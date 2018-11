Week-end Première - Week-end 1ère, le monde... et nous ! - 18/11/2018

07H00 LE JOURNAL. Sophie Brems

07H12 AGENDA DU WEEK-END. Sophie Moens ? Sophie reçoit Etienne Mignolet, Porte-parole du SPF Economie, lequel organise l'événement ¿La Journée de l'Artisan¿. La Journée de l'Artisan est une initiative du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie organisée avec le soutien du ministre fédéral des PME et des Indépendants. La première édition de cette journée a été organisée en 2006. Depuis, cette journée attire de plus en plus d'artisans et de visiteurs. Une occasion unique pour les artisans de mettre en avant leurs réalisations et créations auprès du public afin de mieux lui faire connaître l'artisanat belge.

07H15 BULLE SPORT. Christophe Reculez

07H26 L'EUROPE AU QUOTIDIEN. Alice Debatis ? La séquence Europe au quotidien nous emmène aujourd'hui en Roumanie. Un pays qui a fait l'actualité européenne cette semaine. Le parlement européen s'inquiète pour l'Etat de droit dans le pays. A une très large majorité, les eurodéputés ont voté une résolution qui dénonce la réforme judiciaire en cours. Elle a été lancée par le gouvernement social-démocrate au pouvoir depuis 2016. Cette réforme menace l'indépendance de la justice et compromettrait la lutte anti-corruption. Une corruption qu'on retrouve à tous les échelons de la société roumaine. Quentin Warlop et Benjamin Daumeri, l'ont constaté lors d'un reportage à Bucarest. Un récit mis en voix par Alice Debatis. (R)



07H30 60 SECONDES D'ACTU. Sophie Brems

07H32 LES CURIEUX DU WEEK-END. Sophie Brems ? Notre curieuse du jour s'intéresse à une expérience étonnante : des slips, indicateurs de l'état des sols.

07H40 CHOPIN AND CO. Nicolas Blanmont ? Découverte d'une voix d'exception qui se produira le 20 novembre en Belgique et qui sort un nouveau CD, une compilation sur Rossini et une nouvelle collection de jeunes artistes dont elle est la mentor. Retour sur Cecilia Bartoli, cette personnalité unique qui se produit désormais sur les plus grandes scènes d'opéras du monde!

07H45 UN JOUR DANS L'HISTOIRE DU MONDE. Valérie Dupont ? Retour sur la date du 18 novembre 1935 : La Société des Nations et ses sanctions contre l'Italie après l'invasion de l'Ethiopie. (R)

07H56 NOUS, VOUS, ... LE MONDE. Ilios Kotsou ? Séquence bien-être et développement personnel avec Ilios Kotsou qui s'intéresse aujourd'hui à la sagesse.



08H LE JOURNAL. Nath Devick

08H14 JOURNAL DES SPORTS + Abécédaire. Christophe Reculez

08H21 INTERVIEW DÉCOUVERTE. Jacques Prouvost ? Un dimanche de jazz dans Week-end 1ère avec notre consultant Jacques Prouvost qui nous parle des trésors des archives des maisons de disques de jazz. Ce dimanche, l'oeuvre de Charles Mingus, contrebassiste, pianiste et compositeur de génie mais aussi artiste engagé, militant.



08H30 60 SECONDES D'ACTU. Sophie Brems

08H35 L'INVITÉ ACTU. Nath Devick ? Nathalie reçoit Félicien Bogaerts, créateur du média alternatif intitulé Le Biais Vert, pour le lancement de la campagne ¿On est prêt¿. Ils sont prêts, prêts à agir pour sauver la planète. Une soixantaine de Youtubeurs a lancé le lundi 5 novembre une campagne afin d'inciter leurs abonnés à agir pour protéger l'environnement et lutter contre le dérèglement climatique. Du 15 novembre au 15 décembre, ces influenceurs encourageront leurs suiveurs à adopter des gestes écologiques et se filmeront en train de relever des défis pour réduire leur impact sur l'environnement.

08H44 CITOYENS, A VOS ASSIETTES. Pierre Leclercq ? Le mythe de Catherine de Médicis, la « reine à la fourchette ». La version texte se trouve sur le site de notre partenaire l'Université de Liège : https://www.news.uliege.be/cms/c_9704909/fr/les-grands-mythes-de-la-gastronomie

