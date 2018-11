Week-end Première - Week-end 1ère, le monde... et nous ! - 25/11/2018

07H00 LE JOURNAL. PY Meugens

07H12 AGENDA DU WEEK-END. Sophie Moens ? Sophie reçoit Serge Beninca, Directeur du salon international d'art contemporain ¿art3f¿. Art3f bouge les lignes des traditionnels des salons marchands d'art contemporain, en redonnant à ces événements culturels un côté humain et accessible. Comment se porte le marché de l'art contemporain? Qui sont les artistes émergents?

Immersion dès 07h12.

07H15 BULLE SPORT. Christophe Reculez

07H26 L'EUROPE AU QUOTIDIEN. Myriam Baele ? Retour sur la visite cette semaine du Président Macron en Belgique. Dans l'agenda, une rencontre avec des étudiants de Louvain-la-Neuve. Des jeunes venus débattre mais aussi leur faire part de leurs désaccords.

07H30 60 SECONDES D'ACTU. PY Meugens



07H32 LES CURIEUX DU WEEK-END. Marianne Perilleux ? Découverte ce dimanche de la ville de Leeuwarden aux Pays-Bas capitale culturelle européenne encore quelques semaines!

07H40 CHOPIN AND CO. Valentine Jongen ? Découverte ce dimanche d'applications smartphones dédiées à la musique classique.

07H45 UN JOUR DANS L'HISTOIRE DU MONDE. Bernard Delattre ? Le 25 novembre 1970: la tentative du coup d'Etat du plus grand écrivain japonais d'alors, Yukio MISHIMA, suivie de son suicide rituel par harakiri/seppuku. (R)

07H56 NOUS, VOUS, ... LE MONDE. Ilios Kotsou ? En plein débat sur le statut de l'animal, alors que les antispécistes militent pour une adaptation de nos relations, ce dimanche Ilios se penche sur l'intelligence et la sensibilité des animaux. Un règne du vivant qui pose plus que jamais question.



08H LE JOURNAL. Nath Devick

08H14 JOURNAL DES SPORTS + Abécédaire. Christophe Reculez

08H21 INTERVIEW DÉCOUVERTE. Sophie Moens ? Sophie reçoit Jacques Mercier et Christophe Mercier, co-auteurs de¿Paysages citoyens à Bruxelles¿. Savez-vous que Bruxelles possède plus de 300 potagers urbains, que chaque quartier propose un compost collectif, que des friches urbaines deviennent des vergers, des lieux de culture, d'exploration, que les guinguettes se multiplient dans les parcs traditionnels... Le ¿guide¿ de Christophe et Jacques Mercier met en lumière l'incroyable énergie que les Bruxellois déploient pour investir les espaces verts. Commune par commune, les auteurs nous emmènent en images à la découverte de 50 projets à la fois verts et citoyens.



08H30 60 SECONDES D'ACTU. PY Meugens

08H35 L'INVITÉ ACTU. Nath Devick ? Nathalie reçoit Antoine Lebrun, Directeur du WWF Belgique, pour revenir sur le dernier rapport du WWF ainsi que sur les actions concrètes menées par le WWF. Vous avez certainement lu ou entendu, les éditoriaux de la presse relatifs à la parution du Rapport Planète vivante, 2018, du WWF. Venant un mois après le rapport du GIEC sur le climat, cette référence mondiale sur l'état de la diversité biologique envoie un message qui doit tout autant nous inciter à une action urgente.

08H44 CITOYENS, A VOS ASSIETTES. Sophie Moens ? Sophie reçoit Noémie Declercq pour La dixième édition de la Semaine européenne de la réduction des déchets. Le Zéro déchet est un mouvement qui ambitionne de réduire la quantité de nos déchets à une portion négligeable. Sur le terrain cela bouge, démonstration avec Noémie Declercq de l'enseigne Färm : achats en vrac, produits pour faire ses produits ménagers maison. opération anti-gaspi avec Travie (atelier de travail adapté) pour qu'ils récupèrent toutes leurs pertes de légumes pour en faire de la soupe et les revendre en magasin...

08H52 LE JOURNAL DES MÉDIAS. Marie Van Cutsem ? Le journal des médias de Marie Van Cutsem !

Casting et équipe Animateur Sophie MOENS