Week-end Première - Week-end 1ère, le monde... et nous ! - 16/12/2018

07H00 LE JOURNAL. Sophie Léonard

07H12 AGENDA DU WEEK-END. Sophie Moens ? Sophie reçoit Valérie Grandjean, gestionnaire de projets randonnée à la Maison du Tourisme de la Wallonie picarde. La Maison du Tourisme présente la Wapibox : 50 circuits balisés pour découvrir la Wapi à pied! Cette nouvelle pochette de randonnée contient 50 circuits balisés existants totalisant 350 km de balades en Wallonie picarde, illustrés sur des fiches de randonnée plus détaillées et encore plus attractives. (T)

07H15 BULLE SPORT. Christophe Reculez

07H26 L'EUROPE AU QUOTIDIEN. Alice Debatis ? Dans notre séquence Europe au quotidien, focus sur un nouveau laboratoire européen inauguré aux Pays-Bas qui étudie les maisons du futur. (R)



07H30 60 SECONDES D'ACTU. Sophie Léonard

07H32 LES CURIEUX DU WEEK-END. Patrice Goldberg? Dans le viseur de Patrick Goldberg, notre curieux du jour : le lien étonnant entre la beauté et la perception des qualités humaines. (R)

07H40 CHOPIN AND CO. Valentine Jongen ? Valentine Jongen vous emmène à la découverte des petites notes de Noël dans le répertoire classique.

07H45 UN JOUR DANS L'HISTOIRE DU MONDE. Elena Volochine ? 16 décembre 1916 : Assassinat de Raspoutine, guérisseur qui influença le couple impérial russe. (R)

07H56 NOUS, VOUS, ... LE MONDE. Ilios Kotsou ? Ilios Kotsou nous parlera ce dimanche de la résilience! Branchez-vous dès 07h55.



08H LE JOURNAL. Nathalie Devick

08H14 JOURNAL DES SPORTS + Abécédaire. Christophe Reculez

08H21 INTERVIEW DÉCOUVERTE. Sophie Moens ? Sophie reçoit Guillaume De Laubier et Jacques Bosser, auteurs de l'ouvrage ¿Les plus belles églises d'Europe¿. C'est dans un voyage au coeur des plus belles églises d'Europe que nous entraîne cet ouvrage. Notre-Dame de Paris, Saint-Pierre de Rome, mosquée-cathédrale de Cordoue, sanctuaire en bois de Borgund... Autant de lieux spirituels chargés d'histoire et à l'architecture renversante qui ne cessent de fasciner. (R)



08H30 60 SECONDES D'ACTU. Benjamin Verpoorten

08H35 L'INVITÉ ACTU. Nathalie Devick ? Nathalie reçoit Anne-Catherine Guio, chercheuse au Luxembourg Institute of Socio-Economic Research, co-autrice de la vaste étude "La pauvreté et la déprivation des enfants en Belgique". Une étude qui, pour la première fois, a développé de manière détaillée pour la Belgique et ses différentes régions un indicateur de "déprivation" des enfants, de manière à comparer les résultats belges avec le reste de l'Europe. Retour sur cette enquête européenne qui, contrairement à une simple mesure monétaire basée sur le revenu des ménages, s'intéresse ici aux difficultés concrètes vécues par les enfants dans leur quotidien.

08H44 CITOYENS, A VOS ASSIETTES. Pierre Leclerq ? Dans notre série consacrée aux mythes de l'histoire de la gastronomie, Pierre Leclerq se penche aujourd'hui sur l'histoire de la mayonnaise.

08H52 LE JOURNAL DES MÉDIAS. Marie Van Cutsem ? Le journal des médias de Marie Van Cutsem !

