues Dorzée, rédacteur en chef du magazine slow press Imagine Demain le monde nous parle ce matin de l'agriculture. Une agriculture réinventée, durable, respectueuse des hommes et de la nature. (R)

07H40 CHOPIN AND CO. Patrick Leterme ? JSPV - Brahms - Concerto pour piano nr° 2 : Le jeune Brahms avait composé un premier Concerto pour Piano (bien fougueux) et l'avait surnommé « Le Jeune ». Vingt ans plus tard, Brahms a deux attributs supplémentaires : la barbe (il dit : « si vous êtes rasé de près, les gens vous prennent pour un acteur - ou un prêtre) et le bide (là, il ne dit rien.) (R)

07H45 UN JOUR DANS L'HISTOIRE DU MONDE. François Hume-Ferkatadji ? Retour sur le 03 février 1975 et la mort de la chanteuse égyptienne Oum Kalsoum. (R)

07H56 NOUS, VOUS, ... LE MONDE. Ilios Kotsou ? Réveil en douceur avec notre petit maitre à penser, Ilios Kotsou. Ce dimanche, Le partage social des émotions à 7h55.



08H LE JOURNAL. Nathalie Devick

08H14 JOURNAL DES SPORTS + Abécédaire. Christophe Reculez

08H21 INTERVIEW DÉCOUVERTE. Sophie Moens ? Sophie reçoit Maxime Rovere pour son ouvrage ¿Que faire des cons¿. Votre vie est encombrée d'une ou plusieurs créatures malfaisantes ? Vous désirez surmonter cette odieuse expérience et savoir comment vous en défaire ? Avec humour, bienveillance et sagesse, ce livre propose une nouvelle éthique pour penser et soigner ce fléau de notre temps, maladie du collectif et poison de nos vies individuelles. Découverte dès 8H20. (R)



08H30 60 SECONDES D'ACTU. Benjamin Verpoorten

08H35 L'INVITÉ ACTU. Nathalie Devick ? Nathalie reçoit Mateusz `digital jedi' Kukulka, expert social media et professeur de social média à l'ISFSC et à Vatel. Quinze ans après sa naissance dans un dortoir de Harvard, Facebook est devenu le premier réseau social du monde, avec plus de 2 milliards d'usagers. Un succès qui vient avec son cortège d'ombres.

08H44 CITOYENS, A VOS ASSIETTES. Pierre Leclercq ? Dans notre série « les grands mythes de l'histoire de la gastronomie », nous attaquons aujourd'hui l'épineuse affaire des origines de la pomme de terre frite. Cela fait maintenant une vingtaine d'années que la Belgique revendique avec de plus en plus d'insistance la paternité de la pomme de terre frite. La question est simple, la frite est-elle bien d'origine belge ?

08H52 LE JOURNAL DES MÉDIAS. Marie Van Cutsem ? Le journal des médias de Marie Van Cutsem !

Casting et équipe Animateur Sophie MOENS