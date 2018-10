Week-end Première - Week-end 1ère, le monde... et nous ! - 06/10/2018

07H00 LE JOURNAL. Sophie Leonard

07H13 CONSOMMONS MALIN. Simon Bourgeois ? Les achats transfrontaliers: ce qu'il faut savoir!

07H18 AU COEUR DE L'ACTU. ? Sophie reçoit Yoneko Nurtantio, auteure et responsable de l'ASBL Nurtantio Project pour évoquer la campagne de sensibilisation ¿Just Keep It¿ placée sous le leitmotiv : "réduire son gaspillage" = "augmenter son budget plaisir". Jusqu'au 21 octobre 2018 : le challenge 21 jours "Zéro gaspi !" encourage la réduction du gaspillage alimentaire en mettant l'accent sur le bénéfice économique.

07H24 AGENDA DU WEEK-END. Sophie Moens ? Sophie reçoit Giovanna Massoni, Directrice artistique de RECIPROCITY pour la Triennale Internationale du Design de Liège. Cette manifestation d'envergure Eurégionale se décline en une quinzaine d'expositions et d'événements de qualité autour du thème Reciprocity : Design et innovation sociale. (T)



07H30 60 SECONDES D'ACTU. Sophie Leonard

07H33 REVUE DE PRESSE. Thomas De Brouckère

07H38 GÉNÉRATION START UP. Simon Bourgeois ? Simon reçoit Charlotte Oloton de Tyro, start-up spécialisée dans la mise en relation des étudiants/stagiaires et des entreprises. Parce qu'être l'assistant de l'assistant de l'assistant n'aide pas souvent à développer des compétences utiles dans le monde du travail, la jeune pousse bruxelloise veut révolutionner l'immersion en entreprise. En aidant à « matcher » PME et start-up avec des stagiaires qui leur conviennent vraiment. Une sorte de Tinder du stage.

07H46 INTERVIEW DÉCOUVERTE. Sophie Moens ? Sophie reçoit Paul Vacca, journaliste et auteur de "Délivrez-vous! Les promesses du livre à l'ère numérique". ¿Le livre, le meilleur ennemi de l'hyperconnexion ? A l'heure de l'hyperconnexion, le livre a un rôle essentiel à jouer : celui de nous aider à nous déconnecter tout en nous reconnectant à l'essentiel. Existe-t-il meilleur moyen que le livre pour nous déconnecter de notre brouhaha numérique et nous reconnecter au monde ?¿ Réponse avec notre invité.



08H LE JOURNAL. Nathalie Devick

08H14 JOURNAL DES SPORTS. Christophe Reculez

08H20 LE POINT DE VUE ÉCO. Simon Bourgeois ? Simon reçoit Jean Hindriks, économiste et membre du Conseil Académique des pensions. Dans le débat sur la réforme des pensions, Jean Hindriks pointe un élément qu'on entend peu et dont on sous-estime l'importance : globalement le niveau de vie des pensionnés augmente, en même temps, la pauvreté chez les jeunes augmentent. Attention à ne pas faire de notre sécurité sociale un modèle organisé pour les retraités au détriment des jeunes (papy winners, baby losers). Sans solidarité intergénérationnelle, la réforme des pensions ne fonctionnera pas. (R)



08H30 60 SECONDES D'ACTU. Sophie Leonard

08H35 L'INVITÉ ACTU. Nathalie Devick ? Nathalie reçoit Marianne Dony, présidente du centre de droit européen à l'ULB, professeur de droit de l'Union européenne et spécialiste en droit économique pour évoquer la mise en parenthèse du projet de second référendum pour l'indépendance de l'Ecosse. Ne sachant pas quelle forme prendra le Brexit, Nicola Sturgeon avait laissé entrevoir qu'elle ferait une déclaration concernant la tenue d'un vote au sujet de l'indépendance de l'Ecosse. Mais cette semaine, la numéro 1 du parti indépendantiste écossais a fait savoir que l'échéance était repoussée du fait du retard pris par les négociations sur le Brexit entre Londres et les Vingt-Sept. Plus de précisions avec notre experte.

08H45 L'INFO INSOLITE. Thomas De Brouckère

08H48 LA CULTURE EST À NOUS Nicole Debarre ? « L'Attentat » de Yasmina Khadra au National ; Expo Klimt à Bozar ; le roman de David Diop et le festival des Francofaunes.

