Week-end Première - Week-end 1ère, le monde... et nous ! - 15/12/2018

07H13 CONSOMMONS MALIN. Michel Gassée ? Comment un produit est-il élu ¿Produit de l'année¿ ? Simple outil marketing ou vrai gage de qualité ? Michel Gassée vous en dit plus dès 07h10.

07H18 CARTE POSTALE EUROPÉENNE. Henry de Laguérie ? En Espagne, les trottinettes électriques font fureur depuis la fin de l'été... Des milliers de ces véhicules électriques ont envahis les rues et les trottoirs dans grandes les villes... ce qui pose aussi des problèmes de sécurité comme à Barcelone. Reportage de notre correspondant Henry de Laguérie

07H21 AGENDA. Sophie Moens ? Sophie reçoit Loic Clairet, Directeur culturel de la Fondation Mons 2025 en charge du Festival Cuisine d'Hiver. Un festival qui se déroulera du 15 au 21 décembre dans le cadre de la Biennale 2018-19 de Mons, Capitale culturelle, c'est d'ailleurs la première fois qu'un tel festival se déroulera en Belgique.Des dizaines de spectacles, plusieurs ¿avant-goûts¿ (conférences, table ronde, dégustation,...) et des performances de rue seront au programme, le tout sous la thématique de la cuisine chaleureuse d'hiver évidemment, mais également du Québec. (T)



07H38 GÉNÉRATION START UP. Michel Gassée ? Michel reçoit Zoé Absil, cofondatrice de la société de casque pour Airsoft Warq. Cette société vient d'annoncer une levée de fonds de 220.000 €, deux ans après son premier tour de table. Une levée de fond principalement menée par les investisseurs historiques de la société, membres du réseau de business angels « Be Angels ». Une somme qui servira à financer le développement de leur casque intégral de protection vers le monde du paintball et de la défense.

07H46 INTERVIEW DÉCOUVERTE. Sophie Moens ? Sophie reçoit Sophie Helsmoortel, présidente du Brussels Exclusive Labels et organisatrice des BEL Experience Days. Les 15 et 16 décembre de 11h à 18h30, Le BEL vous invite à vivre des moments uniques et d'exception en découvrant l'excellence du savoir-faire de leurs maisons. Entrez dans 40 maisons parmi les plus belles de Bruxelles pour y découvrir ces métiers d'expertises. Visite d'ateliers, observation d'un ouvrier expert à l'ouvrage, dégustation gourmande... Un moment inédit pour partager leur passion pour le beau et de mieux faire connaître leurs maisons.



08H20 LE POINT DE VUE ÉCO. Michel Gassée ? Michel reçoit Ludovic Maisin, administrateur délégué à Duo Catering. Avec un chiffre d'affaires de près de 18.000.000 € à la clôture de son exercice au 30 septembre 2018, l'entreprise néolouvaniste active dans la cuisine de collectivité connaît une croissance exponentielle depuis sa création il y a 10 ans. Un succès assez rare dans le secteur, qui tient en quelques mots : proximité, fraîcheur, qualité et flexibilité.



08H35 L'INVITÉ ACTU. Nath Devick ? Nathalie reçoit Anne-Sophie Hugé, porte-parole d'Electrabel pour le redémarrage du réacteur de Doel 4.

08H48 LA CULTURE EST À NOUS Marie Michiels ? L'agenda culturel de notre spécialiste culture, Marie Michiels. Ce samedi : Exposition Ernest Pignon-Ernest à Botanique, ¿Libre maintenant¿ au BAM, exposition photo Pierre Liebaert, ¿Lon Pasquale¿, « Valley of Love 2 »

