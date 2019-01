Week-end Première - Week-end 1ère, le monde... et nous! - 05/01/2019

07H00 LE JOURNAL. Aline Gonçalves

07H13 CONSOMMONS MALIN. Maxime Paquay: Le producteur local est devenu un argument de vente incontournable dans l'alimentaire. Sauf que la grande distribution passe quand même essentiellement par des centrales d'achats qui tassent les revenus des producteurs et augmentent le prix pour le consommateur. Dans quelle mesure? Contrairement à leur réputation "tendance", les paniers de légumes venus directement du producteurs sont en diminution. Au profit de quoi? Y a-t-il une récupération du local dommageable aux petits producteurs et aux consommateurs ? (R)

07H18 CARTE POSTALE EUROPÉENNE. David Philippo: La carte postale cette semaine nous est envoyée d'Allemagne où une association qui s'appelle Exit aide les néos nazis à sortir des griffes des mouvements dans lesquels ils évoluent...Une tâche difficile, dangereuse car cela oblige souvent ces repentis à couper les liens avec leur passé, avec leurs familles parfois...Un travail de fond qui.... on l'a vu avec encore plus d'acuité ces dernières semaines avec les manifestations anti étrangers à Chemnitz.... est d'une grande utilité pour l'équilibre de la démocratie : Un reportage à Berlin signé de notre correspondant David Philippot. (R)

07H21 AGENDA. François Denamur: François reçoit Sébastien Legrain, organisateur de ¿Namur Capitale de la bière d'hiver 2019¿. Du 4 au 5 janvier, partez à la découverte d'une quarantaine de ces bières (belges et étrangères) à l'Abbaye de Floreffe. Un évènement intimiste dans un lieu qui s'y prête bien. (T)



07H30 60 SECONDES D'ACTU. Aline Gonçalves

07H38 GÉNÉRATION START UP. Michel Gassée: Michel reçoit Maxence Lacroix, fondateur de Javry.com, start-up belge spécialisée dans le café équitable et éco-responsables pour PMEs. (R)

07H46 INTERVIEW DÉCOUVERTE. François Denamur: François reçoit Charlotte Renouprez et Laurent Toussaint, fondateurs du collectif ¿Design for everyone¿. Un collectif qui dénonce l'aspect excluant de certains éléments de mobiliers urbains. Des bancs publics équipés d'arceaux métalliques ou encore des picots sur les appuis de fenêtre... Découverte de cette initiative qui lutte contre ces dispositifs « anti-sdf ».



08H LE JOURNAL. Thomas De Brouckère

08H14 JOURNAL DES SPORTS. Christophe Reculez

08H20 LE POINT DE VUE ÉCO. Michel Gassée: Michel reçoit Véronique Graff, directrice de GreenWin, le pôle de compétitivité wallon. Le réchauffement climatique, une opportunité ?



08H30 60 SECONDES D'ACTU. Aline Gonçalves

08H35 L'INVITÉ ACTU. Thomas De Brouckère: Thomas reçoit Olivier Corten, professeur de droit international à l'Université Libre de Bruxelles. La Belgique en tant que nouveau membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, qu'est ce que cela implique ? Quels enjeux et quel poids dans les décisions pour notre pays ?

08H48 LA CULTURE EST À NOUS Marie Michiels: Tour d'horizon des évènements culturels à ne pas manquer avec notre spécialiste culture du jour : Marie Michiels. (R)

Casting et équipe Animateur François DENAMUR