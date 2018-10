Week-end Première - Week-end 1ère, le monde... et nous ! - 07/10/2018

07H00 LE JOURNAL. Sophie Leonard

07H12 AGENDA DU WEEK-END. Sophie Moens ? Sophie reçoit Cynthia Coulier, directrice de la Journée Découverte Entreprises. Bruxelles, Flandre ou Wallonie, les entreprises nous ouvrent leurs portes! La journée découverte entreprises expliquée dès 07h12. (T)

07H15 BULLE SPORT. Thibaut Delplanque

07H26 AU COEUR DE L'ACTU. Sophie Moens ? Sophie reçoit Séverine Vanwaeyenberghe, secrétaire générale de NTF - les propriétaires de terres agricoles, forêts et espaces naturels en Wallonie. En 2018, nos forêts doivent faire face à un danger: un insecte ravageur et destructeur.



07H30 60 SECONDES D'ACTU. Sophie Leonard

07H32 LES CURIEUX DU WEEK-END. Hugues Dorzee ? A une semaine des élections, nous nous intéresserons au ¿municipalisme¿ à l'occasion de la sortie du ¿Traité du municipalisme¿ du philosophe Jonathan Durand Folco. Plus qu'une vie d'esprit, un véritable projets pour nos villes et villages! (R)

07H40 CHOPIN AND CO. Nicolas Blanmont ? La marche dans le répertoire classique. Alors que les marcheurs RTBF avaleront les km pour l'Opération Cap 48, nous nous intéresserons à cette thématique. Marches militaires ou balades romantiques, comment les compositeurs s'en sont emparés? Réponse en musique dès 07h42.

07H45 UN JOUR DANS L'HISTOIRE DU MONDE. Elena Volochine ? Retour sur l'assassinat de la journaliste Anna Politkovskaya le 7 octobre 2006. (R)

07H56 NOUS, VOUS, ... LE MONDE. Ilios Kotsou ? De l'importance de sortir de sa zone de confort!



08H LE JOURNAL. PY Meugens

08H14 JOURNAL DES SPORTS + Abécédaire. Thibaut Delplanque

08H21 INTERVIEW DÉCOUVERTE. Sophie Moens ? Sophie reçoit Philippe J. Dubois, ornithologue et auteur de ¿¿Petite philosophie des oiseaux¿. Réapprenons à observer ce qui nous entoure, à écouter les leçons de sagesse prodiguées par la nature. Et quoi de mieux pour cela que d'arrêter un moment le tempo infernal de nos vies et d'entendre ce qu'ont à nous dire les oiseaux ? Ces 22 petites leçons de vie, courtes et simples, nous invitent à retrouver l'être naturel qui dort en nous. Découverte avec notre invité!



08H30 60 SECONDES D'ACTU. Sophie Leonard

08H35 L'INVITÉ ACTU. Nathalie Devick ? Nathalie reçoit Thomas Dabeux, représentant des familles pour l'ASBL Inclusion, une association qui rassemble des personnes handicapées mentales, leurs proches et des professionnels en Fédération Wallonie-Bruxelles. Cette ASBL fait partie des associations financées à plusieurs reprises par Cap48. Comment se passe concrètement ces financements ? Et pour quels résultats ? Réponse dès 08h35!

08H44 CITOYENS, A VOS ASSIETTES. Sophie Moens ? Sophie reçoit Valentin Cogels, un des 4 fondateurs du restaurant 65 degrés. En cette journée de clôture de l'opération CAP48, focus sur le nouveau restaurant qui allie handicap et art culinaire.

08H52 LE JOURNAL DES MÉDIAS. Marie Van Cutsem ? Le journal des médias de Marie Van Cutsem !

Casting et équipe Animateur Sophie MOENS