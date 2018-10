Week-end Première - Week-end 1ère, le monde... et nous ! - 14/10/2018

07H00 LE JOURNAL. PY Meugens

07H12 AGENDA DU WEEK-END. Sophie Moens ? Sophie reçoit Delphine Biquet, chargée de projet pour Bruxelles Environnement et coordinatrice des Rencontres Good Food. Rencontres GOOD FOOD En 2018, agir pour ainsi modifier la planète food: Malbouffe, gaspillage alimentaire, produits du bout du monde, et si nous apprenions les bons gestes pour ainsi remettre de la cohérence dans nos assiettes? Découverte des rencontres Good Food, pour ainsi devenir consom'acteur!

07H15 BULLE SPORT. Christophe Reculez

07H26 AU COEUR DE L'ACTU. Sophie Moens ? Sophie reçoit Cédric Hénet, avocat au barreau de Bruxelles et fondateur de la plateforme ¿Make Your Own Choice¿. En ce jour d'élections, nombreux sont encore les jeunes à ne toujours pas savoir pour qui voter. Des indécis qui ont pourtant une voix à faire porter! Utile donc de disposer des outils 2.0 pour les guider! Découverte ce dimanche de la plate-forme MYOC.



07H30 60 SECONDES D'ACTU. PY Meugens

07H32 LES CURIEUX DU WEEK-END. Marianne Perilleux ? Marianne Perilleux, notre curieuse ¿patrimoine¿ fait découvrir un lieu qui nous invite à la rêverie et empli de poésie en ce jour d'élections : la maison-sculpture de Liège.

07H40 CHOPIN AND CO. Patrick Leterme ? Patrick Leterme explore les relations qui existent entre le monde de la musique classique et celui du monde politique

07H45 UN JOUR DANS L'HISTOIRE DU MONDE. Emmanuelle Steels ? Retour sur les 50 ans des JO de Mexico, inaugurés le 11 octobre, et de ce moment historique où deux athlètes noirs américains, Tommie Smith et John Carlos, ont levé le poing sur le podium du 200 mètres en guise d'hommage au Black Power, un geste politique très critiqué à l'époque. C'était le 16 octobre 1968. John Carlos est d'ailleurs revenu récemment à Mexico visiter le Stade olympique. (R)

07H56 NOUS, VOUS, ... LE MONDE. Ilios Kotsou ? Dans le viseur d'Ilios Kotsou : Cultiver l'art de l'authenticité.



08H LE JOURNAL. Nathalie Devick

08H14 JOURNAL DES SPORTS + Abécédaire. Christophe Reculez

08H21 INTERVIEW DÉCOUVERTE. Sophie Moens ? Sophie reçoit Jacques Prouvost, notre expert jazz. Demander ce qu'est le jazz c'est obtenir autant de définitions qu'il y a de personnes sur terre. Le jazz, c'est une musique caméléon, c'est une musique qui évolue sans cesse. Qui est toujours en réaction. C'est une éponge qui s'inspire d'une chose pour en ressortir une autre. Sans vouloir faire un cours, on peut dire qu'à chaque décennies, il y a eu un style... Explication avec Jacques Prouvost!



08H30 60 SECONDES D'ACTU. PY Meugens

08H35 L'INVITÉ ACTU. Nathalie Devick ? Nathalie reçoit Pierre Verjans, politologue à l'université de Liège, pour aborder l'aspect ¿pratique¿ des élections communales. La questions des assesseurs, les possibles sanctions en cas de non-vote, le vote électronique à Bruxelles... Tour d'horizon avec notre invité autour des questions liées aux droits et devoirs des citoyens.

08H44 CITOYENS, A VOS ASSIETTES. Pierre Leclercq ? Pierre Leclercq s'intéresse au mythe de « Napoléon et du poulet à la Marengo » qui nous emmène dans le fracas des batailles napoléoniennes, de la liesse populaire et des cuisines des restaurants parisiens.

08H52 LE JOURNAL DES MÉDIAS. Marie Van Cutsem ? Le journal des médias de Marie Van Cutsem !

