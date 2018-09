Week-end Première - Week-end 1ère, le monde... et nous ! - 30/09/2018

07H00 LE JOURNAL. Thomas De Brouckère

07H12 AGENDA DU WEEK-END. Sophie Moens ? Sophie reçoit Jean-Paul Deneyer, céramiste et coorganisateur du WE de la Céramique et du Verre au Parc d'Enghien. La Ville d'Enghien organise un second salon de la céramique et du verre dans le cadre prestigieux du Parc d'Enghien, les 29 et 30 septembre 2018. De la vaisselle utilitaire aux pièces artistiques, décoratives, bijoux, sculptures et autres, les visiteurs découvriront une grande et belle variété de pièces contemporaines. Ils auront l'occasion de voir et d'acheter les pièces de ces artistes et artisans, venus de Belgique, de France et de Hollande. Plus de cinquante exposants seront présents. (T)

07H15 BULLE SPORT. Christophe Reculez

07H26 AU COEUR DE L'ACTU. Sophie Moens ? Sophie reçoit Benoît Salsac, formateur et coordinateur de l'asbl Worns qui organise le Compost Day! Découvrez les composts près de chez vous ce dimanche 30 septembre, à l'occasion de la journée portes ouvertes des composts bruxellois ! Vous avez envie d'alléger vos poubelles blanches, de trouver une alternative locale aux sacs orange ? Vous avez besoin d'un coup de pouce pour vous lancer dans le compostage ? C'est l'occasion !



07H30 60 SECONDES D'ACTU. Thomas De Brouckère

07H32 LES CURIEUX DU WEEK-END. Patrice Goldberg ? Les super-pouvoirs des chouettes. (R)

07H40 CHOPIN AND CO. Patrick Leterme ? GERSHWIN - Rhapsody in blue - ¿Gershwin travaille sur une pièce pour piano et orchestre qui sera jouée le mois prochain¿ annonce un chef d'orchestre dans les journaux en janvier 1924. Gershwin, au bord de la piscine, avale de travers : il avait discuté d'un projet avec ce chef, mais, la date n'était pas fixée, et surtout pas le mois prochain. (R)

07H45 UN JOUR DANS L'HISTOIRE DU MONDE. Sungshim Courier ? Le 30 septembre 2005 : Un journal danois publie douze caricatures de Mahomet, soulevant une vague d'indignation au Moyen-Orient. (R)

07H56 NOUS, VOUS, ... LE MONDE. Ilios Kotsou ? Ilios s'intéresse aujourd'hui au vertus et bienfaits du sourire !



08H LE JOURNAL. PY Meugens

08H14 JOURNAL DES SPORTS + Abécédaire. Christophe Reculez

08H21 INTERVIEW DÉCOUVERTE. Sophie Moens ? Sophie reçoit David Ken, photographe et créateur du LOL PROJECT. Sur une idée originale de David Ken (le photographe) et de William Lafarge (directeur de Création de l'Agence Pueblo), le LOL PROJECT est né en septembre 2009, avec la volonté de réaliser des portraits de fous rires d'anonymes. Le but initial du LOL PROJECT est tout simplement de faire du bien grâce aux, bienfaits du rire, en organisant un maximum de journées LOL PROJECT dans les hôpitaux, et en offrant l'expérience magique du « lâcher-prise » par le rire. (R)



08H30 60 SECONDES D'ACTU. Thomas De Brouckère

08H35 L'INVITÉ ACTU. PY Meugens ? PY reçoit Simon Rico, historien et rédacteur en chef adjoint du Courrier des Balkans. Petit pays enclavé, la Macédoine est confrontée depuis un quart de siècle à un conflit avec son voisin grec qui lui dénie le droit de s'appeler "Macédoine". Ses citoyens votent ce dimanche pour dire s'ils acceptent que leur pays soit rebaptisé "République de Macédoine du nord" pour mettre un terme à ce litige. Après avoir échappé aux conflits intercommunautaires des années 1990 en ex-Yougoslavie, la Macédoine a semblé basculer en 2001: les affrontements entre rebelles albanais et forces macédoniennes ont fait entre 100 et 200 morts jusqu'aux accords d'Ohrid. Ce référendum est l'occasion de revenir avec notre invité sur les tensions dans cette partie de l'Europe. (T)

08H44 CITOYENS, A VOS ASSIETTES. Cyndia Izzareli ? Du poisson oui, mais durable à l'occasion de la semaine de la pêche durable qui se clôture ce dimanche

08H52 LE JOURNAL DES MÉDIAS. Marie Van Cutsem ? Le journal des médias de Marie Van Cutsem !

