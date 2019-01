Week-end Première - Week-end 1ère, le monde... et nous! - 06/01/2019

07H00 LE JOURNAL. Aline Gonçalves

07H12 AGENDA DU WEEK-END. François De Namur: François reçoit Erwin Vervecken, ancien champion du monde de cyclo-cross et coordinateur du Brussels Universities Cyclocross. Ce dimanche 6 janvier, le cyclocross se rendra dans notre capitale pour un tout nouveau cross, la Brussels Universities Cyclocross. Cette 7ème édition du DVV Verzekeringen Trofee a lieu sur les sites de la VUB et de l'ULB. C'est la toute première fois qu'un cyclocross atterrit dans la région de Bruxelles Capitale. Entre les nombreux auditoriums et les magnifiques espaces verts de la VUB et de l'ULB, les coureurs trouveront un parcours astucieux et varié pour afficher leurs talents.

07H26 L'EUROPE AU QUOTIDIEN. Alice Debatis: On se penche ce matin sur les relations ¿douces-amères¿ qui lient Bruxelles et l'Union européenne. Une relation amour- haine qui se vit dans la chair même de notre capitale. Puisque Bruxelles et l'Union c'est une fusion dans le béton, le verre et l'acier, depuis 1960 avec la construction du Berlaymont, le siège de la CE... puis il y a eu le Parlement européen, le Conseil. C'est tout un quartier, le quartier européen, qui s'est retrouvé colonisé par les bureaux, les administrations et les lobbys. (R)



07H32 LES CURIEUX DU WEEK-END. Jean-Claude Verset: JC Verset nous parle ce matin des Fake news et , surtout, des moyens de les identifier!

07H40 CHOPIN AND CO. Patrick Leterme: JSPV - BEETHOVEN - Concerto pour piano n°5 « L'Empereur ». Dans son 5ème concerto, qu'il écrit au moment où l'armée française prendre Vienne, Beethoven fait fort. Un seul accord d'orchestre et le piano, impérial s'impose sur le trône. Jamais une prise de parole, d'entrée de jeu, n'a été plus affirmée. (R)

07H45 UN JOUR DANS L'HISTOIRE DU MONDE. Chloé Goudenhooft: Le 6 janvier, c'est l'anniversaire présumé de Sherlock Holmes. Ce sont les fans du détective britannique qui ont déduit cette date d'anniversaire sur la base d'arguments plus ou moins nébuleux. Le personnage de fiction a en tout cas fait sa première apparitions dans la nouvelle d'Arthur Conan Doyle qui s'appelle Une étude en rouge et qui a été publiée en 1887. (R)

07H56 NOUS, VOUS, ... LE MONDE. Ilios Kotsou: Ilios Kotsou nous parlera ce dimanche de la résilience! Branchez-vous dès 07h55.



08H21 INTERVIEW DÉCOUVERTE. François De Namur: François reçoit Hugues Henry pour la découverte du projet insolite : Home Frit' Home. Un projet qui s'articule autour d'un micro-musée de la frite avec des expositions d'artistes et même la possibilité de loger dans un gîte urbain décalé aux couleurs de notre beau pays. Plus qu'un simple passionné de la frite, Hugues Henry est l'auteur de "Carrément frites" et le détenteur d'une Croix d'Argent de l'Ordre National du Cornet d'Or décerné par l'Union Nationale des Frituristes. Depuis près de 20 ans, il rassemble un nombre important d'objets, de documents et de témoignages en lien avec la frite.

08H35 L'INVITÉ ACTU. Thomas De Brouckère: Thomas reçoit Bruno Verbergt, directeur des services au public de l'Africa Museum. Près d'un mois après sa transformation et sa réouverture, il est temps de tirer un premier bilan.

08H44 CITOYENS, A VOS ASSIETTES. Cindya Izzareli: Cindya revient ce dimanche sur l'origine de la galette des rois et ses variantes dans d'autres pays.

08H52 LE JOURNAL DES MÉDIAS. Fabrice Lambert: Le journal des médias de Fabrice Lambert !

