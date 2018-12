Week-end Première - Week-end 1ère, le monde... et nous ! - 22/12/2018

07H00 LE JOURNAL. Aline Gonçalves

07H13 CONSOMMONS MALIN. Maxime Paquay ? Comment s'assurer que l'argent que nous plaçons en banque sera investi de manière responsable ? Pas toujours facile d'y voir clair dans ce que les institutions bancaires financent. Il y a tout de même les ISR - investissements socialement responsables. Du compte épargne aux placements en passant par des parts dans des coopératives. Les ISR ne sont pas moins rentables que d'autres produits. Comment évolue ce marché des investissements socialement responsables ? (R)

07H18 CARTE POSTALE EUROPÉENNE. David Philippot ? Et notre carte postale nous fait découvrir un paysage tout proche de la Belgique mais que vous n'avez sans doute jamais vu... et nous non plus. Nous allons descendre dans une mine de charbon. Aujourd'hui, en ce 21 décembre, le travail va cesser dans la toute dernière mine de charbon d'Allemagne. Les excavatrices vont se taire à jamais. Quinze ans après la France, 3 ans après la Grande Bretagne, c'est au tour de l'Allemagne d'en finir avec la production de houille. Une page se tourne, une région entière la Ruhr se demande comment elle va garder sa culture - celle d'un peuple de travailleurs durs au mal, et d'une communauté très solidaire. On va donc accompagner les mineurs de fond allemands dans leur dernière descente , à moins 1250 mètres sous la terre, dans la mine de Bottrop, avec David Philippot.... (R)

07H21 AGENDA. François Denamur ? François reçoit Alexander Deman, organisateur du Festival de Sculpture de Glace. Et cette année, le Festival de Sculpture de Glace de Bruges se transforme en Musée numérique d'Art de Glace. Place à la magie avec des installations high-tech : 40 artistes sculpteurs, techniciens vidéos et ingénieurs, des dizaines d'ordinateurs et de projecteurs, 3000 blocs de glace... Lumière, transparence, effets 3D sur des murs de 4m de haut dans un local de 1000m2. (T)



07H38 GÉNÉRATION START UP. Maxime Paquay ? Maxime reçoit Steven Beckers, CEO de BIGH Farms, la plus grande ferme suspendue d'Europe. Installée sur le toit de la halle alimentaire FoodMet à Anderlecht, cette ferme fonctionne en aquaponie - sans pesticides. Grâce à 200 mètres cubes d'eau placés à 15 mètres du sol, des milliers de pots de basilic, persil et autres herbes aromatiques sortent de cette ferme chaque semaine. Un défi technologique en plus d'être économique. Les produits de Bigh Farms s'arrachent aujourd'hui par les revendeurs bruxellois. (R)

07H46 INTERVIEW DÉCOUVERTE. François Denamur ? François reçoit Virginie Devaster, Directrice du CTEJ pour la 37e édition du Festival Noël au Théâtre. Un festival organisé à Bruxelles par la Chambre des Théâtres pour l'Enfance et la Jeunesse en partenariat avec 9 lieux. Du 26 au 30 décembre 2018, 24 spectacles jeune public vous seront proposés, soit 43 représentations (dont 5 créations inédites), 3 lectures, 1 extra, 1 soirée de présentation de 4 projets en cours de création (En Short à Noël au Théâtre) et des rencontres professionnelles.



08H20 LE POINT DE VUE ÉCO. Simon Bourgeois ? Simon reçoit Etienne de Callataÿ pour une rétrospective de l'année 2018. Tensions commerciales Etats-Unis/Chine, gilets jaunes, crise des pays émergents, marchés boursiers à la baisse,... Que retenir de l'année 2018 sur le plan économique ? (R)



08H35 L'INVITÉ ACTU. Nath Devick ? Nathalie reçoit Laura Gonzalez Schena, Directrice des Responsible Young Drivers Wallonie-Bruxelles. RYD Wallonie-Bruxelles est une ASBL active dans le domaine de la Sécurité Routière. Leur philosophie : développer un dialogue de jeunes à jeunes. Leur but : Réduire le nombre de victimes de la route. Leur méthode : Des volontaires agés entre 17 et 29 ans, prêt à parler à d'autres jeunes en vue de les sensibiliser à un comportement responsable au volant....

