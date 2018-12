Week-end Première - Week-end 1ère, le monde... et nous ! - 02/12/2018

07H00 LE JOURNAL. François Kirsch

07H12 AGENDA DU WEEK-END. Sophie Moens ? Sophie reçoit Alain Collin, initiateur de l'évènement ¿Les Plus Beaux Villages De Wallonie¿. Faire connaître les 30 plus Beaux Villages de Wallonie en terre bruxelloise, c'est l'idée de l'expo inaugurée ce vendredi en plein cœur de la capitale. Direction l'Espace Wallonie, à deux pas de la Grand-Place.Histoire d'animer le lieu, des expositions se succèdent pour présenter les attraits divers de la Wallonie. Jusqu'au 13 janvier 2019, les 30 plus Beaux Villages s'y montrent en une série de photos. Pour donner l'eau à la bouche et se rendre compte de la diversité des terroirs wallons. (T)

07H15 BULLE SPORT. Christophe Reculez

07H26 L'EUROPE AU QUOTIDIEN. Wahoub Fayoumi ? Place à notre reportage d'Europe au quotidien. Il est consacré à la communauté Rom.. une communauté bien présente dans notre pays. Mais souvent, chez nous, comme dans les autres pays de l'Union, les Roms peinent à être reconnus et se retrouvent sans papiers. La plupart sont rapatriés en ex-yougoslavie, en Serbie en particulier... En effet... ce pays a été celui par lequel les Roms ont fui leur région en guerre.. que ce soit la Bosnie ou le Kosovo... On estime qu'ils sont près de 100 000 à être partis en à peine quelques années... Et si leur situation dans l`Union n'est guère enviable... elle n'est pas meilleure en Serbie... où.. selon les estimations.. ils sont aux alentours de 600 000 ... Ce qui représente tout de même 9% de la population... Wahoub Fayoumi et Jean-Marc Vierset ont été à la rencontre des Roms à commencer par ceux qui ont été expulsés de l'Union. Voici leur reportage en Serbie. (R)



07H30 60 SECONDES D'ACTU. François Kirsch

07H32 LES CURIEUX DU WEEK-END. Pasquale Nardonne ? Notre curieux du jour vous ramène en 1868, à la découverte de l'hélium, un gaz qui se raréfie, ce qui inquiète les industriels. Explications dès 07h32.

07H40 CHOPIN AND CO. Patrick Leterme ? En ce dimanche de mobilisation pour le climat, Patrick Leterme soufflera le chaud et le froid dans le répertoire classique. (R)

07H45 UN JOUR DANS L'HISTOIRE DU MONDE. Najet Benrabaa ? Le 02 décembre 1993, ¿El Patron¿, Pablo Escobar est abattu par la police colombienne. (R)

07H56 NOUS, VOUS, ... LE MONDE. Ilios Kotsou ? En cette journée de mobilisation pour le climat, Ilios Kotsou revient sur l'importance de prendre soin de notre planète. Un acte citoyen avant tout!



08H LE JOURNAL. Nath Devick

08H14 JOURNAL DES SPORTS + Abécédaire. Christophe Reculez

08H21 INTERVIEW DÉCOUVERTE. Sophie Moens ? Sophie reçoit Jean-Philippe Noel pour son ouvrage ¿Les champions du camouflage¿. Une découverte passionnante de l'art de la supercherie dans le règne animal. De la « simple » imitation de la couleur dominante d'un milieu (tel le vert d'un feuillage, adopté notamment par de nombreux insectes) aux mécanismes les plus sophistiqués (tel celui de la tortue alligator, dont le bout de la langue ressemble à un ver qu'elle utilise comme leurre pour attraper ses proies), la nature n'a pas de limite dans le domaine de la duperie, qui a le plus souvent pour but de manger ou d'éviter d'être mangé, mais a parfois vocation à améliorer les chances de se reproduire. (R)



08H30 60 SECONDES D'ACTU. François Kirsch

08H35 L'INVITÉ ACTU. Sophie Léonard ? Sophie reçoit Samuel Litaer, membre de ¿Climate Express¿, initiateur et porte-parole francophone de la marche pour le Climat. Le dimanche 2 décembre, des milliers de Belges arpenteront les rues de la capitale pour le Climat. Le Climate Express et la Coalition Climat, qui organisent la marche ¿Claim the Climate¿, exigent une politique climatique socialement juste et ambitieuse. En effet, depuis la signature de l'Accord de Paris, les émissions de CO2 augmentent à nouveau en Belgique, alors qu'elles devraient diminuer. Trois ans après la signature de l'Accord de Paris, les promesses doivent être mises en pratique. Or, en Belgique, les émissions augmentent à nouveau depuis 2014. C'est la preuve...

