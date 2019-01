Week-end Première - Week-end 1ère, le monde... et nous! - 20/01/2019

07H00 LE JOURNAL. Thomas De Brouckère

07H12 AGENDA DU WEEK-END. Sophie Moens ? Sophie reçoit Thomas Haddad, commissaire (de l'itinérance) de l'exposition Les Templiers. Entre mythes et réalité . L'abbaye de Villers accueille l'exposition Les Templiers. Entre mythes et réalité dans les murs de la cave romane du 12e siècle. L'exposition explore de manière didactique et accessible la thématique, fort présente dans la mémoire collective, du Temple et du fameux trésor des Templiers.

07H15 BULLE SPORT. Christophe Reculez

07H26 L'EUROPE AU QUOTIDIEN. Myriam Baele ? Notre reportage cette semaine nous emmène en Irlande du Nord... On dit beaucoup que le Brexit pourrait y ébranler la paix... Est-il vrai que renforcer la frontière entre l'Irlande du Nord (UK) et la république d'Irlande, au sud (UE) pourrait fragiliser cette paix ? Si oui, comment ce fait-il qu'elle reste fragile, 20 ans après la signature de l'accord de paix du Vendredi Saint? Est-ce que les différentes générations de Nord Irlandais restent imprégnées, de la même façon, du conflit entre républicains, catholiques, et unionistes, protestants, qui a duré 30 ans? Pour s'en rendre compte, Myriam Baele et Arnaud Verniers on a poussé bon nombre de portes à Derry-Londonderry, ville-frontière associée à ces violences...Reportage. (R)



07H30 60 SECONDES D'ACTU. Thomas De Brouckère

07H32 LES CURIEUX DU WEEK-END. Pasquale Nardonne ? Des astronomes ayant détecté un trou noir dans notre galaxie, des chercheurs israéliens ayant découvert un processus qui entraîne la croissance accélérée de ces derniers, l'actu spatiale aura été prolifique cette semaine! Occasion de nous intéresser à ces phénomènes qui fascinent: les trous noirs en compagnie de Pasquale Nardonne, professeur de physique à l'ULB.

07H40 CHOPIN AND CO. Patrick Leterme ? Je sais pas vous. incursion au coeur du répertoire classique histoire d'en découvrir les petites histoires! ce dimanche des notes, de la transsubstantiation et Mozart. (R)

07H45 UN JOUR DANS L'HISTOIRE DU MONDE. Sonia Dridi ? Le 20 janvier 1981 marquait la libération d'otages américains de l'ambassade américaine de Téhéran après 444 jours de détention par des étudiants islamistes. Retour sur cette page de l'histoire qui marquera les relations entre les Etats-Unis et l'Iran. (R)

07H56 NOUS, VOUS, ... LE MONDE. Ilios Kotsou ? Ilios Kotsou nous parlera ce dimanche des pouvoirs de la créativité, une manière de (ré)enchanter nos quotidiens ! Branchez-vous dès 07h55. (R)



08H LE JOURNAL. Nathalie Devick

08H14 JOURNAL DES SPORTS + Abécédaire. Christophe Reculez

08H21 INTERVIEW DÉCOUVERTE. Sophie Moens ? Sophie reçoit le Professeur Jean-Noël Fabiani pour son ouvrage "L'incroyable histoire de la médecine" Savez-vous comment les barbiers sont devenus chirurgiens? Comment l'anesthésie fut imaginée sur un champ de foire ou dans quelles circonstances fut créé l'hymne national anglais? "L'incroyable histoire de la médecine" par le Professeur Jean-Noël Fabiani nous invite dans un étonnant voyage au fil des siècles. Rencontre dès 08h20. (R)



08H30 60 SECONDES D'ACTU. Thomas De Brouckère

08H35 L'INVITÉ ACTU. Nathalie Devick ? Nathalie reçoit Amine Ait-Chaalal, professeur en relations internationales à l'Université catholique de Louvain (UCL) pour revenir sur le (presque) mois de shutdown qui secoue les Etats-Unis. De plus, le 20 janvier marque la date d'investiture de Barack Obama (2009) et de Donald Trump (2017), que reste-t-il de l'héritage de Barack Obama ? Réponse dès 08h35.

08H44 CITOYENS, A VOS ASSIETTES. Sophie Moens ? Sophie reçoit René Sépul pour son ouvrage "La bonne adresse" Depuis toujours Bruxelles fait figure du parent pauvre de la gourmandise au regard de ses illustres cousines parisiennes ou même londoniennes. Mais cassez désormais ce préjugé! En 2019, la capitale peut désormais s'afficher sans complexe! Tables gastronomiques, canailles ou adresses de bouche, découverte emmenée par le journaliste bourlingueur René Sépul co-auteur avec...

