Week-end Première - Week-end 1ère, le monde... et nous ! - 02/02/2019

07H00 LE JOURNAL. Benjamin Verpoorten

07H13 CONSOMMONS MALIN. Maxime Paquay ? Cinémaaaa ! Les Magritte ont lieu ce soir... et l'année 2018 a été mauvaise pour le mécanisme - une spécificité belge - de financement de l'audiovisuel et des arts de la scène. Une première, alors que les levées de fonds étaient en croissance depuis dix ans. Pourquoi moins de PME ont investi l'année passée ? Parce que la réforme de l'impôt des sociétés est passée par là. Et qu'une fois le taux d'imposition abaissé, l'intérêt d'une exonération fiscale devient moins automatiquement intéressant. Et pour les coproductions, il ne faut pas oublier que la concurrence entre pays européens existe aussi sur ce marché de la production audiovisuelle. Explication dès 07h10.

07H18 CARTE POSTALE EUROPÉENNE. Valérie Dupont ? Notre carte postale européenne nous emmène à présent en Sicile... où le bateau de l'ONG Seawatch est resté bloqué au large du port de Syracuse pendant 12 jours, avec 47 migrants à bord, dont 15 mineurs. Ils ont finalement débarqué cette semaine à Catane, après l'engagement de les laisser entrer. C'est donc la fin d'un nouveau bras de fer entre le gouvernement italien et le reste de l'Europe... mais cette fois, de nombreux Italiens ont montré leur désaccord avec la politique de Matteo Salvini.

07H21 AGENDA. Sophie Moens ? Sophie reçoit Vanessa Cicero, coordinatrice de l'événement Art-Truc-Troc. Une nouvelle édition d'Art Truc Troc & Design prendra possession des salles du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles les 1er, 2 et 3 février prochains, pour permettre au grand public une manière toujours originale de tenter d'acquérir une œuvre d'art : tout un chacun peut inscrire sur un post-it, qu'il colle à côté de l'œuvre convoitée, un service ou autre qu'il est prêt à échanger contre le tableau, la sculpture, l'installation... qui lui plait. Les visiteurs deviennent acteurs et grâce à leur imagination, ont la chance de retourner chez eux avec l'œuvre troquée. Honneur au troc, à l'art contemporain et au design dans une ambiance hors du commun. (T)



07H30 60 SECONDES D'ACTU. Benjamin Verpoorten

07H38 GÉNÉRATION START UP. Maxime Paquay ? Maxime reçoit Maxime Arcari, CEO d'Utopix. La jeune pousse belge créée en 2015 est un réseau européen de photographes et vidéastes. Elle se charge des supports image d'une campagne, du lancement d'un nouveau produit, ...et elle vient de nouer un partenariat avec Deliveroo - pour réaliser rapidement des shootings photo de la carte des restaurateurs partenaires de la plateforme, en Belgique et aux Pays-Bas. Ses autres clients sont, entre autres, L'Oréal, Carrefour, et ING.

07H46 INTERVIEW DÉCOUVERTE. Sophie Moens ? Sophie reçoit Robert van Apeldoorne, journaliste au Trends Tendances pour son enquête au cœur de ¿Google Maps¿. Navigateur GPS, guide touristique, assistant aux transports, l'appli au milliard d'utilisateurs, a pris en quelques années un poids considérable. Pratique dans nos quotidiens, elle se révèle aussi une arme redoutable pour attirer le client. Décryptage dès 07h45.



08H LE JOURNAL. Nathalie Devick

08H14 JOURNAL DES SPORTS. Christophe Reculez

08H20 LE POINT DE VUE ÉCO. Maxime Paquay ? Maxime reçoit Thibaut Verbiest, juriste et spécialiste du marché des cryptomonnaies. Alors que l'OCDE vient de conclure un accord avec 127 pays en vue d'une taxation des géants du numérique...Et si la solution était ailleurs ? Pour Thibaut Verbiest, Internet est aujourd'hui un paradoxe économique : la plus grande concentration de richesse de tous les temps dans un réseau ouvert et décentralisé. L'immense majorité des revenus générés en ligne sont aux mains d'une dizaine d'entreprises. Est-ce que la technologie ne pourrait tout simplement pas nous permettre de nous passer d'Amazon, de Google, ou de Facebook ? Selon lui, nous avons besoin de la Blockchain, comme couche d'infrastructure qui se superpose au web et qui permet de faire des paiements et des échanges de manière décentralisée.



08H30 60...

Casting et équipe Animateur Sophie MOENS