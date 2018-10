Week-end Première - Week-end 1ère, le monde... et nous ! - 27/10/2018

07H00 LE JOURNAL. François Kirsch

07H13 CONSOMMONS MALIN. Maxime Paquay ? Comment s'assurer que l'argent que nous plaçons en banque sera investi de manière responsable ? Pas toujours facile d'y voir clair dans ce que les institutions bancaires financent. Il y a tout de même les ISR - investissements socialement responsables. Du compte épargne aux placements en passant par des parts dans des coopératives. Les ISR ne sont pas moins rentables que d'autres produits. Comment évolue ce marché des investissements socialement responsables ?

07H18 CARTE POSTALE EUROPÉENNE. Céline Béal ? Cette semaine, notre carte postale nous emmène dans le Tyrol du Sud, une région, auparavant autrichienne, mais qui a été rattachée de force à l'Italie au sortir de la Première Guerre mondiale, en 1919, il y a presque 100 ans. Aujourd'hui, c'est une région trilingue et prospère, les conflits de nationalités semblent apaisés. Mais Vienne, où la droite dirige avec l'extrême droite, veut maintenant y proposer des passeports autrichiens. Une initiative qui a provoqué l'irritation de Rome. Ce qu'en pensent les Tyroliens du Sud ? Écoutez la carte postale de Céline Béal.

07H21 AGENDA. Sophie Moens ? Sophie reçoit Adélaide Blondiaux, de l'asbl HOPE pour le salon des initiatives citoyennes et des projets durables. Voulant faire la part belle au développement durable et au pouvoir citoyen au quotidien, le salon HOPE comptera 100 projets pour changer le monde ! Village des initiatives, ciné-débat, balade, ateliers, conférences, foodtrucks, photobox et bien plus sont au programme de ce salon de l'espoir!



07H30 60 SECONDES D'ACTU. François Kirsch

07H33 REVUE DE PRESSE. Sophie Léonard

07H38 GÉNÉRATION START UP. Maxime Paquay ? Maxime reçoit Martin François, de Neibo, qui est lancée officiellement ce 27 octobre. La première coopérative belge de téléphonie mobile a l'ambition de devenir un opérateur citoyen, durable et transparent. 600 coopérateurs ont déjà participé à la levée de fonds qui en est à sa dernière ligne droite (fin le 30 novembre, pour un lancement en 2019). A quel tarif ? En quoi la gestion d'un opérateur « citoyen » peut-elle différer d'un opérateur classique ?

07H46 INTERVIEW DÉCOUVERTE. Sophie Moens ? Sophie reçoit Jean-Paul Claverie, conseiller de Bernard Arnault et responsable de la Fondation Vuitton pour la double exposition dédiée à Egon Schiele et Jean-Michel Basquiat. Du 3 octobre 2018 au 14 janvier 2019, la Fondation Louis Vuitton présente, en deux parcours distincts, deux peintres qui fascinent par leur fulgurance et leur intensité : Egon Schiele (1890-1918) et Jean-Michel Basquiat (1960-1988). Découverte.



08H LE JOURNAL. Thomas De Brouckère

08H14 JOURNAL DES SPORTS. Christophe Reculez

08H20 LE POINT DE VUE ÉCO. Maxime Paquay ? Maxime reçoit Florence Kroff, de FIAN Belgium. Une quinzaine d'ONG ont détourné cette semaine la campagne de la banque ING sur ses « investissements durables ». Elles dénoncent un « greenwashing » et un non-respect de critères sociaux et environnementaux. Faut-il un compromis entre rentabilité et responsabilité sociale des banques ? Comment fixer une ligne claire et quels financements bannir ?



08H30 60 SECONDES D'ACTU. François Kirsch

08H35 L'INVITÉ ACTU. Thomas De Brouckère ? Thomas reçoit Pascale Defraigne, responsable du laboratoire temps et fréquence à l'Observatoire royal de Belgique. Ce dimanche, les horloges reculeront d'une heure. A 03h00, il sera 02h00, signe que l'hiver approche. Ancré dans les moeurs depuis plus de 40 ans, ce décalage horaire, décrié par une vaste majorité d'Européens appartiendra bientôt au passé. Fin août, la Commission européenne a proposé de supprimer le changement d'heure. Une consultation publique lancée à la suite de la résolution du parlement européen avait en effet montré que 84% des répondants n'en voulaient plus.

08H45 L'INFO INSOLITE. Sophie Léonard

08H48 LA CULTURE EST À NOUS Nicole Debarre ? Léonard Freed au Musée Juif de Belgique/Les

