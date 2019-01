Week-end Première - Week-end 1ère, le monde... et nous! - 26/01/2019

07H00 LE JOURNAL. PY Meugens

07H13 CONSOMMONS MALIN. Simon Bourgeois ? Les Antiquités bon investissement ? Dans les allées de la BRAFA qui ouvre demain, des professionnels, des passionnées évidemment mais aussi des petits investisseurs. Ceux qui n'ont pas assez pour investir dans l'immobilier et qui se cherchent un petit placement. Quel retour peut-on espérer ? Dans quoi investir ? A quoi être attentif au moment d'acheter ?

07H18 CARTE POSTALE EUROPÉENNE. Frederic Faux ? La carte postale de cette semaine nous emmène en Finlande. Vous le savez, des insectes arrivent dans nos assiettes, on en parlait récemment, mais aussi à présent des BACTERIES... Manger des bactéries, ça ne donne pas tellement l'eau à la bouche... mais c'est la piste suivie par la Finlande, un des pays leader en Europe dans le domaine des biotechnologies. Une piste parce que la population augmente sur terre, les ressources diminuent, et les crises alimentaires pourraient être de plus en plus nombreuses. Frédéric Faux s'est rendu dans le laboratoire de Solar foods, dans la banlieue d'Helsinki, où l'ingénieur Sami Holmström fait fermenter des bactéries dans de grosses cuves en inox.

07H21 AGENDA. Sophie Moens ? Sophie reçoit Bruno Nélis, chargé de communication de la Brafa, La Brussels Art Fair, qui se déroule du 26 janvier au 03 février sur le site de Tour et Taxi. Créée en 1956, la Brussels Art Fair est l'une des plus anciennes et aussi l'une des plus prestigieuses foires d'art au monde. Réputée pour la qualité haut de gamme des œuvres exposées, des antiquités à l'art moderne et contemporain en passant par les beaux-arts et le design, la Brafa a attiré plus de 60.000 visiteurs l'an dernier. Parmi ceux-ci, des collectionneurs bien sûr mais aussi un très grand nombre de curieux, simples amateurs d'art, désireux de profiter de l'événement pour s'en mettre plein les yeux. Et faire de véritables découvertes.



07H30 60 SECONDES D'ACTU. PY Meugens

07H33 VUE DE WALLONIE. Sophie Moens ? Sophie reçoit Gaëtan Servais, directeur de Meusinvest et co-président du Festival des Ardentes. Il fait vibrer la scène musicale chaque été avec des affiches chocs. Les Ardentes, une réputation qui n'est plus à faire, avec des records d'affluences (100000 festivaliers en 2018). Un festival des bords de Meuse qui dès 2020 changera de site. Pour s'installer où ? Réponse en primeur avec Gaëtan Servais. (T)

07H38 GÉNÉRATION START UP. Simon Bourgeois ? Simon reçoit Clémentine François, co-fondatrice de Phasya. La spin-off liégeoise vient de lever 1 millions. Elle développe des programmes et des outils pour détecter et lutter contre la somnolence au travail, au volant, sur le rail... (D)

07H46 INTERVIEW DÉCOUVERTE. Sophie Moens ? Sophie reçoit Louma Salamé, directrice générale de la Villa Empain de la Fondation Boghossian pour le projet ¿l'Ambassade culturelle pour les enfants¿, un programme éducatif destiné aux écoles. Depuis la rentrée scolaire 2017, la Fondation Boghossian a accueilli 2100 élèves gratuitement grâce au soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles et du Gouvernement flamand. Le programme s'adresse aux élèves prioritairement issus de l'enseignement primaire (8-12 ans) et secondaire (12-16 ans) francophone et néerlandophone tous réseaux confondus. Découverte dès 07H45. (R)



08H LE JOURNAL. Nathalie Devick

08H14 JOURNAL DES SPORTS. Christophe Reculez

08H20 LE POINT DE VUE ÉCO. Simon Bourgeois ? Simon reçoit Evelyne Leonard professeur et spécialiste des relations sociales à l'UCL. Pour elle, il faut moderniser la concertation sociale. L'économie est en pleine mutation (digitalisation, uberisation, robotisation, mondialisation, ...). Les parties ne sont plus aussi clairement identifiées (nouveaux statuts, délocalisation des centres de décision d'entreprise, multi-employeurs, ...) de telle sorte que la concertation sociale « à la belge » ne fonctionne plus. Elle a participé à l'écriture du « Livre Blanc de la concertation sociale », une proposition de...

