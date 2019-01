Week-end Première - Week-end 1ère, le monde... et nous! - 13/01/2019

07H00 LE JOURNAL. Mariam Alard

07H12 AGENDA DU WEEK-END. Sophie Moens ? Sophie reçoit Yves Druart pour son exposition de dessins au pastel et fusain dans le cadre du River Jazz Festival. Photographe et libraire, il s'est d'abord formé en Arts graphiques à Bruxelles et parallèlement à l'Académie des Arts d'Uccle en Dessin. Sa récente découverte du jazz est une révélation: elle lui inspire de dessiner avec passion quelques musiciens mythiques des années `50 et `60, comme Miles Davis, Bill Evans, Thelonious Monk, John Coltrane, Art Blakey...

07H15 BULLE SPORT. Christophe Reculez

07H26 L'EUROPE AU QUOTIDIEN. Alice Debatis ? Ce matin, on s'intéresse aux nouvelles règles qui encadrent les nouveaux aliments dans l'Union européenne. Focus : sur les insectes et plus particulièrement sur les grillons ( cours de cuisine dans un restaurant africain le Gri Gri situé à Uccle puis visite de Little Food). (R)



07H30 60 SECONDES D'ACTU. Mariam Alard

07H32 LES CURIEUX DU WEEK-END. Patrice Goldberg ? Le goût des aliments peut-il être influencé? Des expériences ont été menées avec des résultats édifiants. (R)

07H40 CHOPIN AND CO. Valentine Jongen ? Que nous réserve 2019 dans le classique? Réponse en musique et tout en crescendo!

07H45 UN JOUR DANS L'HISTOIRE DU MONDE. Fred Says ? Retour sur le 13 janvier 1898 et sur la publication dans l'"Aurore" de la lettre d'Emile Zola, "J'accuse", dans l'affaire Dreyfus. (R)

07H56 NOUS, VOUS, ... LE MONDE. Ilios Kotsou ? Ilios Kotsou nous parlera ce dimanche de la résilience! Branchez-vous dès 07h55.



08H LE JOURNAL. Nathalie Devick

08H14 JOURNAL DES SPORTS + Abécédaire. Christophe Reculez

08H21 INTERVIEW DÉCOUVERTE. Jacques Prouvost ? Le mois de janvier sera résolument placé sous le signe du jazz! Depuis les Djangofolllies, le River jazz ou le Jazz festival de Flagey, une occasion unique pour ainsi découvrir ou s'immerger dans les multiples univers de la planète jazz. Découverte avec le spécialiste Jacques Prouvost.

08H30 60 SECONDES D'ACTU. Mariam Alard



08H35 L'INVITÉ ACTU. Nathalie Devick ? Nathalie reçoit Ayme Argeles, Manager Environnement & Technologies, Coordinateur des Projet Transversaux à la Confédération Construction Wallone. Le Belge a-t-il toujours une brique dans le ventre ? Où en est le secteur de la construction en Belgique ?

08H44 CITOYENS, A VOS ASSIETTES. Sophie Moens ? Sophie reçoit Gery Brusselsman pour son ¿Guide 2019 des boulangeries et pâtisseries artisanales à Bruxelles¿. Alors que la capitale voit ses enseignes artisanales réduites à peau de chagrin face à aux dépôts/ventes, le journaliste Gery Brusselman a entamé voici quelques années, une croisade gourmande à la découverte d'authentiques artisans boulangers et pâtissiers. Un guide leur est aujourd'hui dédié. Découverte dominicale sous les volutes de café et de croissants "100% pur beurre"!

08H52 LE JOURNAL DES MÉDIAS. Marie Van Cutsem ? Le journal des médias de Marie Van Cutsem !

