Week-end Première - Week-end 1ère, le monde... et nous ! - 08/12/2018

07H13 CONSOMMONS MALIN. Maxime Paquay ? Dans Consommons Malin, il est temps de penser...déclaration fiscale. Vous ne la remplirez que dans six mois...mais c'est maintenant que tout se joue: de quelles déductions ou avantages fiscaux pouvez-vous bénéficier, ou lesquels pouvez-vous encore renforcer? Commande de titres services, Epargne pension,...quels leviers sont encore utilisables et avec quel résultat? Ce que vous paierez comme impôt sur les personnes physiques, ça pèse combien dans le budget de l'état, par rapport à la TVA, et à l'impôt sur les sociétés?

07H18 CARTE POSTALE EUROPÉENNE. Florence La Bruyère ? Notre carte postale nous emmène ce soir en Hongrie. Après un long bras-de-fer avec le régime de Viktor Orban, l'Université d'Europe centrale a décidé de quitter Budapest pour s'installer à Vienne, en Autriche. Cette institution a été fondée par le milliardaire américain d'origine hongroise George Soros. Connue sous le sigle "CEU" (prononcer à l'anglaise : see - i - you), elle forme l'élite des pays post communistes et du monde entier. Elle y forme des esprits critiques. Et ça, les esprits critiques, ça ne plaît pas beaucoup à l'autoritaire premier ministre Viktor Orban. C'est une carte que notre correspondante Florence La Bruyère nous envoie depuis Budapest. (R)

07H21 AGENDA. Sophie Moens ? Sophie reçoit Laure Hendrickx, la coordinatrice du Festival ¿Are You Series¿, le seul festival dédié aux séries télévisées en Belgique. Des projections, des ¿talks¿ et des invités exceptionnels seront à découvrir du 10 au 16 décembre à Bozar. L'occasion de faire un état des lieux des séries belges.



07H38 GÉNÉRATION START UP. Maxime Paquay ? Maxime reçoit Olivier Delangre, CEO d'Amoobi. Ses bureaux ? New York, Londres,...et Nivelles. Ses clients ? Ikea, Walmart, Carrefour, Aldi et Media Markt. Amoobi est une success story. Que propose-t-elle ? Des capteurs optiques qui analysent le comportement et le parcours des clients en magasin. Ou vous attardez-vous ? Et pourquoi achetez-vous tel produit - et pas tel autre ? Et donc une aide à améliorer le trafic, la disposition et le service...le tout, sans enregistrer aucune image, et donc de manière anonymisée. En 2017, Amoobi ambitionnait de multiplier son chiffre d'affaires par cinq pour 2020.

07H46 INTERVIEW DÉCOUVERTE. Sophie Moens ? Sophie reçoit Jean-Michel Turpin, auteur de ¿Chambord cinq siècles de mystère¿. Parmi les châteaux français de la Renaissance, Chambord occupe une place d'exception. Conçu par François Ier pour abriter les séjours de chasse de ses familiers, puis transformé en une immense résidence, Chambord est une création architecturale d'une étonnante audace. Avec plus d'un million de visiteurs Chambord est le château vedette du Val de Loire. Pour fêter les 500 ans de ce patrimoine prestigieux, Jean-Michel Turpin propose de découvrir un Chambord insolite et mystérieux. Son récit nous emmène à travers les siècles, illustré de photographies actuelles souvent inconnues du public. (R)



08H20 LE POINT DE VUE ÉCO. Maxime Paquay ? Maxime reçoit Philippe Defeyt, de l'Institut pour un Développement Durable (et ancien président écolo du CPAS de Namur) Est-ce que nous assistons réellement à une « érosion de la classe moyenne », à un « fossé qui se creuse » entre pauvres et riches...ou bien à un sentiment de déclassement ? La proportion de « pauvres » en Belgique est plutôt stable ces dernières années...



08H35 L'INVITÉ ACTU. Nath Devick ? Nathalie reçoit Didier Viviers, archéologue, historien et actuel secrétaire perpétuel de l'Académie royale de Belgique pour la réouverture, ce samedi, du Musée Royal de l'Afrique Central à Tervueren. Après cinq ans de fermeture, l'Africa Museum fait peau neuve. Pourtant, certaines questions...

