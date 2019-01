Week-end Première - Week-end 1ère, le monde... et nous! - 27/01/2019

07H00 LE JOURNAL. PY Meugens

07H12 AGENDA DU WEEK-END. Sophie Moens ? Sophie reçoit Kevin Martin, responsable commercial du Salon Savoirs et Métiers, le rendez-vous incontournable pour les professionnels des métiers de bouche et du retail alimentaire. La 3ème édition, qui se déroule du 27 au 29 janvier à Namur Expo, s'annonce aussi inspirante que qualitative : durant 3 jours, laissez-vous surprendre par les dernières tendances, découvrez les produits et services de 200 exposants, admirez le savoir-faire de nombreux chefs et artisans lors des démonstrations ou encore prenez le temps d'échanger avec les professionnels du secteur. (T)

07H15 BULLE SPORT. Christophe Reculez

07H26 L'EUROPE AU QUOTIDIEN. Aline Wavreille ? Place à présent à la séquence Europe au quotidien. Un reportage qui nous fait traverser la manche cette semaine... mais pas dans le confort de l'Eurostar... On va rencontrer ceux qui ont fait le voyage clandestinement, les migrants qui ont traversé la peur au ventre à l'arrière de camions. Ceux qui attendaient au parc Maximilien ou à Calais l'occasion de passer vers l'Angleterre... Que deviennent-ils une fois au Royaume-Uni ? Aline Wavreille a constaté à Londres que pour beaucoup, arriver au bout du voyage n'est pas la fin de la galère, qu'il peut y avoir au bout du rêve une vie compliquée de clandestin. (R)



07H30 60 SECONDES D'ACTU. PY Meugens

07H32 LES CURIEUX DU WEEK-END. Marianne Perilleux ? Mise à l'honneur, en corollaire à la marche pour le climat, le patrimoine naturel de la région de Comines-Warneton, à l'ouest de la Wallonie, avec la Lys et les anciennes argilières transformées en réserve naturelle et ornithologique.

07H40 CHOPIN AND CO. Patrick Leterme ? Un dimanche de classique avec Patrick Leterme!

07H45 UN JOUR DANS L'HISTOIRE DU MONDE. Damien Simonart ? Retour sur le 27 janvier 1945 : Le camp d'Auschwitz, en Pologne près de Cracovie, est libéré par les troupes soviétiques. (R)

07H56 NOUS, VOUS, ... LE MONDE. Ilios Kotsou ? ¿L'humour est la forme la plus saine de la lucidité¿ disait Jacques Brel. Plus qu'un trait de caractère ¿agréable¿ (pour celles et ceux qui pratiquent l'humour plutôt que l'ironie ou le sarcasme), l'humour est considéré par la psychologie positive comme une force de caractère ! Réveil en douceur avec ¿Maitre¿ Ilios Kotsou à 7h55. (R)



08H LE JOURNAL. Nathalie Devick

08H14 JOURNAL DES SPORTS + Abécédaire. Christophe Reculez

08H21 INTERVIEW DÉCOUVERTE. Sophie Moens ? Sophie reçoit Cécile Bolly, médecin, guide nature, enseignante, photographe et auteure de ¿l'arbre qui est en moi¿. Puisant dans la terre de son expérience, l'auteur décrit sa relation avec les arbres à partir de ce qui fait son quotidien : la demande surprenante d'un patient, le sauvetage d'un oiseau, le tressage d'un panier ou encore la leçon d'un petit jongleur. Découverte dès 8H20.



08H30 60 SECONDES D'ACTU. PY Meugens

08H35 L'INVITÉ ACTU. Nathalie Devick ? Nathalie reçoit Célia Julia Sapart, climatologue et glaciologue, actuellement Chargée de Recherches FRS-FNRS au laboratoire de glaciologie de l'Université Libre de Bruxelles pour son nouvel ouvrage (qui paraitra bientôt) : ¿Le climat expliqué aux enfants¿

08H44 CITOYENS, A VOS ASSIETTES. Sophie Moens ? Sophie reçoit Éric Boschman, Meilleur maître d'hôtel de Belgique en 1988 et Meilleur sommelier de Belgique la même année pour son ¿Almanach insolite et gourmand de Wallonie¿. Grâce à cet almanach perpétuel, Éric Boschman vous emmène à la découverte d'une Wallonie riche en références gourmandes, en lieux insolites, en histoire et traditions folkloriques.

08H52 LE JOURNAL DES MÉDIAS. Marie Van Cutsem ? Le journal des médias de Marie Van Cutsem !

Casting et équipe Animateur Sophie MOENS