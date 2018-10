Week-end Première - Week-end 1ère, le monde... et nous ! - 13/10/2018

07H00 LE JOURNAL. PY Meugens

07H13 CONSOMMONS MALIN. Maxime Paquay ? Le producteur local est devenu un argument de vente incontournable dans l'alimentaire. Sauf que la grande distribution passe quand même essentiellement par des centrales d'achats qui tassent les revenus des producteurs et augmentent le prix pour le consommateur. Dans quelle mesure? Contrairement à leur réputation "tendance", les paniers de légumes venus directement du producteurs sont en diminution. Au profit de quoi? Y a-t-il une récupération du local dommageable aux petits producteurs et aux consommateurs?

07H18 AGENDA DU WEEK-END. Sophie Moens ? Sophie reçoit Maryse Williquet, coordinatrice du Festival Alimenterre. Depuis 10 ans, le Festival Alimenterre propose une sélection de films documentaires qui mettent en évidence les désordres agricoles et alimentaires et proposent des alternatives pour relever ces défis à l'échelle locale et mondiale.

07H30 60 SECONDES D'ACTU. PY Meugens



07H33 REVUE DE PRESSE. Mariam Alard

07H38 GÉNÉRATION START UP. Maxime Paquay ? Maxime reçoit Steven Beckers, CEO de BIGH Farms, la plus grande ferme suspendue d'Europe. Installée sur le toit de la halle alimentaire FoodMet à Anderlecht, cette ferme fonctionne en aquaponie - sans pesticides. Grâce à 200 mètres cubes d'eau placés à 15 mètres du sol, des milliers de pots de basilic, persil et autres herbes aromatiques sortent de cette ferme chaque semaine. Un défi technologique en plus d'être économique. Les produits de Bigh Farms s'arrachent aujourd'hui par les revendeurs bruxellois.

07H46 INTERVIEW DÉCOUVERTE. Sophie Moens ? Sophie reçoit Jérome Fritel, co- réalisateur du documentaire ¿Les Gangsters de la finance¿. Les journalistes Jérôme Fritel et Marc Roche, qui avaient déjà épinglé la banque américaine Goldman Sachs, récidivent en livrant un réquisitoire implacable sur sa rivale britannique. Un mastodonte de 300.000 salariés, gérant 3.000 milliards de dollars d'actifs, qui constituerait la cinquième puissance mondiale si elle était un pays! Un documentaire remarquable de Jérôme Fritel et Marc Roche sur la banque britannique, qui a été au coeur des plus gros scandales financiers de ces dernières années. Découverte dès 07h50. (R)



08H LE JOURNAL. Nathalie Devick

08H14 JOURNAL DES SPORTS. Florentin Vincke

08H20 LE POINT DE VUE ÉCO. Maxime Paquay ? Maxime reçoit Philippe Barret, doyen de la faculté d'agronomie à Gembloux. Les végans ont-ils raison? La Belgique a connu ses derniers temps des scandales alimentaires qui vont des œufs à la viande surgelée. 14% des belges sont obèses et un sur deux est en surpoids. L'industrie agroalimentaire pèse 1% du PIB....et plus de 10% des émissions de gaz à effets de serre du pays. Les tenants du véganisme ont-ils raison, lorsqu'ils affirment que manger de la viande est insoutenable à long terme? Qu'un régime composé - même en partie - de viande est inimaginable dans un modèle de production alimentaire durable à l'échelle planétaire?



08H30 60 SECONDES D'ACTU. PY Meugens

08H35 L'INVITÉ ACTU. Nathalie Devick ? Nathalie reçoit Benoit Majerus, historien à l'Université du Luxembourg pour évoquer les élections législatives qui se tiennent ce dimanche 14 octobre au Grand-Duché de Luxembourg. Le Premier ministre libéral Xavier Bettel est candidat à sa succession, mais il est loin d'avoir course gagnée, notamment face au parti chrétien-social. Explications avec notre invité.

08H45 L'INFO INSOLITE. Mariam Alard

08H48 LA CULTURE EST À NOUS Nicole Debarre ? Dans le viseur de Nicole Debarre : le spectacle « Une vie sur mesure » de Cédric Chapuis à Bruxelles, l'exposition du « Bestiaire » de Lionel Vinche à Glabais, le spectacle musical « Cendrillon » de Pauline Vierdo à Charleroi, le livre « La révolte » De Clara Dupont-Monod et le Bruxelles Electronic Marathon. (R)

Casting et équipe Animateur Sophie MOENS