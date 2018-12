Week-end Première - Week-end 1ère, le monde... et nous ! - 01/12/2018

07H00 LE JOURNAL. François Kirsch

07H13 CONSOMMONS MALIN. Simon Bourgeois ? les utilisateurs belges de Netflix payent plus cher leur abonnement que dans d'autres pays si on met les tarifs en rapport avec le nombre de films/séries dispos. La Belgique est 49eme dans ce classement (sur 78). Pourquoi paye-t-on plus cher Netflix qu'aux USA ? Peut-on (légalement) profiter du catalogue plus étendu d'autres pays ?

07H18 CARTE POSTALE EUROPÉENNE. Alice Debatis ? La carte postale nous vient cette semaine de Belgique où après la sécheresse de cet été, les agriculteurs font le bilan. Rappelez-vous 166 communes ont manqué d'eau pendant le mois de juillet et le mois d'août, entraînant des pertes de rendement dans les champs de pommes de terre, de betteraves, grandes pertes aussi pour les cultures fourragères. Au total : sur l'ensemble de la Wallonie, les dommages subis s'élèvent à 350 millions d'euros. Parmi, les zones les plus touchées, on retrouve le Brabant wallon. Alice Debatis s'est rendue à Corroy-le-grand, pour voir comment les agriculteurs se préparent pour l'hiver (R)

07H21 AGENDA. Sophie Moens ? Sophie reçoit Patrick Weber, journaliste , écrivain et fondateur du Salon du livre historique ¿Écrire l'histoire¿. Cette année, faisant écho au centenaire de la Grande Guerre ainsi qu'au 75e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, le salon aura pour thème 1918/1940 - De la victoire à l'apocalypse. L'occasion de mettre en évidence la période de l'Entre-deux-guerres. (T)



07H30 60 SECONDES D'ACTU. François Kirsch

07H33 REVUE DE PRESSE. Benjamin Verpoorten

07H38 GÉNÉRATION START UP. Simon Bourgeois ? Simon reçoit Catheline Berx de chez Too good to go. Cette application propose de mettre en lien des restos, des magasins, des cantines, des supermarchés avec des particuliers pour leur vendre à petits prix les restes de nourriture en fin de journée. Une fois inscrit sur l'app on peut réserver un colis de viennoiseries de la boulangerie du coin ou des fruits et légumes de la supérette pour le quart du prix de vente. Too good to go entend lutter contre le gaspillage.

07H46 INTERVIEW DÉCOUVERTE. Sophie Moens ? Sophie reçoit Anne-Marie Impe, journaliste, formatrice, professeure invitée de journalisme à l'IHECS et ex-rédactrice en chef de la revue Enjeux internationaux accompagnée de Jean-Paul Marthoz, journaliste, chroniqueur au Soir, professeur invité de journalisme international à l'Université de Louvain et auteur de nombreux ouvrages sur le journalisme et les relations internationales pour leur ouvrage ¿Les droits humains dans ma commune. Et si la liberté et l'égalité se construisaient dans la cité ?¿. «Où les droits de l'homme commencent-ils?», s'interrogeait, en 1948, Eleanor Roosevelt, l'une des grandes instigatrices de la Déclaration universelle. «Dans des lieux proches de nous, si proches et si petits qu'on ne peut les voir sur aucune carte», répondait-elle. La commune en est sans doute l'exemple même. Devant la croissance des inégalités, de l'intolérance et de l'exclusion, les villes et communes sont devenues un enjeu crucial pour le mouvement des droits humains. C'est là qu'il peut agir directement, en tablant sur la proximité et sur le caractère concret des combats à mener.



08H LE JOURNAL. Sophie Léonard

08H14 JOURNAL DES SPORTS. Christophe Reculez

08H20 LE POINT DE VUE ÉCO. Simon Bourgeois ? Simon reçoit Sébastien Mortier, économiste et membre de la plateforme Coalition Climat. En marge de la manif climat ce WE et de l'ouverture de la COP 24 il sera question des conséquences économiques du changement climatique. Pour Sébastien Mortier le changement climatique pourrait être à l'origine d'une crise financière. Comment ? Quel lien entre climat et économie ? Comment concilier politique climatique et protection de l'emploi ?



08H30 60 SECONDES D'ACTU. François Kirsch

08H35 L'INVITÉ ACTU. Sophie Léonard ? Sophie reçoit Thierry Martin, Directeur de la Plateforme Prévention Sida pour La Journée Mondiale de...

Casting et équipe Animateur Sophie MOENS