Week-end Première - Week-end 1ère, le monde... et nous ! - 17/11/2018

07H00 LE JOURNAL. Sophie Brems

07H13 CONSOMMONS MALIN. Michel Gassée ? Dans le viseur de notre spécialiste éco : l'essor du leasing de voitures pour les particuliers. Mieux que l'achat, ou pas ? Réponse dès 07h10.

07H18 CARTE POSTALE EUROPÉENNE. Chloé Goudenhooft ? Notre carte postale nous emmène au Royaume-Uni ce samedi, dans le quartier très actif d'Hammersmith à l'ouest de Londres. Certains jours, les passants peuvent observer un petit ourson accroché à un lampadaire à la sortie du métro. Toxic Toby, de son petit nom, se met à tousser lorsque le taux de pollution devient dangereux. Une carte postale par notre correspondante londonienne, Chloé Goudenhooft... (R)

07H21 AGENDA. Sophie Moens ? Sophie reçoit Alain Goergen, responsable du projet Brusafe pour l'évènement ¿Le Premier Salon des Métiers de la Sécurité, de la Prévention et du Secours bruxellois¿. Brusafe, l'École des Métiers de la Sécurité, de la Prévention et du Secours créée par la Région de Bruxelles-Capitale, organise son premier salon le 17 novembre au Heysel. L'occasion de découvrir de nombreux métiers passionnants ainsi que les possibilités de formation qui s'offrent aux citoyens.



07H30 60 SECONDES D'ACTU. Sophie Brems

07H33 REVUE DE PRESSE. Michel Lagase

07H38 GÉNÉRATION START UP. Michel Gassée ? Michel reçoit Philippe Limbourg, fondateur de la marque Prétexte. Critique gastronomique bien connu durant une quinzaine d'années, Philippe Limbourg n'a pas du tout abandonné son goût pour les saveurs. Associé à deux compères gourmets et gourmands, il a développé « Le prétexte », un plaisir végétal qui permet aux personnes ne voulant ou ne pouvant plus manger de fromages et/ou de lactose, de se faire plaisir. Bien loin des pâles copies de « faux fromages », cette pâte végétale à tartiner ou à cuisiner à base de noix et de riz, répond à une demande en proposant une offre unique et surtout goûteuse.

07H46 INTERVIEW DÉCOUVERTE. Sophie Moens ? Sophie reçoit Linda Mestaoui, auteure de ¿Green Art, la nature, milieu et matière de création¿. Réunissant plus d'une trentaine d'artistes contemporains internationaux (Saype, Gonzalo Borondo, Ivan Juarez, Lewis Miller, Scarlett Hooft Graafland...), cet ouvrage s'inscrit dans le courant du land art, mouvement né au début des années 1960 aux États-Unis, utilisant le champ infini de la nature comme matériau et support de création. L'artiste, par ses interventions phénoménales en forêt, en ville, à la montagne, ou encore en plein désert, sensibilise le public à la beauté de la nature et à l'urgence écologique d'en prendre soin.



08H LE JOURNAL. Nath Devick

08H14 JOURNAL DES SPORTS. Christophe Reculez

08H20 LE POINT DE VUE ÉCO. Michel Gassée ? Michel reçoit Mohamed Takhim, le fondateur d'Ecophos, une société qui produit des phosphates pour l'alimentation animale. La société belge Ecophos a choisi le Nord de la France pour installer sa nouvelle usine de production de phosphate. Elle investit 75M€ à Dunkerque afin de poursuivre son développement et devenir leader européen de la production de phosphate destiné à l'alimentation animale. Mais pourquoi un groupe belge privilégie le Nord de la France pour l'implantation d'un site industriel ? Réponse avec Michel Gassée vers 07H35.



08H30 60 SECONDES D'ACTU. Sophie Brems

08H35 L'INVITÉ ACTU. Nath Devick ? Nathalie reçoit Juliette Boulet, Porte-parole de Greenpeace. Ce samedi 17 novembre, des actions auront lieu un peu partout en France pour dénoncer la hausse des prix des carburants. Des collectifs de citoyens, baptisés "gilets jaunes", ont en effet appelé à une journée de blocage des routes et de points stratégiques. Plusieurs centaines d'actions sont répertoriées sur les réseaux sociaux qui catalysent le mouvement. En Belgique, des citoyens appellent à se joindre à l'action française... Et bien souvent, les raisons de la grogne dépassent l'augmentation des carburants. Ces "mouvements citoyens pacifistes" entendent faire entendre leur ras-le-bol contre la politique...

Casting et équipe Animateur Sophie MOENS