Week-end Première - Week-end 1ère, le monde... et nous ! - 04/11/2018

07H12 AGENDA DU WEEK-END. François Denamur ? François reçoit Roger Warin, Président de l'association des géologues amateur de Belgique pour évoquer l'événement ¿Interminéral : Le Salon des minéraux et des fossiles de Liège¿. Interminéral, c'est une exposition internationale de minéraux et fossiles, mais c'est aussi une bourse d'échange ! À Liège, les 3 et 4 novembre 2018. Plus de 100 exposants tant belges qu'étrangers vous feront découvrir les splendeurs que la nature a façonnée. (T)

07H26 L'EUROPE AU QUOTIDIEN. Alice Debatis ? On se penche ce matin sur les relations ¿douces-amères¿ qui lient Bruxelles et l'Union européenne. Une relation amour- haine qui se vit dans la chair même de la nôtre capitale. Puisque Bruxelles et l'Union c'est une fusion dans le béton, le verre et l'acier, depuis 1960 avec la construction du Berlaymont, le siège de la CE... puis il y a eu le Parlement européen, le Conseil. C'est tout un quartier, le quartier européen, qui s'est retrouvé colonisé par les bureaux, les administrations et les lobbys. (R)



07H32 LES CURIEUX DU WEEK-END. Hugues Dorzee ? Début décembre se tiendra en Pologne, à Katowice, la 24e conférence des Nations unies sur le réchauffement climatique. Il s'agira de mettre en œuvre les Accords de Paris entrés en vigueur en 2016, mais qui ne seront complètement opérationnels en 2020. Avec un objectif, que l'on sait déjà impossible à tenir : maintenir « nettement en dessous de 2° le réchauffement planétaire ». Mais face à cette perspective peu réjouissante, il y a malgré tout des raisons d'espérer, en regardant notamment du côté de la Génération climat

07H40 CHOPIN AND CO. Patrick Leterme ? JSPV : GERSHWIN - Rhapsody in blue : Gershwin travaille sur une pièce pour piano et orchestre qui sera jouée le mois prochain » annonce un chef d'orchestre dans les journaux en janvier 1924. Gershwin, au bord de la piscine, avale de travers : il avait discuté d'un projet avec ce chef, mais euh, la date n'était pas fixée, et surtout pas le mois prochain. (R)

07H45 UN JOUR DANS L'HISTOIRE DU MONDE. Danièle Kriegel ? Retour sur le 04 novembre 1995 : Lors d'une manifestation pour la paix à Tel Aviv, Yitzhak Rabin, premier ministre israélien, est assassiné par deux balles tirées dans son dos à bout portant. (R)

07H56 NOUS, VOUS, ... LE MONDE. Ilios Kotsou ? Séquence bien-être et développement personnel avec Ilios Kotsou.



08H21 INTERVIEW DÉCOUVERTE. François Denamur ? François reçoit Laurence Vanneyre, Co-fondatrice de l'asbl AquaponieBxl. L'aquaponie, c'est la création d'un écosystème 100% naturel réunissant l'aquaculture (l'élevage de poissons) et l'hydroponie (la culture de végétaux hors sol, sans terre) où l'eau circule en circuit fermé. Un système aquaponique est généralement composé de deux bacs : un bac pour les poissons et un bac pour faire pousser les végétaux (plantes aromatiques, légumes-feuilles, légumes-fruits...) rempli de substrat. Le substrat le plus utilisé est composé de billes d'argiles expansés. Les déchets des poissons sont transformés en nourriture assimilable par les plantes, qui elles, purifient l'eau. Découverte de ce ¿circuit fermé¿ en compagnie de notre invitée.



08H35 L'INVITÉ ACTU. Sophie Léonard ? Sophie reçoit Alexandra Lambert, co-initiatrice du projet Strokar Inside. Le Royal Rinking d'Ixelles a connu bien des transformations au fil d'un siècle. Construit par Aimable Delune, architecte de l'art nouveau, la patinoire à roulettes dont il ne subsiste que la structure s'est mué en garage et en grande surface. L'ancien Delhaize du quartier Molière est à présent investi par des créateurs du Street Art. Cinq mille mètres carrés sont occupés par de nombreux artistes.

