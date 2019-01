Week-end Première - Week-end 1ère, le monde... et nous! - 19/01/2019

07H00 LE JOURNAL. Thomas De Brouckère

07H13 CONSOMMONS MALIN. Michel Gassée ? Alors que le spectre d'une nouvelle crise financière inquiète de nombreux belges, nombreux sont ceux à s'en retourner vers les placement d'or. Pièces, lingots ou barres, ils semblent rassurer dans un contexte économique fragile. Alors, que faut-il en penser? La réelle bonne affaire? Que savoir avant de franchir le cap? Réponse avec Michel Gassée

07H18 CARTE POSTALE EUROPÉENNE. Céline Béal ? L'Autriche a décidé début décembre l'interdiction des sacs plastiques dans le commerce à partir de 2020. C'est une réponse à la marée de déchets plastiques que nous produisons et qui menace bien des écosystèmes. Sur ce point, l'Autriche fait un pas de plus que l'Union européenne, puisque la directive « Single use plastics », passée en octobre, prévoit l'interdiction des pailles et des gobelets, mais pas des sachets. Qu'en disent les Autrichiens ? Réponse depuis Vienne avec Céline Beal.

07H21 AGENDA. Sophie Moens ? Sophie reçoit Pierre Lalmand, Directeur des Salons; à savoir du Salon de l'Auto, de Dream Cars et de #WeAreMobility. Alors que le Salon de l'Auto ouvre ses portes ce samedi, découverte d'un petit salon bien dans l'air du temps "We are Mobility" ou comment repenser nos moyens de transports alors que coûts des carburants, la pollution et les embouteillages viennent jouer les trouble-fêtes? Réponse dès 7H25. (T)



07H30 60 SECONDES D'ACTU. Thomas De Brouckère

07H33 REVUE DE PRESSE. Nicolas Vandenschrick

07H38 GÉNÉRATION START UP. Michel Gassée ? Michel reçoit Alex Gaschard, cofondateur de SereniMax. SereniMax, société sœur de CarAmigo, la plateforme pionnière du partage de voitures entre particuliers en Belgique, lance une suite de services destinés à assurer, rassurer et sécuriser la vente de voitures d'occasion, en commençant par l'essai du véhicule. AXA Belgium, leader du marché belge des assurances auto, garantit une couverture omnium et une assistance lors de chaque essai routier. Une première mondiale sur le marché de la voiture d'occasion.

07H46 INTERVIEW DÉCOUVERTE. Sophie Moens ? Sophie reçoit Dominique Forest conservatrice et co-commissaire de l'exposition "Tutto Ponti¿. Considéré comme Le Corbusier italien, l'archi-designer Gio Ponti fait aujourd'hui l'objet d'une exceptionnelle rétrospective au Musée des Arts Décoratifs de Paris. Une occasion unique de découvrir l'impressionnant parcours de ce visionnaire doublé d'un sens de l'esthétique rare. Depuis la Tour de Milan, à la cathédrale de Tarente, aux chaises iconiques Leggera, en passant par la revue Domus qui demeure encore référence en 2019, retour sur cet insaisissable artiste à l'avant-garde! (R)



08H LE JOURNAL. Nathalie Devick

08H14 JOURNAL DES SPORTS. Christophe Reculez

08H20 LE POINT DE VUE ÉCO. Michel Gassée ? Michel reçoit Guy-Louis de le Vingne, CEO de Make it. Coup d'accélérateur pour la start-up studio de Kraainem. Après 5 ans de ¿bootstrapping¿, 4 start-ups et 200 projets accompagnés. Make it lève 500 000 euros pour exporter son modèle à Los Angeles et en Flandre.



08H30 60 SECONDES D'ACTU. Thomas De Brouckère

08H35 L'INVITÉ ACTU. Nath Devick ? Nathalie reçoit Xavier Tackoen, administrateur délégué du bureau d'études indépendant Espaces-Mobilité pour revenir sur la fin des travaux du tunnel Porte de Hal, premier tunnel bruxellois dont la rénovation est terminée. Et en cette journée d'ouverture du Salon de l'automobile, nous profiterons de la présence de notre invité pour faire le point sur la mobilité bruxelloise.

08H45 L'INFO INSOLITE. Nicolas Vandenschrick

08H48 LA CULTURE EST À NOUS Nicole Debarre ? Un condensé des activités culturelles du week-end! Au programme: un festival qui dérange, du jazz manouche, une adaptation libre de Shakespeare et un mangeur de livres! (R)

Casting et équipe Animateur Sophie MOENS