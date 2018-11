Week-end Première - Week-end 1ère, le monde... et nous ! - 11/11/2018

07H00 LE JOURNAL. Thomas De Brouckère

07H12 AGENDA DU WEEK-END. François Denamur ? François reçoit Luc Darte, Managing Director Art Fairs chez Fairtime pour le salon Antica Namur. Chaque automne, Antica Namur renforce son statut de ¿place to be¿ du monde de l'art et des antiquités. Positionné en amont du calendrier des foires, Antica est un des premiers baromètres du marché de l'art belge de l'année. Cette édition XXL réunit dans les deux halls un total de 130 galeries belges et internationales, dont plus de 80 galeries belges aussi bien francophones que néerlandophones. (T)

07H15 BULLE SPORT. Christophe Reculez

07H26 L'EUROPE AU QUOTIDIEN. Alice Debatis ? Focus sur la pièce de théâtre : « Europa-Unie dans l'Oubli » avec Alice Debatis. (R)



07H30 60 SECONDES D'ACTU. Thomas De Brouckère

07H32 LES CURIEUX DU WEEK-END. Charlotte Dekoker ? Notre curieuse du jour s'intéresse au label B-Corp, une certification octroyée aux sociétés commerciales (à but lucratif) répondant à des exigences sociétales et environnementales, de gouvernance ainsi que de transparence envers le public.

07H40 CHOPIN AND CO. Patrick Leterme ? JSPV : RAVEL - La Valse - Vienne, la grandeur de Vienne au XIXème siècle. L'empereur, les salles de bal dorées, et la plus grande des valses ! Le beau Danube Bleu de Johann Strauss. C'est à tout cela que Ravel veut rendre hommage en 1920 en composant La Valse. Hommage ? C'est pourtant un hommage bien étrange. (R)

07H45 UN JOUR DANS L'HISTOIRE DU MONDE. Fred Says ? Retour sur le 11 novembre 1918 : Il y a cent ans, jour pour jour, la 1ère guerre mondiale trouvait une issue. La France et l'Allemagne signaient l'armistice, dans la forêt de Rethondes, à une centaine de kilomètres de Paris (R)

07H56 NOUS, VOUS, ... LE MONDE. Ilios Kotsou ? Séquence bien-être et développement personnel avec Ilios Kotsou en direct depuis Chypre, l'île d'aphrodite. Focus sur l'amour, une émotion positive validée par la science. (R)

